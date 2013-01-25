Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Трансаэро" в 2012 году перевезла более 133 тыс. дальневосточников-льготников
Авиакомпания "Трансаэро" в 2012 году увеличила перевозки пассажиров на 22,2% по сравнению с 2011 годом, до 10,327 млн человек. Пассажирооборот авиакомпании составил 41,004 млрд пассажиро-километров, что на 23,6% больше, чем в 2011 году.
Парк авиакомпании в прошлом году увеличился на 20 единиц, до 94 воздушных судов, из них 24 самолета Boeing-747, 13 Boeing-777, 15 Boeing-767, 39 Boeing-737 и три Ту-214. Компания также подписала твердые контракты на приобретение самолетов A-380, Boeing-787 Dreamliner и Sukhoi Superjet 100.
Маршрутная сеть "Трансаэро" охватывает более 160 направлений по России и зарубежным странам.
Участвуя в реализации государственной программы субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока, "Трансаэро" в 2012 году перевезла более 133 тыс. дальневосточников-льготников, что на 46% больше, чем в 2011 году. На своих дальневосточных маршрутах компания активно эксплуатировала самолеты повышенной вместимости и комфортности Boeing 777 и Boeing 747-400.
"Последовательно реализуя свою стратегию и тактику, наша авиакомпания в 2012 году добилась лучших в своей истории результатов, - отметила генеральный директор ОАО "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА. - Это касается объемов перевозок, освоения инновационных технологий, расширения наземной инфраструктуры. Каждый шаг авиакомпании делался в интересах наших клиентов, возможности которых в 2012 году значительно расширились. Впервые в течение года "Трансаэро" перевезла более 10 млн человек. Я хочу выразить благодарность всем пассажирам, оказавшим доверие "Трансаэро", а также коллективу нашей авиакомпании, профессиональная работа которого была направлена на то, чтобы это высокое доверие оправдать".
Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- S7 вернет прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
- Авиакомпания "АЛРОСА" получит в лизинг два самолета SSJ-100
- Новые авиарейсы соединят Якутск с Благовещенском, Иркутском, Магаданом, Хабаровском и Южно-Сахалинском
- Управление ФАС по Камчатке - "удивительное рядом" (с),
- "Аврора" вдвое увеличит объем авиаперевозок на Дальнем Востоке
- Цифровая экономика докатилась до Дальнего Востока вместе с издержками
- Генеральным директором АО "Аэропорт Якутск" стал Сергей Игнатенко
- В аэропорту Магадана зайдет на посадку двухпалубный Boeing 747-400
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Новые суда для морского сообщения между Сахалином и Курилами построят в Санкт-Петербурге
Новости раздела
- S7 вернет прямые рейсы Якутск – Москва – Якутск
- Акция "Дальний Восток без ВИЧ" прошла в Уссурийске
- Новый резидент Cвободного порта Владивосток займется разведением лосося на Сахалине
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику
- Tele2 представила нового коммерческого директора сахалинского филиала
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
- На Сахалине намерены модернизировать овощехранилища
- В Амурской области решили создать уникальный бренд региона
- Дальневосточники, чтобы привлечь внимание к региону, привезли в Москву 18 тонн мяса и рыбы
- Померяемся мостами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Правительство ликвидирует одну из крупнейших компаний Дальнего Востока
- Доллару предрекли 30-процентный обвал
- Дарькин сказал всё, что думает о Кожемяко
- Муниципальный автопарк Хабаровска пополнился новыми автобусами на газовом ходу
- Шойгу пообещал разобраться с беспределом в военных городках Приморья
- Жители Приморья рассказали, как отмечают Новый год на работе
- Эсминец ВМС США приблизился к Владивостоку на критическое расстояние
- На Дальнем Востоке откроется сетевая академия компании Huawei
- Дальний Восток "переехал" на Тверскую площадь в Москве
- Строительство международного моста через Амур по обеим сторонам границы идет по графику