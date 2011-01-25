Microsoft переходит на расчеты в рублях с российскими партнерами

Корпорация Microsoft с 1 марта 2011 года перейдет на расчеты в рублях с российскими партнерами. Планирующиеся изменения не затронут пока только поставщиков компьютерного оборудования и бизнес-приложений Microsoft Dynamics класса ERP, а также разработчиков ПО, сотрудничающих с компанией по специальным программам лицензирования.

В сообщении корпорации отмечается, что в момент перехода на новый порядок расчетов курс перевода долларовых цен в рублевые будет колебаться от 29 до 33 рублей за доллар. Предполагается, что на самые массовые продукты Microsoft, к примеру на пакет Office для дома и учебы, будет установлен минимальный курс. На программное обеспечение, используемое в бизнесе, курс может быть максимальным. При этом корпорация «не планирует регулярно изменять цены вслед за изменением курса рубля». В России Microsoft работает примерно с 9500 партнерами.