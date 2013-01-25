Авиакомпания "Трансаэро" в 2012 году увеличила перевозки пассажиров на 22,2% по сравнению с 2011 годом, до 10,327 млн человек. Пассажирооборот авиакомпании составил 41,004 млрд пассажиро-километров, что на 23,6% больше, чем в 2011 году.

Парк авиакомпании в прошлом году увеличился на 20 единиц, до 94 воздушных судов, из них 24 самолета Boeing-747, 13 Boeing-777, 15 Boeing-767, 39 Boeing-737 и три Ту-214. Компания также подписала твердые контракты на приобретение самолетов A-380, Boeing-787 Dreamliner и Sukhoi Superjet 100.

Маршрутная сеть "Трансаэро" охватывает более 160 направлений по России и зарубежным странам.

Участвуя в реализации государственной программы субсидированных перевозок жителей Дальнего Востока, "Трансаэро" в 2012 году перевезла более 133 тыс. дальневосточников-льготников, что на 46% больше, чем в 2011 году. На своих дальневосточных маршрутах компания активно эксплуатировала самолеты повышенной вместимости и комфортности Boeing 777 и Boeing 747-400.

"Последовательно реализуя свою стратегию и тактику, наша авиакомпания в 2012 году добилась лучших в своей истории результатов, - отметила генеральный директор ОАО "Трансаэро" Ольга ПЛЕШАКОВА. - Это касается объемов перевозок, освоения инновационных технологий, расширения наземной инфраструктуры. Каждый шаг авиакомпании делался в интересах наших клиентов, возможности которых в 2012 году значительно расширились. Впервые в течение года "Трансаэро" перевезла более 10 млн человек. Я хочу выразить благодарность всем пассажирам, оказавшим доверие "Трансаэро", а также коллективу нашей авиакомпании, профессиональная работа которого была направлена на то, чтобы это высокое доверие оправдать".

Олег КЛИМЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.