Алексей САПУНОВ, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» уверен, что Дальний Восток никогда не был технологической окраиной России

В апреле 2015 года у макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» сменился глава: на смену Александру БЕЛЕЙЧЕВУ пришел Алексей САПУНОВ, до этого отвечавший за развитие сетей связи оператора на федеральном уровне. Первое интервью в новом качестве Алексей Сапунов дал «Дальневосточному капиталу». Он рассказал, почему «Ростелеком» не опасается кризиса и когда же наконец высокоскоростной интернет придет на Камчатку и в Магадан.

- Телекоммуникационная отрасль, как считается, менее всего подвержена кризисным явлениям: экономить на связи россияне будут в последнюю очередь. Тем не менее о сокращении доходной части сегодня говорят все без исключения операторы. Готов ли «Ростелеком» работать в новых условиях?

- У нас нет каких-то драматических изменений с точки зрения развития. Увеличение маржинальности бизнеса, сокращение издержек, оптимизация бизнес-процессов - стандартный набор ориентиров для коммерческой структуры, который определяется акционерами. В то же время никто не снимает с нас задачи завершения знаковых для региона инфраструктурных проектов: строительства ПВОЛС Камчатка - Сахалин - Магадан, программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН) и т. д. Кроме того, постоянно добавляются менее масштабные, но достаточно значимые проекты. Например, тот же Сахалин начал активно обрастать инфраструктурой, дошла очередь до Магадана и Камчатки.

По факту Сахалин, с точки зрения инфраструктуры, похож на своеобразного «ежика»: внутризоновые линии расходятся из центральной части по всему острову. При этом вся система, если так можно сказать, «висит» на одной ножке: остров связан с материком одним магистральным кабелем на севере Сахалина через пролив Невельского. Сейчас мы инициировали полное оптическое кольцевание острова - от Совгавани и Углегорска и далее на Южно-Сахалинск. В итоге мы получим возможность зарезервировать часть инфраструктуры, на которую уже фактически опирается Магадан, а в перспективе подключатся Камчатка и Южно-Курильск.

А в Якутии сегодня на первый план выходит благоустройство ее западной части. Прежде всего мы идем на Мирный по инфраструктуре энергетиков.

Это такие своеобразные «стволы нервной системы» региона.

В рамках программы «Устранение цифрового неравенства» нам предстоит ввести 512 объектов. Это населенные пункты с численностью жителей 250-500 человек, куда будет заведена оптика. План 2015 года - 40 точек - уже выполнен. Собственно точка доступа представляет собой железобетонную опору, на которую крепятся климатический шкаф и необходимое оборудование: ethernet-коммутатор, роутер Wi-Fi и антенны, которые обеспечивают круговое покрытие зоны доступа в радиусе 100 метров. На каждой территории свои сложности при реализации проекта, прежде всего это труднодоступность населенных пунктов. Часть попадающих под программу населенных пунктов будет обеспечена связью по спутниковым и радиорелейным линиям.

Дальний Восток никогда не был технологической окраиной России, и мы делаем все возможное, чтобы соответствовать запросам сегодняшнего дня.

- И все же, будет ли в 2016 году году завершен давно ожидаемый проект ПВОЛС Камчатка - Сахалин - Магадан?

- Нисколько не сомневаюсь. У нас уже практически все готово в плане наземной инфраструктуры. Остается более сложный этап - прокладка кабеля по дну Охотского моря на участке Сахалин - Камчатка. В принципе, при условии хороших погодных условий специализированное судно должно справиться с этим проектом в течение месяца. В любом случае судно приступит к работе уже во втором квартале - когда откроется навигация. Завершение работ в августе, сентябре или октябре - будет зависеть исключительно от погоды.

- В последнее время «Ростелеком» активно инвестировал в развитие оптических сетей доступа (проект «Захват рынка ШПД») и реконструкцию внутризоновых сетей. Насколько оправдываются эти инвестиции?

- Из более чем 200 тыс. инсталляций, выполненных в 2015 году на Дальнем Востоке, 130 тыс. - это подключения по оптическим технологиям GPON и MetroЕthernet. На сегодняшний день в ДФО по «оптике» подключено порядка 300 тыс. домохозяйств.

Разворачивая волоконно-оптические сети доступа, мы обеспечиваем рост выручки и долгосрочную конкурентоспособность на рынке, так как наши абоненты получают возможность пользоваться сверхскоростной передачей данных и неограниченным спектром современных сервисов и мультимедийного контента. Плюс растет качество оказываемых услуг. И, что немаловажно, переключение клиентов массового сегмента с «меди» на «оптику» полностью бесплатное.

