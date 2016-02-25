Адресная поддержка требуется не более 20% держателей валютной ипотеки в РФ - ЦБ

Адресная поддержка требуется не более 20% держателей валютной ипотеки в РФ, представители банков выражают готовность в индивидуальном порядке оказать поддержку социально незащищенным заемщикам, сообщила пресс-служба Банка России.

С конца 2015 года в России участились протесты держателей валютной ипотеки, акции проводятся преимущественно в отделениях и офисах банков. Так, с начала года в Москве уже прошли протесты в отделениях Абсолют банка, Москоммерцбанка, ВТБ24, Райффайзенбанка и Нордеа банка. Кроме того, валютные ипотечники останавливали движение на Неглинной улице, неподалеку от здания Центробанка, встав на пешеходном переходе.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.