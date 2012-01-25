В зависимости от температуры на работе рабочий день могут сократить

Депутаты Госдумы рассмотрят проект федерального закона № 571369-5 «О внесении изменений и дополнений в Трудовой кодекс Российской Федерации» об установлении продолжительности рабочего дня (смены) при превышении допустимых величин температуры окружающей среды.

В настоящее время в действующей редакции Трудового Кодекса РФ не урегулирован вопрос о праве работников на сокращение рабочего дня при превышении нормальных величин температуры окружающей среды на рабочем месте.

Документом предлагается законодательно закрепись указанные гарантии, что обяжет работодателей предпринимать усилия в том числе по созданию нормальных условий на рабочих местах, предотвращающих случаи работы в температурных условиях, значительно превышающих допустимые нормы.

В случае уменьшения продолжительности ежедневной работы (смены) оплата труда работников за время, на которое уменьшено рабочее время, может производиться в соответствии с частью 2 статьи 157 ТК РФ как время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, в размере не менее двух третей тарифной ставки.

«Золотой Рог».