Инфраструктура электронных торгов проходит обкатку

Новые правила проведения торгов по продаже имущества должника, вступившие в силу с 13 октября 2010 года, должны сделать систему прозрачной и контролируемой. Накануне эксперты предсказывали возникновение трудностей технического характера, в связи с чем образовалась некоторая заминка с продажей имущества банкротов. Сегодня уже можно дать некоторую оценку того, насколько они оказались существенными.

Электронные торги - это целая система, подразумевающая отлаженное взаимодействие операторов электронных площадок, организаторов торгов, удостоверителей электронных цифровых подписей и пр. Приказ Минэкономразвития об утверждении порядка проведения открытых торгов в электронной форме вышел 15 февраля 2010 года, вступил в силу в октябре. Однако, как и многие правовые акты, не был подготовлен к исполнению должным образом. Первые специализированные электронные площадки были аккредитованы министерством непосредственно перед самым вступлением приказа в силу. Отладить взаимодействие за столь короткий срок, по мнению экспертов, проблематично, а последствия технологической неготовности может привести к оспариванию результатов торгов.

Ответ на эти и другие проблемные вопросы «ЗР» дала руководитель представительства НП МСОПАУ в Приморском крае Надежда ПЯТАНЧУК.

- Процесс действительно идет не просто. Процедура новая, а созданная технология имеет много недоработок. Есть несоответствия Приказа закону о банкротстве. Кроме того, организаторы и участники электронных торгов должны быть хорошо подготовленными, значит, где-то этому надо учиться. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих только начинают устраивать обучающие семинары для своих членов. Государству в лице Минэкономразвития, нужно было предусмотреть переходный период, возможно, создать экспериментальную площадку как обучающую базу, на которой начали бы работу наиболее продвинутые арбитражные управляющие, по возникающим вопросам ввести поправки или дать разъяснения. А затем уже отточенный сложившийся опыт положить в основу семинаров. Возникает существенная проблема и для потенциальных покупателей. Как быть какому-нибудь фермеру из глубинки, пожелавшему купить землю или технику для расширения бизнеса? Скорее всего, участниками торгов на первом этапе в подавляющем большинстве станут перепродавцы, которые, несомненно, быстро освоят новые правила.

Следующая проблема - все электронные площадки находятся в западной части нашей страны. Предвидя возможность судебных исков по признанию торгов недействительными, площадки пытаются защитить себя тем, что все судебные иски в соответствии с их регламентом назначают по месту нахождения площадки. Не всякий участник торгов в случае возникновения такой ситуации сможет выезжать на судебные заседания в Москву или Санкт-Петербург.

Назревает еще одна проблема. С января 2011 года арбитражные управляющие по закону не будут выступать в качестве ИП, а получат статус частнопрактикующих лиц, как нотариусы или адвокаты. Орган, регулирующий деятельность СРО арбитражных управляющих, Минэкономразвития пока не внес никаких разъяснений по этому поводу, как адвокат или нотариус он должен где-то регистрироваться, получить лицензии или что-то другое, но пока этого нет. В этой связи возникает элементарный вопрос - резонно ли оформлять электронно-цифровую подпись, как на ИП? Пока арбитражные управляющие оформляют их как ИП, предполагая, что действие этого пункта закона вновь, как и в декабре прошлого года, будет отложено.

- Надежда Викторовна, как вы считаете, целесообразно ли в связи с перечисленными сложностями организовывать торговые площадки в каждом субъекте федерации?

- В каждом субъекте федерации, наверное, не целесообразно, так как создание электронной торговой площадки - процедура недешевая, а она должна окупаться. Но в каждом федеральном округе - да.

- Можно ли назвать ситуацию тупиковой на данный момент, ведь у арбитражных управляющих есть план проведения процедуры, утвержденный кредиторами, а тут такие заминки? Кредиторы могут быть недовольны.

- Кредиторы понимают ситуацию. Самое главное в данный период не допустить нарушений законодательства по незнанию, что может быть использовано недобросовестными лицами в своих интересах. А в целом проведение электронных торгов - явление положительное, оно существенно снизит вероятность злоупотреблений при продаже имущества должника. Будем учиться сами и распространять положительный опыт. Дорогу осилит идущий.