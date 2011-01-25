ПГК грозит закладывать в тариф убытки от повреждения вагонов в портах

«Дочка» ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) - ОАО «Первая грузовая компания» (ПГК) - обеспокоена большим числом вагонов, повреждаемых в портах Дальнего Востока при выгрузке.

По данным Владивостокского филиала ПГК, в 2010 году на Дальневосточной железной дороге повреждено более 8,3 тыс. вагонов собственности ОАО «ПГК», в 2,7 раза больше, чем в 2009 году.

Почти 97% поврежденных вагонов пострадали во время грейферной выгрузки в портах. Так, в порту Посьет в 2010 году выгрузили 3,2 тыс. вагонов собственности ПГК. Поврежден был каждый седьмой. В Находкинском морском торговом порту за год выгрузили 21 тыс. вагонов. Повреждения получил каждый десятый. При этом, при выгрузке с помощью вагоноопрокидователей, повреждаемость вагонов составила всего около 0,5%. Однако эта технология на Дальнем Востоке практически не применяется.

«Преимущество одного способа выгрузки перед другим видно на примере порта Восточный. Здесь на одном комплексе (ППК-1) применяется грейферная технология выгрузки, и за год уровень повреждаемости достиг 6,7%, а на другом комплексе (ППК-3) используют технологию «размораживающее устройство - вагоноопрокидователь», и повреждаемость - нулевая», - говорит директор Владивостокского филиала ОАО «ПГК» Виктор ОСИПОВ.

Основной объем среди поврежденных вагонов составляют полувагоны - более 90%. В результате повреждений в процессе погрузки-выгрузки вагон выбывает из активной эксплуатации для проведения ремонтных работ. «Грейферная выгрузка давно признана устаревшей технологией. При этом порты не принимают практически никаких мер для модернизации погрузочно-выгрузочных комплексов и снижения уровня повреждаемости вагонов», - подчеркнул Виктор Осипов.

В зоне ответственности Владивостокского филиала ОАО «ПГК» от повреждения вагонов в 2010 году компании был нанесен ущерб свыше 8 млн рублей. В руководстве компании отмечают, что если в ближайшее время проблема не будет решена, ПГК будет вынуждена либо закладывать убытки в тариф, либо отказываться от перевозок на станции, использующие агрессивные технологии разгрузки.