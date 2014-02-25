Ни в Хабаровске, ни во Владивостоке нет нормальных условий для ведения бизнеса - эксперт

Послесловие к Международной конференции по экономическому развитию в Северо-Восточной Азии, прошедшей в Ниигате

В конце января в Ниигате прошла Международная конференция по экономическому развитию в Северо-Восточной Азии (СВА). Повестка форума была сконцентрирована на трех основных темах. Отдельная сессия была посвящена рассмотрению проблем России, перспектив ее развития, взаимоотношениям с другими странами СВА. Вторая группа вопросов: СВА без России. Это треугольник – Япония, Китай, Корея, - в разговоре о делах которого самое активное участие принимают США. Третий вопрос, который рассматривался опять же без России, - Транстихоокеанское партнерство (ТПП), являющееся сравнительно новой концепцией экономического сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Золотой Рог» задал несколько вопросов участнику конференции, директору Института экономики ДВО РАН, академику РАН Павлу МИНАКИРУ.

- Павел Александрович, судя по повестке, Россию пока не воспринимают как неотъемлемую часть этого мирового региона?

- Нас воспринимают ровно так, как мы себя ведем, строго в соответствии с ролью, которую мы в этом регионе играем. Ведем мы себя исключительно как немножко надменный, со стороны наблюдающий за процессом скептик. А роль, которую мы себе выбрали и активно, даже с некоторой гордостью пропагандируем, - поставщик ценных для СВА сырьевых ресурсов. Именно поэтому на первой сессии, посвященной РФ, очень внимательно рассматривались вопросы строительства и эксплуатации газопроводов в Китай, Корею и даже в Японию, обсуждались поставки сжиженного газа, электроэнергии. То есть Россия – поставщик, чье дело доставить ресурсы, а что с ними дальше делать и как выстраивать экономику – его не касается.

Процессы, проходящие в СВА: кооперация, сотрудничество, совместное развитие экономики, финансов – очень сложны и неоднозначны. Сказать сегодня, к чему они приведут, в какой форме и масштабах будут протекать, – невозможно. Там много противоречий, нерешенных проблем, разное сочетание групп интересов между разными странами, на разных рынках. Но идет оживленная деятельность по поиску и выработке новых форм и подходов к совместной эксплуатации общего пространства. Эта работа очень интенсивна и, если честно сказать, нам не очень понятна. Потому что мы во всем этом не участвуем и детали, скрытые условия остаются вне поля нашего зрения.

Если говорить о Транстихоокеанском партнерстве, куда, кроме стран СВА, втягиваются уже Латинская Америка, США, Австралия, вся Южная Азия, - там ситуация еще сложнее. ТТП – некий прообраз интеграционной организации, предполагающий создание общих межгосударственных институтов развития, способствующих развитию взаимной торговли, инвестиционного и технологического обмена. Две трети времени конференции было посвящено рассмотрению этих вопросов.

Характерно, что участие России в этой конференции было, если интеллигентно выражаться, минимальным. Там не было ни одного официального представителя РФ. Целая страна, претендующая на то, чтобы быть полноценным игроком в этом регионе, была представлена не принимающим государственных решений директором Института экономики и управляющим хабаровским филиалом банка ВТБ. Еще присутствовал генконсул консульства России в Ниигате. И все. Даже экономику Дальнего Востока и ее возможности, способные заинтересовать иностранные компании, представлял японец.

Эти конференции не вырабатывают каких-либо политических рекомендаций, они направлены на достижение взаимопонимания, выработку общей позиции территорий Японского моря. Но играют важную роль, поскольку встроены в широкое экспертное пространство АТР и являются важной площадкой, на которой обкатываются будущие решения и производится оценка отдельных аспектов реализации ранее принятых межгосударственных решений. И отношение нашей страны к этому мероприятию мне непонятно. Если Россия хочет быть действительно активным игроком – она должна играть. Нельзя всю жизнь быть запасным, рассчитывая на этом основании участвовать в дележе завоеванных командой трофеев и наград.

