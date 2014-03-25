"Ростелеком" предлагает почувствовать себя дома как в кино

«Ростелеком» проводит уникальную федеральную акцию для новых абонентов «Интерактивного телевидения» – «100 фильмов – 100 каналов – 100 рублей». В период действия акции всего за 100 рублей в месяц можно смотреть дома не только 100 популярных телевизионных каналов, но и специальную коллекцию из 100 фильмов сервиса «Видеопрокат».

«Новая федеральная акция подчеркивает, что «Интерактивное ТВ» это не только множество популярных телевизионных каналов, но и возможность смотреть любимое кино без приобретения дисков.Сейчас все новые абоненты легко могут почувствовать себя дома как в кино. Небольшая телевизионная приставка обладает большими возможностями и поможет организовать дома целый мультимедийный развлекательный центр, включая интерактивный кинозал – просмотр фильмов без перерывов на рекламу с функциями паузы и перемотки», – отметил Исполнительный директор – директор по управлению медийными активами ОАО «Ростелеком» Андрей Голованов.

Коллекция фильмов, доступных по акции, включает популярныеотечественные и зарубежных кинокартины разных лет и жанров. Включая комедии («Няньки», «Жених напрокат»), байопики («Александр», «Авиатор», «Че»), детское кино («Белоснежка: месть гномов»), мелодрамы («Мой парень – ангел», «Сбежавшая невеста»), мультфильмы («От винта 3D», «Новые приключения Аленушки и Еремы»), боевики («РембоIV»), триллеры («Ганнибал: восхождение», «Основной инстинкт II»), фантастику («Обитель зла I, II, III») и другие.

А всего сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1 500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ, в том числе в форматах HD и 3D. «Ростелеком» имеет прямые договоры с крупнейшими мировыми и российскими студиями: WaltDisneyStudio, WarnerBrothers, SonyEntertainment, ParamountPictures, 21thCenturyFox, BBC, Парадиз, ЦентралПартнершип, СТВ и другими.

Акция «100 фильмов – 100 каналов – 100 рублей» действует в течение четырех месяцев с даты подключения «Интерактивного ТВ». По ее завершению обслуживание будет продолжено по условиям выбранных пакетов ТВ-каналов. Кроме того, все новые абоненты «Интерактивного ТВ» могут поучаствовать в действующей популярной акции – «Попробуй HD» – и два месяца бесплатно смотреть более 20 телевизионных каналов в формате высокой четкости (HD).

«Интерактивное телевидение» – уникальный федеральный продукт «Ростелекома», которым пользуется уже более 2 млн. семей по всей России. «Интерактивное ТВ» – это новый уровень комфорта при телепросмотре, который можно настроить индивидуально под пользователя. «Ростелеком» транслирует более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе в HD-формате. Услуга «Управление просмотром» позволяет начать просмотр с начала передачи, воспользоваться паузой и перемоткой, посмотреть или пересмотреть из архива вышедшие в эфир программы за три последних дня.

Новый сервис «Караоке» поможет организовать концертную площадку прямо у себя дома для исполнения 2 000 самых популярных песен. Услуга «Родительский контроль» обеспечивает ограничение просмотра для ребенка в зависимости от его возраста. В продукте предусмотрена интеграция с социальными сетями, которая позволяет одним нажатием кнопки оценить понравившийся фильм или телепрограмму, а также поделиться с друзьями своими впечатлениями о просмотре.

Дополнительную информацию обакции «100 каналов – 100 фильмов – 100 рублей» и продукте «Интерактивное ТВ» можно получить в Центрах продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800, а также на cайтеtv.rt.ru.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала«Ростелеком - Дальний Восток»,созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.