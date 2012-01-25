Через приграничные станции ДВЖД перевезено около 280 тыс. пассажиров

ДАЛЬНИЙ ВОСТОК, 25 января, ZRPRESS. Через приграничные станции Дальневосточной железной дороги в 2011 году в обоих направлениях перевезено около 280 тыс. пассажиров.

В 2011 году через пункт пропуска Гродеково было перевезено 263,9 тыс. человек, что выше отчета 2010 года на 101,5 тыс. человек (+62,5%). Из РФ в КНР перевезено 119,3 тыс. человек - на 49,3 тыс. человек больше, чем в 2010 году (+70,5%), из КНР в РФ – 144,6 тыс. пассажиров, что на 52,2 тыс. больше, чем в предыдущем году (+56,5%).

Через погранпереход Хасан - Туманган в 2011 году перевезено 15,3 тыс. человек, что на 298 человек больше, чем в 2010 году (+2%). Из РФ в КНДР перевезено 8015 пассажиров - на 1350 больше, чем в 2010 году (+20,3%). Количество пассажиров, следовавших в прошлом году из КНДР в РФ, уменьшилось на 1052 человека и составило 7248 (-12,7%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.

«Золотой Рог».