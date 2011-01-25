Владрыбпорт добавил грузов

ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» (ВМРП) в 2010 году увеличило перевалку грузов на 48,4% по сравнению с 2009 годом - до 1 млн 761,9 тыс. тонн. В компании отмечают, что план грузооборота на 2010 год перевыполнен на 12,2%. Наряду с перевалкой традиционного для порта груза - рыбопродукции (164,4 тыс. тонн) привлечены дополнительные потоки альтернативных грузов: кокса, песка, гипсового камня, шлака и ряда других.