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На Дальнем Востоке обнаружен тормоз социально-экономического развития

25 Февраля 2014, 19:51 | Дальний Восток

Согласно исследованиям доктора экономических наук Евгения ГАЛИЧАНИНА, производительность труда в промышленности Дальнего Востока в пять раз ниже, чем аналогичный показатель в Китае.

Тормоз социально-экономического развития регионов Дальнего Востока обнаружили представители межрегиональной общественной организации «Дальневосточное объединение промышленников и предпринимателей» (ДВОПП). Препоной на пути к реализации вложенных в макрорегион инвестиций предприниматели считают системное отставание производительности труда в бизнесе, бюджетных организациях, органах государственного управления и местного самоуправления. Для того, чтобы поднять обсуждение злободневных вопросов производительности труда на уровень федерального правительства, члены ДВОПП направили обращение в адрес президента.

При этом в России производительность труда составляет $24 в час, или 39% от уровня США. Как отмечают представители ДВОПП, наша страна по этому показателю находится на 34, предпоследнем, месте среди стран организации экономического сотрудничества, уступая последнее место Мексике. При этом производительность труда в 2013 году в России по сравнению с 2012 годом выросла на 6,9%, что всего на 1,2 пункта выше базовой инфляции. Учитывая реальную инфляцию стоимости потребительской корзины, можно утверждать об отрицательном тренде производительного труда малоимущего населения, отмечают дальневосточные предприниматели.

- Если мы ставим вопрос об опережающем развитии, то необходимо ставить вопрос о культурной революции. Мы должны быть производителем, а не антипроизводителем. Когда мы привлекаем иностранные инвестиции и модернизируем предприятия, необходимо понимать, что за железом стоит индустриальная культура. Многие охотно критикуют власть и несовершенство законодательства, но не желают обсудить вопрос эффективности собственного труда, - заметил председатель ДВОПП Евгений ШУЛЕПОВ.

Несмотря на масштабные планы экономического сотрудничества со странами АТР, где ДФО отведена ключевая роль, не все дальневосточные регионы могут похвастаться высокой эффективностью. Так, в 2012 году Хабаровский край в российском рейтинге субъектов по уровню производительности труда занял 33-е место, Приморский край – 46-е, уступив Сахалинской области, занимающей 6-е место, Чукотскому автономному округу (7) и Магаданской области (19). Производительность труда в Хабаровском крае выше, чем в Приморском крае, на 39%. В сравнении с 2011 годом в 2012 году рост производительности труда в Магаданской области - 33%, в Приморском крае - 19%, в Хабаровском крае - 18%, в Камчатской области - 22%. Снижение производительности труда допущено Республикой Саха (Якутия) - минус 14%. Как рассказал «ЗР» Евгений Шулепов, губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ во время недавней встречи с предпринимателями сообщил, что на Комсомольском авиазаводе производительность труда в три раза ниже, чем на «Амурметалле», находящемся в сложном экономическом положении.

Между тем, согласно планам федеральных властей, к 2018 году реальная производительность труда должна вырасти на 150% в сравнении с 2011 годом. Предпринимательству также предстоит выполнить задачу президента по созданию 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Если взять во внимание, что рабочих мест в реальной экономике в 2013 году было 38 млн, из которых создано примерно 10 млн, нужно создать еще 15, чтобы выполнить задачу президента. В Хабаровском крае потребуется дополнительно создать не менее 200 тыс. рабочих мест.

По мнению инициативных предпринимателей, одновременно с увеличением количественных показателей следует стимулировать улучшение качества труда законодательно. Как считает Евгений Шулепов, на сегодняшний день Трудовой кодекс впитал в себя все интересы иждивенца. Тем временем необходимо создавать реальность, где компетентный труд будет являться общественной ценностью. Низкой производительностью труда обусловлена и волокита в судах, и работа органов правопорядка, и затягивание процедуры выделения земель под строительство. По мнению бизнесменов, проблема заложена не на уровне отношений рабочего и работодателя, а глубже. Вероятно, эффективному и плодотворному труду противится менталитет соотечественников. Упростить взаимоотношения трудоспособного населения с собственным менталитетом могут изменения в Трудовой кодекс. Соответствующие предложения президенту направили дальневосточные предприниматели из ДВОПП. Они считают целесообразным закрепить ответственность профсоюзов за недопущение опережающего роста зарплаты по сравнению с производительностью труда и предусмотреть переход на финансирование всех видов страхования работников из собственного кармана трудящихся.

Мария КОНСТАНТИНОВА.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: экономика  бизнес  производительность труда 



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