- Но, может, нам и не нужно участвовать в процессах внутри АТР, а достаточно просто получать прибыль от продажи туда ресурсов?

- Вообще-то говоря, РФ объявила о своей позиции устами президента Владимира ПУТИНА, который, проводя саммит АТЭС в 2012 году, провозгласил, что Россия хочет стать Тихоокеанской державой, заинтересована в интеграции на рынках стран АТР, где намерена стать полноценным участником всех процессов. Однако позиция государства, определенная президентом страны, не находит никакого воплощения в реальных действиях. Мы до сих пор довольствуемся позой стороннего наблюдателя, хотя такой подход – залог того, что страну будут использовать в своих интересах другие: в качестве поставщика сырья, рынка сбыта продукции и т.д. Если это и есть воплощение планов вхождения в АТР – тогда все в порядке.

Но я представлял себе это иначе. Я думаю, что Россия должна стать экономически активным игроком, заинтересованным в том, чтобы принимать явное участие в обсуждениях вопросов, выработке решений, входить в международные институты развития, участвовать в далеко зашедших переговорах о формировании зон свободной торговли, зон опережающего развития, которые там так не называются, но реально формируются, в различных межгосударственных финансовых структурах, транснациональных проектах.

- Как, по-вашему, необходимо развивать Дальний Восток, чтобы способствовать закреплению России в АТР?

- На мой взгляд, в вопросе развития Дальнего Востока, существуют всего две проблемы, над которыми стоит работать. Первая. Жизнь местного населения должна соответствовать цивилизованным стандартам. Даже в отдаленных поселениях людям необходимо иметь минимальный комфорт, доступ к рынкам услуг, безусловную свободу перемещения. То есть не БАМ надо строить государству, а систему малых аэропортов, развивать малую авиацию, частную авиацию. На Аляске ведь нет проблемы транспортной оторванности, потому что там не автомобили население покупает, а самолеты, действует система мини-аэропортов.

И вторая. Глядя на экономическую карту российского Дальнего Востока, мы увидим, что здесь существует всего лишь два центра концентрированной промышленности: Хабаровск и Владивосток. Еще немного отвечает этой характеристике Комсомольск-на-Амуре. Вокруг них - целая россыпь сырьевых районов. Не надо выдумывать никаких зон опережающего развития. Они уже есть: города Хабаровск и Владивосток. Проблема в том, что ни в Хабаровске, ни во Владивостоке нет не то чтобы приоритетных, а и нормальных условий для ведения бизнеса, выживающего всеми доступными способами. А говорить о том, чтобы возникали венчурные предприятия, эксплуатирующие новые идеи и направления, вообще не приходится.

Экономические условия работы на российском Дальнем Востоке, как на Аляске и Хоккайдо, не могут быть лучше, чем в Сингапуре по определению. Хотя бы потому, что круглогодичное лето отличается от девятимесячной зимы. А раз так – нужно создать стимулы для эксплуатации тех возможностей, которых нет и не будет в Сингапуре. Там нет дешевых природных ресурсов, а у нас есть. Там нет развитых технологических промышленных баз и нет возможности их организовать, а у нас есть. Там нет высокообразованного населения, а у нас есть. Реальными преимуществами для бизнеса здесь являются: опора на еще сохранившуюся технологическую структуру, на сохранившиеся осколки научных исследований возможностей Дальнего Востока, близость к международному рынку. Надо создать условия для реализации предпринимательской инициативы.

Необходимо сформировать на границе свободный коридор, убрать все пограничные барьеры, дать возможность свободного обмена товарам и людям – сделать Хабаровск и Владивосток открытыми городами. Тем более что оба они находятся на границе. А Хабаровск с Китаем вообще связал мост на остров Большой Уссурийский. Мы еще в 90-м году предлагали установить режим государственной границы севернее этих городов, сделав их экстерриториальными. Сюда мгновенно хлынет капитал. Причем прежде всего российский. И не надо будет стоять на паперти, выпрашивая инвестиции у иностранцев. Они сами придут.