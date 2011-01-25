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Дополнительное образование: зачем, для кого и где
Молодой человек, заканчивая вуз, облегченно вздыхает: учеба позади. Идет работать, получает практический опыт, и вдруг снова идет учиться. Возникает вопрос зачем?
Многолетний опыт работы на программах дополнительного послевузовского образования позволяет обобщить высказывания слушателей о причинах получения образования. Это нехватка знаний (в основном, это типично для тех людей, которые работают не по специальности); систематизация знаний, «разминка мозга» (типичная причина для специалистов, работающих в стабильном бизнесе, занимающихся однообразной текущей деятельностью), профессиональный рост (человек рассматривает получение дополнительного образования как трамплин к смене места работы или сферы профессиональной деятельности), необходимость подтверждения квалификации дипломом или сертификатом (например, оценка, аудит, бухгалтерский учет и т.д.).
Кроме этого дополнительное образование помогает расширить кругозор, позволяет со стороны взглянуть на компанию, приобрести полезные знакомства.
Для кого наиболее полезно дополнительное образование? Для человека, имеющего практический опыт, примерно от трех-пяти лет и желание расти профессионально дальше. Но дополнительное образование нужно не всем. Чего же не стоит ждать от дополнительного образования: алгоритма решения конкретной проблемы в своей компании. Если нужно решение конкретной проблемы в компании, то необходимо обратиться за помощью к консультантам.
Программы дополнительного профессионального образования бывают разных типов. Одно-трех дневные семинары полезны, когда необходимо получить информацию по какой-то конкретной теме. Двух - двенадцатимесячные курсы полезны, когда необходимо повышение квалификации в определенной сфере деятельности. Как правило, в результате обучения на таких программах после успешной сдачи экзамена знания слушателя подтверждаются дипломом, который повышает его стоимость на рынке труда.
В дополнительном образовании роль преподавателя отличается от роли преподавателя в вузе. Слушатель дополнительного образования, как правило, уже обладает достаточным объемом знаний и практическим опытом. И задача преподавателя не «напичкать» слушателя новыми знаниями, а помочь освоить ему тот большой объем информации, с которым сталкивается слушатель, научить выделять главное, расставить приоритеты в изучении предмета.
На рынке дополнительного профессионального образования уже три года работает Академия профессионального роста ВГУЭС, предлагая широкий спектр программ дополнительного образования: «Коммерческий директор», «МСФО», «Директор по персоналу», «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», «Финансовый директор», «Логистика», Академия постоянно модернизирует свои программы исходя из пожеланий слушателей и требований рынка.
За 3 года существования в Академии обучилось 1 778 человек. Партнерами бизнес – школы являются Международная академия оценки и консалтинга (г. Москва), Центр Корпоративной Отчетности (г. Владивосток), Ассоциация сертифицированных присяжных бухгалтеров (АССА, Великобритания), Международная Ассоциация Бухгалтеров (IAB, Великобритания), Институт Финансовых Аналитиков (IFA, Великобритания).
Наши программы предназначены как и для студентов, так и для специалистов со средним специальным и высшим образованием. По окончании обучения студент сможет получить удостоверение установленного образца ВГУЭС о дополнительном образовании, слушатели со средним профессиональным или высшим образованием получат документ государственного образца о повышении квалификации или профессиональной переподготовке.
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