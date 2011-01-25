Малый бизнес получил новые коды бюджетных классификаций

Коды бюджетных классификаций (КБК) обновили для налогоплательщиков, уплачивающих в бюджет единый налог на вмененный доход (ЕНВД), единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) и применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН).

Как пояснила начальник отдела работы с налогоплательщиками ИФНС России по Фрунзенскому району г. Владивостока Светлана ШЕВЧЕНКО, новые КБК введены как по платежам за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года, так и по платежам за налоговые периоды после 1 января 2011 года.

Суть изменений содержится в следующем. Если налогоплательщик находился на указанных льготных системах налогообложения до 1 января 2011 года или имел за предыдущие периоды штрафы и пени, то сегодня он должен перечислять налоги, указывая один КБК. Если тот же налогоплательщик продолжает свою деятельность и в текущем году, то он перечисляет налоги, указывая КБК, действительный с 1 января 2011 года.