Группа компаний "Транзит-ДВ" создает новые точки роста

На Камчатке говорили о перспективах транспортных перевозок между Европой, Азией и Америкой

По инициативе приморских бизнесменов в Петропавловске-Камчатском прошла Международная бизнес-конференция «Новый взгляд на морские перевозки между Европой - Азией - Америкой». Заявленная тема собрала более 70 участников из России, Кореи, Норвегии, Италии, Японии, Китая, Сингапура и других стран - профессионалов транспортно-логистического, бункерного бизнеса, представителей нефтеперерабатывающих, энергетических, банковских, страховых компаний.

Заинтересованными сторонами разговора выступили Министерство по развитию Дальнего Востока, пристально изучающее сегодня все бизнес-идеи, которые могли бы обеспечить прорывной характер развития региона, и правительство Камчатского края.





Реальным воплощением «нового взгляда» и одним из кирпичиков территориального развития, по идее Группы компаний «Транзит- ДВ», может стать реализуемый ей проект создания мультимодального бункеровочного хаба в порту Петропавловска. Первая бункеровка в рамках проекта состоялась 14-15 марта на рейде порта: норвежский сухогруз Aliki P (дедвейтом 50 000 тонн) забункеровался топливом с танкера «Леда-ДВ», принадлежащего дальневосточному холдингу «Транзит-ДВ».

«Камчатка стала ближе к мировому судоходству. Заход в Петропавловск на бункеровку балкера норвежской компании Western Bulk - это не разовая операция, компания поменяла свои линии для того, чтобы их суда заходили в бункеровочные хабы Петропавловска и Владивостока», - прокомментировал событие исполняющий обязанности президента Группы компаний «Транзит-ДВ» Валерий МОРОЗОВ.

Правильное место

- Для того, чтобы бункеровочный хаб стал успешным, необходимы три составляющие: расположение, поддержка властей и соотношение качества и количества в бункеровке, - обозначил главные условия проекта приехавший на Камчатку генеральный менеджер Hin Leong Trading Pte. Ltd (Сингапур) господин Вонг Сэ Мэн.

По его мнению, расположение на Северном морском пути (СМП) порта Петропавловска идеально, оно удовлетворит и тех, кто только собирается пройти по Севморпути, и тех, кто возвращается с него.

- Относительно поддержки: я здесь встретил много представителей органов власти, поэтому думаю, что с этим проблем не возникнет. Эта составляющая для хаба также присутствует, - подчеркнул господин Вонг Сэ Мэн и акцентировал внимание на третьем, может быть самом важном, пункте. - Думаю, для каждой компании, желающей забункероваться, важно иметь выбор. Важны количество, качество и время доставки топлива. Ведь для судовладельца время - деньги, и мы не можем ждать день или два, чтобы забункероваться. А в России есть возможность организации быстрой бункеровки хорошего качества и в нужном объеме».

Условия, обозначенные экспертом из Сингапура (государства, не имеющего собственных топливных ресурсов, но ставшего признанным мировым бункерным хабом), на самом деле удачным образом сходятся в порту Петропавловска. Это дает основание компании-инициатору проекта надеяться на его успешное развитие.

Участники международной конференции отмечали, что, благодаря таянию арктических льдов и либерализации цен на ледокольное обслуживание судов, на Севморпути в последние три года наблюдается существенное оживление: объем грузоперевозок за этот период почти удвоился и, согласно прогнозам, будет устойчиво расти дальше.

По мнению Президента Группы компаний «Транзит-ДВ» Игоря ПОЛЬЧЕНКО, выгодные условия бункеровки привлекут в Петропавловск крупнотоннажные суда мировых транспортных компаний, обслуживающих исторически сложившиеся пути между Америкой, Юго-Восточной Азией и Европой. Заходы огромных контейнеровозов, балкеров и других судов дадут мощную синергию развития сопутствующих сервисов, позволят создать дополнительные рабочие места, увеличить налоговые поступления, открыть новые ниши для малого бизнеса. Это и поставки судового снабжения, продуктов питания для экипажей, и транспортные услуги, и судоремонтный бизнес. Все это формирует ту самую территорию опережающего развития, где в центре будет стоять экспорт востребованных на мировом рынке услуг по бункеровке морских судов.

Правительство Камчатского края не просто поддерживает идею создания бункеровочного хаба в морском порту. Здесь смотрят на географические преимущества и возможности территории еще шире.

- В вопросе создания в Петропавловске-Камчатском порта-хаба наши намерения с организаторами конференции полностью совпадают, - отметил заместитель председателя правительства, министр транспорта Камчатского края Юрий ЗУБАРЬ. - Правительство Камчатского края занимается этим уже не один год, поскольку и для нас, и для Дальнего Востока, и для всей Российской Федерации это точка роста экономики. Реализация проекта даст огромный положительный эффект.