- «Ростелеком» нередко обвиняют в неповоротливости, особенно достается службе сервиса, начиная с контакт-центров и заканчивая монтерами, которые подключают и ремонтируют домашние услуги связи.

- Это все осталось в прошлом. Сегодня компания меняется на глазах, и подтверждением тому не только сохранение сложившейся исторически клиентской базы, но и приток новых пользователей. И монтеры в настоящее время уже другие. Мы работаем над повышением мотивации сотрудников служб продаж и технической поддержки: регулярно проводятся тренинги и мастер-классы по клиентоориентированности, работе с возражениями и т. д.

Другое дело, что мы ждем конструктивной обратной связи от клиентов. Мы готовы признавать свои ошибки, но такого же и ожидаем от наших абонентов.

- В отличие от центральных городов в регионе еще достаточно населенных пунктов, где балом правит устаревшая технология ADSL. Похоже, это вечная тема для Дальнего Востока?

- Я бы не сказал, что ADSL - устаревшая технология. Да, у нее есть свои минусы, но они не критичны. Сейчас достаточно домохозяйств, которым не столь важна большая пропускная способность линии. Переход на оптику диктуется исключительно реальным спросом со стороны клиентов. Конечно, в перспективе хотелось бы видеть Дальний Восток полностью «оптическим», так как медь более дорогая в эксплуатации. Что ж, есть к чему стремиться. Кстати, Россия далеко не единственная страна, где используется ADSL.

- Мобильные операторы жалуются на высокий «входной билет» в новострои. Как вы решаете эту проблему?

- Мы стараемся решить ее еще на этапе строительства, заранее обговаривая с застройщиком правила игры. И статус крупнейшего федерального оператора играет только в плюс. Отмечу, что именно «Ростелеком» стал основным провайдером телекоммуникационных услуг инвесторов игорной зоны «Приморье». И таких проектов у нас будет предостаточно по всему Дальнему Востоку. Мы вносили и будем вносить свой вклад в развитие региона. Технически мы готовы к любым задачам.

- Не секрет, что на фоне экономического спада потребители начинают экономить на услугах. В чем сегодня ограничивают себя абоненты и как это сказывается на доходах компании?

- Мы не видим влияния именно кризиса. Есть услуги, которые закономерно теряют свою популярность, например традиционная телефония. И с этим ничего не поделаешь. Зато количество новых сервисов растет как снежный ком, и здесь очень важно следовать трендам. И «Ростелекому» удается отвечать всем запросам рынка, а иногда даже предугадывать. Возьмем то же IPTV - ведь именно «Ростелеком» познакомил Дальний Восток с этим продуктом. И все улучшает его по мере развития технологий. Под занавес уходящего года мы вывели на рынок коробочное ОТТ-решение «Интерактивное ТВ 2.0», чтобы наши абоненты пользовались услугами «Ростелекома» в любом месте, где есть интернет от любого провайдера. С помощью нового продукта мы отменили все ограничения на доступ к нашему контенту и сервисам.

Не секрет, что более всего влиянию кризиса подвержен малый и средний бизнес. Но резкого падения выручки в этом сегменте пока не наблюдается. Идет своеобразное переформатирование - это да. Что касается сегмента B2C (business-to-consumer, «бизнес для потребителя». - Прим. «ДК») - то там все хорошо.

- В принципе, «Ростелеком» не исключает возможность приобретения уже готового бизнеса в регионе?

- Здесь нет однозначного ответа. Мы оцениваем инвестиционную привлекательность того или иного предложения. И в некоторых случаях предпочитаем строить сами - это наша гарантия качества. С другой стороны, мы всегда доступны для предложений.

- Как компания в новых экономических реалиях выстраивает отношения со своими подрядчиками и поставщиками?

- Нам реально удалось повысить прозрачность и конкурентность закупок. И оттока подрядчиков мы не наблюдаем, наоборот - на конкурсы «Ростелекома» претендентов всегда хватает. Другое дело, что, опять же, накладывается специфика региона с большими расстояниями и труднодоступными местами. Но на конечном потребителе наших услуг это не сказывается.

Досье «Золотого Рога»: Сапунов Алексей Валерьевич. Родился 24 апреля 1977 года. В 2000 году окончил Московский государственный инженерно-физический институт по специальности «Электроника и автоматика физических установок». Работу в отрасли связи начал в 2001 году с должности инженера в ОАО «Комбеллга» (с 2010 года «ВымпелКом»). Прошел путь от инженера до директора транспортной сети. С апреля 2013 года работал исполнительным директором - директором по инфраструктуре. В августе 2014 года назначен исполнительным директором - директором по развитию сетей связи «Ростелекома». В апреле 2015 года назначен вице-президентом - директором макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком».