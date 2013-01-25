Михаил Прохоров продает свою долю в компании "Полюс Золото"

Миллиардер Михаил Прохоров договорился с группой инвесторов о продаже им своей доли (38%) в крупнейшей российской золотодобывающей компании Polyus Gold Int за 3,6 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg.

Группа "Онэксим" и неназываемая группа инвесторов подали совместное заявление в британскую Комиссию по слияниям и поглощениям на получение разрешения на сделку. Ожидается, что решение будет принято до конца января 2013 года.

Международный банк JP Morgan выступает советником по проведению сделки, группа ВТБ поможет профинансировать приобретение, отмечается в сообщении агентства.

Новые владельцы доли Прохорова намерены разделить этот пакет таким образом, чтобы в дальнейшем не делать обязательного предложения по выкупу акций у других акционеров Polyus Gold.

В Группе "Онэксим" от комментариев отказались.

В то же время источник, знакомый с ситуацией, пояснил агентству "Прайм", что в этой сделке со стороны группы инвесторов участвует другой мажоритарный акционер компании — Сулейман Керимов. "Он участвует не напрямую, а через свои подконтрольные структуры", — отметил собеседник.

Группа "Онэксим" в сентябре 2012 года сообщила о том, что ведет переговоры о продаже доли Прохорова в Polyus Gold Int (включает активы ОАО "Полюс Золото"). Компания Nafta (Керимова) тогда поясняла, что помогает Прохорову продать его долю, участвуя в переговорах с одним из потенциальных покупателей, и предполагает оказать ему финансовую или другую поддержку.

Акции "Полюс Золота" на Московской бирже отреагировали бурным ростом на сообщения о продаже Прохоровым доли (38%) в Polyus Gold. К 14.35 мск они дорожали на 7,6% — до 1,174 тысячи рублей. При этом в ходе торгов цена поднималась до 1,2 тысячи рублей, чего не отмечалось с середины апреля прошлого года. Индекс ММВБ при этом снижается на 0,7%.

Акции самой Polyus Gold на Лондонской фондовой бирже (LSE) дорожают на 5%.

Polyus Gold Int (о. Джерси) образована в результате обратного поглощения ОАО "Полюс Золото" компанией KazakhGold Group Ltd. Polyus Gold Int объединяет активы KazakhGold в Казахстане, Киргизии, а также активы российского ОАО "Полюс Золото" и входит в число крупнейших мировых производителей золота по рыночной капитализации, объемам сырьевой базы и производства. Портфель активов компании в России включает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской, Магаданской, Амурской областях и Якутии, пишет РИА Новости.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.