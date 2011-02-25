С НК "Альянс" всегда по пути

Как показали последние исследования, крупнейшая топливная компания Дальнего Востока НК "Альянс" сохраняет позиция лидера на розничном рынке нефтепродуктов и продолжает наращивать клиентскую базу. И это логично и закономерно.

Сегодня даже отдаленные автозаправочные станции компании превращаются в современные автозаправочные комплексы, оснащаемые по последнему слову техники, с дополнительными услугами и мини-маркетами, ориентированными под потребности автомобилистов и путешественников. Такое отношение к клиентам привлекает и подкупает даже скептиков.

Не последним аргументом в такой лояльности явилась и программа по стимулированию и поддержке автомобилистов Дальнего Востока, где работают АЗС компании. Называется программа "Всегда по пути!", что вполне в духе Дальневосточного региона, с его огромными просторами и тысячами километров дорог.

Вкратце напомним, что в прошлом году каждый покупатель топлива на автозаправочных станциях НК "Альянс" к товарному чеку за приобретенное топливо, в зависимости от количества литров, получал самоклеющиеся марки и купоны на акцию, которые потом обменивались на призы.

Призов было три: два вида полотенец и термос. За время действия программы несколько миллионов марок с логотипом компании, наклеенные на именные купоны, были обменены на более чем 180 тыс. призов!

Акция получилась настолько успешной (только приморских участников было более 120 тысяч!), что компанией было принято решение, не меняя названия, видоизменить программу и вывести ее на более современный уровень. Теперь, когда у участников акции на руках пластиковые карты, отпала надобность собирать купоны, рискуя, что они могут быть потеряны.

Досье С 1 октября 2008 г. в обращение поступили пластиковые карты участника программы "Всегда по пути", которые упрощают процесс накопления баллов. Новые карты накопительной программы "Всегда по пути" стоимостью 99 рублей можно приобрести на всех АЗС НК "Альянс" в четырех регионах Дальнего Востока - в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области и Еврейском автономном округе. Баллы за купленное топливо начисляются независимо от региональной принадлежности АЗС, но призы автолюбители смогут получить только в том крае/области, где карта была куплена.

По словам Дениса БЫКОВА, начальника отдела маркетинга ОАО "Приморнефтепродукт", входящего в структуру НК "Альянс", с введением "карточного" формата список призов увеличился с 3 до 10.

- Если раньше участник проекта "Всегда по пути!" мог получить один из трех призов, то теперь их количество увеличилось до десяти! Например, за накопленные 325 баллов приз - литровая банка минерального масла SHELL HELIX 10W-40. Промежуточные 1060 баллов "оцениваются" в швейцарский армейский нож Victorinox. В призовом списке можно найти также шерстяной плед, мягкие игрушки, синтетическое и полусинтетическое масло SHELL, хлопчатобумажные полотенца и набор для пикника. Баллы распределяются следующим образом. За покупку одного литра Аи-95, 98 начисляется 1 балл. За покупку одного литра Аб-80, дизельного топлива и Аи-92 - 0,9 балла.

Говорить о результатах акции пока рано - она продлится до конца года, но ее популярность уже очевидна. На данный момент в акции приняли участие около 26 тысяч человек, из них почти 19 тысяч - это те, кто заправляются с использованием карты постоянно, т.е. не менее одного раза в месяц. За это время участникам программы продано около 15 тысяч тонн топлива и выдано более 20 тысяч призов. Самыми популярными призами стали: набор для пикника, плед, большое и маленькое полотенца. Признаться, мы не ожидали такой сильной популярности у автолюбителей приза - набор для пикника, потому что он самый "дорогой" в призовой линейке. Рассчитывали, что автолюбители накопят нужное количество баллов на этот приз ближе к концу года, но уже с середины апреля объемы выдачи наборов выросли в 3 раза. Рекомендую участникам акции обратить внимание еще на один приз - нож Victorinox. Это оригинальный швейцарский нож, а не копия, изготовленная в ближнем зарубежье. Удобная и необходимая вещь в автомобиле, сам его использую и очень доволен.

Иногда мне приходится слышать от знакомых: "Я не принимаю участия в программе, потому что мало заправляюсь и не смогу накопить на приз". Специально для таких автолюбителей мы провели в начале июня акцию "Двойные баллы". В течение двух недель всем участникам в зависимости от приобретенного вида топлива начислялось в 2 раза больше баллов, чем прописано в условиях акции, и такие мероприятия мы собираемся продолжать делать дальше. По нашим расчетам, даже владелец мопеда, который только сегодня приобрел карту и заправляется по 10 литров в неделю, сможет до конца года накопить достаточно баллов для получения призов.

И действительно, ежедневно обладателями карт становятся десятки приморцев. Например, не преследуя цели увидеть покупку карты, на АЗС №1, что на Партизанском проспекте, мы стали свидетелями начала акции для жителя Владивостока Валерия САМОНОВА:

- Я постоянный клиент НК "Альянс", заправляюсь только на АЗС этой компании. Думаю, что эта акция - дружеский жест компании в сторону автомобилистов, постоянных и верных сторонников качественного топлива. Признаться, выгоды я особой не преследую: слышал об акции я давно, а вот приобрети пластиковую карту получилось только сегодня. Водитель я экономный и без лишней надобности за руль не сажусь, но с этой картой как в армии, где солдат спит, а служба идет: ты ездишь, а баллы капают...

Сегодня уже нет надобности активно рекламировать условия акции, как это было на старте программы. По словам оператора АЗС № 1 Елены КРАВЕЦ, сегодня водители сами подходят и интересуются деталями акции и наличием в продаже пластиковых карт. Только на этой АЗС еженедельно участниками акции становятся не менее десяти человек, а в целом по Приморью - от 300 до 350 автолюбителей.

Кстати, тем нашим читателям, кто принял решение стать партнером компании и участником акции, стоит помнить, что карты именные и для заполнения анкеты необходим паспорт.