Крупный поставщик сахара подозревается в завышении цен

Краевым управлением ФАС возбуждено дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства в отношении ООО «Компания ГРАСП», одного из основных крупных поставщиков сахара на рынок края.

Как сообщает официальный сайт ведомства, дело стало итогом проверки. У ООО было затребовано пояснение по поводу повышения стоимости на ряд продуктов: растительное масло, гречка, сахар-песок. Из представленных документов установлено, что на рынке оптовой реализации сахара-песка на территории края «Компания ГРАСП» имеет долю более 35% и достаточные признаки наличия доминирующего положения. Выявлен значительный рост доходности оптовой реализации сахара-песка при снижении объёмов реализации (в стоимостном и натуральном выражении) за период с 1 августа 2010 по 30 сентября 2010. Также выявлено, что рост расходов не соответствует изменению оптовой отпускной цены на сахар-песок.

Дело будет рассмотрено 3 февраля 2011 г. В случае, если будет доказан факт нарушения Федерального закона «О защите конкуренции», ООО «Компания ГРАСП» может быть выдано предписание о приведении цены на сахар-песок к уровню «справедливой», рассчитанной антимонопольным органом.