Есть опыт партнерства

Президент Группы компаний «Транзит-ДВ» Игорь Польченко, проводя презентацию проекта «Перспективы развития порта-хаба и мультимодальных перевозок», отметил, что холдинг в рамках «северного завоза» почти два десятилетия обеспечивает Дальний Восток и северные территории РФ энергоресурсами. За эти годы «Транзит-ДВ» накопил опыт выстраивания логистики «от двери к двери». Исходя из этого опыта и был разработан проект по созданию современной мультимодальной производственно-логистической системы.

Группа компаний «Транзит -ДВ» уже имеет опыт реализации подобного проекта в приморском порту Славянка. Прошлый год стал особо значимым в истории создания бункеровочного хаба: компании удалось отладить технологию заправки огромных океанских судов без постановки к причалу, у специально созданных якорных точек. Теперь в бухту Славянка еженедельно заходят бункероваться по несколько судов крупнейших транснациональных морских корпораций, таких как APL, ZIM, Maersk и др.

«За год мы, можно сказать, открыли новый порт - порт Славянка, простроив цивилизованный рынок бункеровок. Используя топливо как инструмент, мы сможем «открыть» Россию заново, - говорит Игорь Польченко. - Я считаю, идея заработает, когда партнеры в нее поверят».

Руководитель операционного отделения APL (международной корпорации, обладающей одним из крупнейших контейнеровозных флотов в мире) Антон ВЕРОЗУБОВ в ходе пресс-конференции в Петропавловске-Камчатском подтвердил готовность и дальше сотрудничать с компанией «Транзит-ДВ».

- Первые бункеровки на Дальнем Востоке проводились в 2010 году, это были попытки понять, как устроен рынок. Тогда мы не вышли на постоянную работу в регионе, - рассказывает Антон Верозубов. - Однако в прошлом году, в первую очередь благодаря нашему партнерству с компанией «Транзит-ДВ», мы смогли перейти к систематической работе с понятными для нас рисками и ожиданиями. Мы рассчитываем, что опыт, который есть у «Транзит-ДВ» и у нас, позволит нам выстроить стабильную схему, отвечающую всем вызовам, стоящим перед нами. Мы надеемся, что наши отношения - всерьез и надолго».

Более длительная история отношений у ГК «Транзит-ДВ» с компанией ООО «Газпромнефть Марин Бункер». Отвечая на вопросы журналистов, директор дальневосточного отделения компании Петр ПОПОВ также выразил готовность участвовать в развитии проектов бункеровочных хабов и в Славянке, и в порту Петропавловска-Камчатского.

«Первый договор о перевалке с «Транзит-ДВ» был заключен еще в 2008 году, и все это время наши отношения стабильно развиваются. Если говорить о Славянке, то объемы нашей перевалки постоянно растут на нефтебазе «Востокбункер». Мы работаем, можно сказать, в связке: бункеровки проводятся с нашим участием, и мы используем флот Группы компаний. Что касается Камчатки: если будет хаб, то это будет интересно не только для нас, но и для всех бункеровочных компаний. Естественно, мы, не оставаясь в стороне, будем точно так же здесь вкладывать и средства, и силы, чтобы развивать Камчатку в разрезе нашего бизнеса».

Нужны фан-идеи

«Под лежачий камень вода не течет», - в этом твердо убежден Президент Группы компаний «Транзит-ДВ» Игорь Польченко. Поэтому, как он сам говорит, «живет в самолетах», стараясь использовать каждый подходящий бизнес-форум, каждую деловую площадку для продвижения идеи создания мультимодальных бункеровочных хабов на Дальнем Востоке. И находит понимание со стороны власти, финансовых структур, потенциальных инвесторов. Таким значимым партнером в продвижении бизнес-проекта для компании стал Дальневосточный банк Сбербанка России, который организовал в прошлом году инвестиционную площадку для обмена мнениями между представителями власти и бизнеса о создании условий опережающего развития Дальнего Востока. Игорь Польченко, презентовавший проект создания мультимодального бункеровочного хаба, получил активную поддержку в лице министра по развитию Дальнего Востока Александра ГАЛУШКИ.

«Мне очень импонирует, что сейчас есть контакт исполнительной власти и таких активных компаний, как «Транзит-ДВ», которые идут на шаг впереди, они транслируют возможности всех территорий Дальнего Востока. Идея, которую продвигает Игорь Польченко, уникальна, - говорит председатель Дальневосточного Сбербанка Евгений ТИТОВ. - Я уверен, эта идея реализуется, хотелось, чтобы это произошло вовремя. А для того, чтобы это воплотить, мы предлагаем не просто финансовое плечо, ведь вопрос финансирования главный, но не основной. Мы становимся не просто банком, а партнером по реализации этой идеи».

Лариса ЛАРИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.