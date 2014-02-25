www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.22 р. 100 JPY: 56.99 р.
EUR: 73.7 р. 10 CNY: 94.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Банки
Распечатать

Сбербанк хочет стать семейным

25 Февраля 2014, 18:43 | Дальний Восток

В 2013 году срочный кредитный портфель корпоративных клиентов Дальневосточного банка Сбербанка России вырос по сравнению с 2012 годом на 50 млрд рублей, до 171 млрд рублей. Объем кредитов, выданных физическим лицам, увеличился на 32 млрд рублей, превысив в общем объеме 135 млрд рублей.

Заметно выросла эффективность деятельности банка на Дальнем Востоке: отношение расходов к доходам снизилось с 57% до 40%.

 «За этими цифрами стоят успех и реализованные проекты наших клиентов, - говорит председатель Дальневосточного банка Сбербанка России Евгений ТИТОВ. - Каждый год объем кредитного портфеля по малому бизнесу составляет примерно одинаковую сумму - от 20 млрд до 25 млрд рублей, почти не меняется и количество клиентов этого сегмента. И такая тенденция формируется не потому, что у нас нет динамики на этом направлении, а потому, что мы растим клиентов и они меняют свой статус.

Только за 2013 год выручка около 100 компаний, относившихся к субъектам малого предпринимательства, перевалила за 400 млн рублей, и они перешли в разряд среднего и крупного бизнеса».

По мнению председателя Дальневосточного Сбербанка, развитие рынка потребления банковских продуктов и услуг характеризует развитие экономики. И эта логика подсказывает, что у Дальнего Востока дела совсем не плохи. С помощью банка решается масса важнейших инфраструктурных проблем, реализуются несколько значимых проектов по улучшению логистики, развитию промышленности.

Однако все нынешние достижения воспринимаются всего лишь как стартовые позиции в свете целевых показателей утвержденной стратегии развития Сбербанка на 2014-2018 годы. Она предполагает, в частности, рост прибыли банковской группы в 2 раза, двукратное увеличение активов. Кстати, при разработке стратегии банк учитывал прогнозные параметры развития экономики и банковских рынков России.

Интересна стратегия еще тем, что многие сформулированные ей вызовы - новые для всей мировой банковской системы.

«Мы конкурировать будем не только с банковским сообществом, - говорит Евгений Титов. - На рынке появляются новые игроки: социальные сети, торговые предприятия выходят на рынок финансовых услуг и активно предлагают свои услуги».

Это вторая стратегия Сбербанка, принятая командой Германа ГРЕФА. Ее, как и предыдущую, разрабатывали не приглашенные консалтеры, а специалисты банка, учитывавшие предложения основных клиентов и 15 тыс. сотрудников Сбербанка, среди которых и дальневосточники. Поэтому миссия и ценности, рожденные изнутри, понятны каждому сотруднику: «Я - лидер», «Мы - команда», «Все для клиента».

В новой стратегии предложен принцип, в соответствии с которым Сбербанк будет строить отношения с клиентами ежесекундно и станет по-настоящему семейным банком. Предложения для них формируются начиная со школьной скамьи.

Александр ЗУБОВ.   Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

Автор:
Теги: малый бизнес  сбербанк 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru