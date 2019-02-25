Предприниматели Приморья активно подключаются к VAS-сервисам

Цифровые технологии позволяют приморским компаниям решать вопросы, связанные с удаленностью от федерального центра

Компания «МегаФон» подвела итоги работы на корпоративном рынке Приморского края в 2018 году. Самыми «растущими» в течение всего года были сервисы на основе технологии М2М (machine-to-machine). Ключевыми драйверами роста и развития для предпринимателей выступают также облачные технологии и услуги на основе анализа Big data.

Согласно статистике, в прошлом году особой популярностью среди корпоративных клиентов компании «МегаФон» в Приморском крае пользовались услуги на основе технологии M2М, которая создана для обмена информацией между устройствами. Услуга «M2M-Мониторинг» стала не только одной из самых востребованных, но и наиболее «растущей» - количество клиентов, подключивших ее в 2018 году, выросло почти второе по сравнению с количеством компаний, оценивших ее преимущества годом ранее. Эта услуга позволяет дистанционно получать в режиме реального времени информацию от различных устройств о потребляемых услугах связи, состоянии SIM-карт и работоспособности самого М2М-оборудования. Технология востребована и применяется практически в любых отраслях - от обычной кофейни до нефтяных вышек. Все больше предпринимателей отдает свое предпочтение «МегаФону», SIM-карты оператора установлены во многих устройствах по всей России.

Почти такой же рост продемонстрировала услуга «Контроль автопарка», позволяющая в режиме реального времени контролировать маршруты движения транспортных средств, скоростной режим, показания приборов и датчиков. С ее помощью корпоративные клиенты оператора успешно справляются с задачей снижения расходов на топливо, эксплуатацию и ремонт автомобилей, а также уменьшения риска аварийных ситуаций. А замыкает топ-3 самых «растущих» услуг на рынке корпоративных клиентов Приморья «Виртуальная АТС» — сервис, который помогает организовать «умную» телефонию в любом офисе, позволяя оперировать распределением и анализом звонков компании не только на территории домашнего региона, но и по России.

Эксперты связывают такой интерес к дополнительным, так называемым, VAS-сервисам, с тем, что цифровые технологии позволяют приморским компаниям решать вопросы, связанные с удаленностью от федерального центра, обширной географией, проблемами с транспортной инфраструктурой. Использование этих сервисов способствует быстрому и эффективному запуску проектов, оптимизации бизнес-процессов и настройке их под потребителей. Предприниматели Приморья с каждым годом все активнее внедряют цифровые решения, которые позволяют приобрести конкурентные преимущества за счет оптимизации затрат и применения новых инструментов.

«Общий тренд последнего времени – подключение основных услуг сразу в комплекте с дополнительными, и прошлый год не стал исключением, - отмечает Артем Базыль, директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон». -- Компании в любой сфере бизнеса вынуждены бороться за клиентов, тщательно подходить к организации бизнес-процессов и повышать общую эффективность работы компании. Мы всегда готовы предложить комплексные решения, объединяющие различные сервисы и мы видим, что востребованность таких решений со стороны бизнеса и государственных структур постоянно растет».