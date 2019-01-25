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Хабаровский НПЗ проводит программу по рекультивации своей территории

25 Января 2019, 15:35 | Дальний Восток

Предприятие действует в строго соответствие с нормами российского законодательства

В Хабаровске прошли общественные обсуждения нового экологического проекта Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

Еще в декабре прошлого года ХНПЗ анонсировал данный проект сразу в нескольких средствах массовой информации, чтобы горожане могли ознакомиться с материалами проекта. Больше месяца ХНПЗ собирал предложения и замечания.

Многие жители проявили большой интерес к проекту ХНПЗ, а самые активные пришли на его обсуждение в мэрию города. Было задано множество вопросов. Общественность интересовали способ транспортировки грунта и даже произведенные замеры фона радиации. На все это сразу же ответил представитель НПЗ, сняв все возможные опасения и тревоги: проект тщательно проработан с привлечением опытных экспертов.

Как сообщила собравшимся главный специалист отдела муниципального контроля управления по охране окружающей среды и природных ресурсов администрации Хабаровска Ирина Макеева: «Грунт будет доставляться бортовым автотранспортом в компанию "Экойл". Организация имеет лицензию на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обеззараживание и размещение отходов 1-4 классов опасности». И добавила: «После переработки грунта будет возможность его повторно использовать». Кстати, специалист отметила, что на первом этапе реализации проекта, документы с описанием полученных результатов будут в обязательном порядке направляться на экологическую экспертизу в департамент Росприроднадзора ДФО. И лишь после положительного заключения проект будет реализован в полном объеме.

Тут стоит напомнить, что после вхождения ХНПЗ в Группу компаний ННК в 2014 году, на предприятии проведена глобальная модернизация, инвестиции в которую превысили 3 млрд долларов. В результате проведенных работ старейшее предприятие нефтегазовой отрасли России по праву получило статус современнейшего нефтеперерабатывающего завода страны, выпускающего топливные продукты высочайшего качества. Из самых ярких новинок - уникальный высокооктановый бензин -101-й.

Завод начал работать в 1935 году, за все время его эксплуатации был накоплен значительный экологический ущерб. После смены несколько лет назад устаревших технологий и установки современного оборудования, воздействие на окружающую среду было минимизировано. Однако накопленные за более чем 80 лет работы в почве нефтесодержащие отходы содержат тяжелые металлы и другие вредные вещества, что стало причиной проведения рекультивации загрязненных земель. В дальнейшем очищенная территория будет использована под застройку в целях хозяйственной деятельности предприятия.

Разработанным проектом предусматривается ликвидация шламохранилища площадью около трех тысяч квадратных метров – по размерам это сопоставимо с половиной футбольного поля, выемка грунта на некоторых участках будет осуществляться на глубину почти десять метров.

Технический этап рекультивации предусматривает извлечение отходов из объекта в самосвалы и их вывоз специализированной организацией для последующего обезвреживания. Для этих целей ОА «ННК-Хабаровскнефтепродукт» заключен договор с компанией «ЭКОЙЛ», которая имеет лицензию по сбору, транспортировке, обработке, утилизации и обезвреживанию отходов.

После выемки нефтезагрязненных отходов будет произведена засыпка территории предприятия чистым грунтом, отвечающим всем санитарно-гигиеническим нормам. В ходе рекультивации планируется вывести и обезвредить около 40 тысяч тонн нефтесодержащих отходов.

«Хабаровский НПЗ - старейшее предприятие отрасли. Мы вложили много ресурсов для замены устаревших технологий. Сейчас дошла очередь и до территории предприятия. К сожалению, нельзя одним махом ликвидировать весь накопленный экологический ущерб. Но мы постоянно двигаемся в данном направлении. Наша задача – сделать образцовое предприятие, соответствующее высшим стандартам экологической безопасности» - прокомментировали в пресс-службе компании.

Пояснения специалистов завода, природоохранных структур и представителей мэрии вполне удовлетворили людей. Никаких возражений не возникло. Собравшиеся увидели, что проект ХНПЗ составлен с соблюдением всех норм российского законодательства. Тем более, что реализация проекта позволит улучшить экологическую ситуацию в городе. Горожане не могли не отметить, что крупнейшее предприятие Хабаровска открыто для диалога с общественностью. В итоге люди поддержали экологический проект предприятия.

Возможно, кто-то удивиться - зачем такой материал размещён в издании Приморья. Но ведь многие наши автолюбители пользуются заправками Группы компаний ННК с ярким логотипом-солнцем. Топливо для них как раз изготавливает Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, о котором идёт речь выше. Читая о позиции руководства относительно экологических аспектов деятельности  и усилиях, прикладываемых для превращения ХНПЗ в образцовое предприятие нефтегазовой отрасли, можно быть уверенным в качестве бензина, который мы с вами заливаем в баки наших машин. Да и за соседей можно порадоваться - в Хабаровске постепенно ликвидируется экологический ущерб, накопленный почти за 100 лет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

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Теги: Хабаровск  завод  ннк  экология  топливо  ХНПЗ  рекультивация 



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