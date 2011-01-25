Андрей Наздратенко докупил акций ВладГУМа

Сын экс-губернатора Приморского края Евгения НАЗДРАТЕНКО Андрей продолжает укреплять свои позиции в ОАО «Торговый дом Владивостокский ГУМ». По сведениям «ЗР», Андрей Евгеньевич увеличил свою долю в уставном капитале компании с 8,41% до 10,025%. 57,3% акций ОАО «ТД Владивостокский ГУМ» принадлежит зарегистрированному во Владивостоке ЗАО «ФейрСток».