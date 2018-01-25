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В Приморье очередь из желающих заработать на угле не иссякает
Несмотря на планируемое ужесточение требований к организации перевалки угля в Приморском крае, ряды желающих заработать на пылящем грузе растут как на дрожжах. Так, в начале января в АО «Корпорация развития Дальнего Востока» (КРДВ) поступила заявка на получение статуса резидента Свободного порта Владивосток от ООО «Сервисно-портовая компания» (СПК), планирующего заняться перевалкой угля.
По данным Деловой газеты «Золотой Рог», ООО «Сервисно-портовая компания» было зарегистрировано в сентябре прошлого года во Владивостоке по адресу ул. Посьетская, д. 23А. Специализацией компании со стандартным уставным капиталом в 10 тыс. рублей заявлена «транспортная обработка грузов». Единственным учредителем «СПК» выступает Елена ХОРОШИЛОВА, а руководителем – Татьяна ГЛЕБОВА, являющаяся, кроме того, гендиректоором и учредителем зарегистрированных в том же здании ООО «Буксирно-портовая компания» и ООО «Восточный разрез».
Особые планы на перевалку угля имеет и ООО «Порт Ливадия», уже являющееся резидентом Свободного порта Владивосток. В конце прошлого года стивидор завершил модернизацию терминала в порту Находка стоимостью 137 млн рублей, после которой терминал может заниматься не только перевалкой металлолома, но и сыпучих грузов. В рамках модернизации были приобретены три портальных крана, два мультидокера грузоподъемностью 10 тонн, бортовой грузовик с манипулятором и грейфер. А это значит, что перевалка угля будет вестись самым что на есть пылящим способом.
Досье "Золотого Рога": ООО «Порт Ливадия» зарегистрировано в Находке в январе 2016 года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности все тот же – «транспортная обработка грузов». Учредителем компании является Максим ВАСИЛЬЕВ, сын гендиректора компании Василия ВАСИЛЬЕВА.
Олег КЛИМЕНКО.
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