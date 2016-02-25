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Сбербанк выделил "РАО ЭС Востока" 5,6 млрд рублей на инфраструктуру ТЭЦ в Совгавани

25 Февраля 2016, 17:05 | Дальний Восток

Сбербанк организовал для ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») кредитную линию на строительство линейных объектов внеплощадочной инфраструктуры ТЭЦ в городе Советской Гавани (Хабаровский край).

Ранее банк стал победителем торгов на привлечение 5,6 млрд рублей на 12 лет, предложив стоимость кредита в 4,78 млрд рублей. Начальная цена договора - 4,9 млрд рублей, поручителем выступает «РусГидро».

Финансирование направлено на строительство схемы теплоснабжения города и прилегающих районов, а также подъездных железнодорожных путей к территории ТЭЦ.

Проект стоимостью 7 млрд рублей был одобрен межведомственной комиссией при Минэкономразвития в рамках программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ.

Обеспечением по 12-летнему кредиту служит гарантия Внешэкономбанка и поручительство материнской компании заемщика - ПАО «РусГидро».

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: сбербанк 



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Комментарии

  • jenjendaladala17:44, 25.02.2016#

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