Сбербанк хочет стать семейным

В 2013 году срочный кредитный портфель корпоративных клиентов Дальневосточного банка Сбербанка России вырос по сравнению с 2012 годом на 50 млрд рублей, до 171 млрд рублей. Объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 32 млрд рублей, превысив в общем объеме 135 млрд рублей.

Заметно выросла эффективность деятельности банка на Дальнем Востоке: отношение расходов к доходам снизилось с 57% до 40%.

«За этими цифрами стоят успех и реализованные проекты наших клиентов, - говорит председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Евгений ТИТОВ. - Каждый год объем кредитного портфеля по малому бизнесу составляет примерно одинаковую сумму - от 20 млрд до 25 млрд рублей, почти не меняется и количество клиентов этого сегмента. И такая тенденция формируется не потому, что у нас нет динамики на этом направлении, а потому, что мы растим клиентов и они меняют свой статус.

Только за 2013 год выручка около 100 компаний, относившихся к субъектам малого предпринимательства, перевалила за 400 млн рублей, и они перешли в разряд среднего и крупного бизнеса».

По мнению председателя Дальневосточного Сбербанка, развитие рынка потребления банковских продуктов и услуг характеризует развитие экономики. И эта логика подсказывает, что у Дальнего Востока дела совсем не плохи. С помощью банка решается масса важнейших инфраструктурных проблем, реализуются несколько значимых проектов по улучшению логистики, развитию промышленности.

Однако все нынешние достижения воспринимаются всего лишь как стартовые позиции в свете целевых показателей утвержденной стратегии развития Сбербанка на 2014-2018 годы. Она предполагает, в частности, рост прибыли банковской группы в 2 раза, двукратное увеличение активов. Кстати, при разработке стратегии банк учитывал прогнозные параметры развития экономики и банковских рынков России.

Интересна стратегия еще тем, что многие сформулированные ей вызовы - новые для всей мировой банковской системы.

«Мы конкурировать будем не только с банковским сообществом, - говорит Евгений Титов. - На рынке появляются новые игроки: социальные сети, торговые предприятия выходят на рынок финансовых услуг и активно предлагают свои услуги».

Это вторая стратегия Сбербанка, принятая командой Германа ГРЕФА. Ее, как и предыдущую, разрабатывали не приглашенные консалтеры, а специалисты банка, учитывавшие предложения основных клиентов и 15 тыс. сотрудников Сбербанка, среди которых и дальневосточники. Поэтому миссия и ценности, рожденные изнутри, понятны каждому сотруднику: «Я - лидер», «Мы - команда», «Все для клиента».

В новой стратегии предложен принцип, в соответствии с которым Сбербанк будет строить отношения с клиентами ежесекундно и станет по-настоящему семейным банком. Предложения для них формируются начиная со школьной скамьи.