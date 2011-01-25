МДМ Банк запускает новую линейку вкладов

МДМ Банк предлагает новую линейку срочных вкладов, которая включает в себя четыре базовых депозита и два специализированных предложения. Главные преимущества обновленной линейки - возможность установления индивидуального срока по вкладу, простота и востребованность предлагаемых условий, лояльность к постоянным вкладчикам банка.

Каждый из базовых вкладов рассчитан на определенные потребности клиентов: получение максимального дохода, возможность увеличения процентной ставки по депозиту за счет увеличения суммы депозита, возможность снятия процентов или части средств в течение срока действия депозита, льготные условия досрочного расторжения. Они отличаются друг от друга одним ключевым условием и процентной ставкой.

«МДМ - Доходный» - классический вклад с выплатой процентов в конце срока, предусмотрена максимальная ставка среди всех вкладов МДМ Банка.

«МДМ - Капитал» - вклад с возможностью выбора способа выплаты процентов: перечисление процентов на текущий счет или капитализация.

«МДМ - Универсал» - вклад с возможностью частичного снятия средств до суммы неснижаемого остатка.

«МДМ - Растущий процент» - вклад с растущей процентной ставкой при росте суммы, ежемесячной капитализацией процентов.

Специализированный продукт «Накопительная программа» и пенсионный вклад уже существовали в линейке МДМ Банка.