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Сбербанк выделил "РАО ЭС Востока" 5,6 млрд рублей на инфраструктуру ТЭЦ в Совгавани
Сбербанк организовал для ПАО «РАО ЭС Востока» (входит в группу «РусГидро») кредитную линию на строительство линейных объектов внеплощадочной инфраструктуры ТЭЦ в городе Советской Гавани (Хабаровский край).
Ранее банк стал победителем торгов на привлечение 5,6 млрд рублей на 12 лет, предложив стоимость кредита в 4,78 млрд рублей. Начальная цена договора - 4,9 млрд рублей, поручителем выступает «РусГидро».
Финансирование направлено на строительство схемы теплоснабжения города и прилегающих районов, а также подъездных железнодорожных путей к территории ТЭЦ.
Проект стоимостью 7 млрд рублей был одобрен межведомственной комиссией при Минэкономразвития в рамках программы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории РФ.
Обеспечением по 12-летнему кредиту служит гарантия Внешэкономбанка и поручительство материнской компании заемщика - ПАО «РусГидро».
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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