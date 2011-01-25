Состоится ли диалог власти и бизнеса?

С 1 января 2010 года вступила в силу 2-я часть статьи 5 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которой сплошное обследование этого сегмента бизнеса становится обязательным и проводится раз в пять лет.

Отношение предпринимателей к экономической переписи, мягко говоря, неоднозначное, и во многом вызвано слухами и домыслами. «ЗР» решил помочь власти, статистикам и бизнесу услышать и понять друг друга, организовав круглый стол. Каковы цели и задачи этой переписи, как ведется подготовка к ней в Приморье, чем вызвано недоверие бизнеса и нужны ли ему самому результаты обследования, - эти и другие вопросы обсуждали участники круглого стола.

Для чего необходима перепись

Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата: Необходимость исследования назрела давно: успехи российской и региональной экономики во многом зависят от эффективности развития сектора малого и среднего бизнеса, но дальнейшее движение вперед невозможно без объективной оценки его состояния. Судите сами, сплошным обследованием в крае будут охвачены 51 722 индивидуальных предпринимателя и 37 883 малых предприятий, но налоговые органы сообщили, что за последние годы подавали признаки жизни менее 28 тысяч индивидуалов и 32 тысяч малых предприятий! Где остальные?

Мы регулярно наблюдаем выборочно 10% индивидуальных предпринимателей и 20% малых предприятий, но эти данные недостаточно точны и системны. У нас любят критиковать государственные проекты, но ведь их разработчики базировались на тех данных, что предприниматели предоставляют в статистику!

Президентом поставлена задача к 2020 году повысить уровень занятости россиян в предпринимательском секторе до 60-70% от количества трудоспособного населения. Это требует реализации целого комплекса мероприятий в законодательной, финансовой, идеологической и других областях, но, не зная состояния отечественного малого и среднего бизнеса, трудно принимать правильные решения. И именно результаты сплошного наблюдения станут важной отправной точкой для принятия системных мер по поддержке и развитию малого и среднего бизнеса, реализации адресных государственных программ развития предпринимательства и инвестиционных проектов.

В следующем году нам предстоит провести выборочное обследование затрат предприятия, итоги которого лягут в основу построения таблиц «затраты-выпуск», и к 2015 году мы наконец-то сможем создать мощный инструмент анализа и прогнозирования структурных взаимосвязей в экономике. В практике советской статистики эти таблицы назывались межотраслевым балансом.

Кстати, в отличие от переписи населения, участие в этом обследовании обязательное. За непредоставление информации или сообщение ложных сведений - административное взыскание. Но нам хочется,чтобы предприниматели не вынужденно, а осознанно участвовали в обследовании. Мы со своей стороны идем навстречу: не хотите отвечать по почте – воспользуйтесь Интернетом, не умеете – отвечайте по телефону. И очень надеемся на вашу сознательность.

Мотив недоверия - страх

Татьяна ЖДАНОВА, индивидуальный предприниматель: Предприниматели – это как раз очень сознательная и ответственная категория населения. Эти люди сами отвечают за свой бизнес, семьи и семьи персонала, но люди сегодня элементарно напуганы и боятся утечки информации.

Марина ШЕМИЛИНА, председатель Общественного совета предпринимателей Приморья и Лиги торговых предпринимателей: Первый вопрос, который задают предприниматели: зачем указывать фамилию? Если бы этого пункта не было, вы бы получили больше правдивых анкет. Нас не надо убеждать в том, что перепись необходима. Нам надо обеспечить информационную безопасность.

Виктор Шаповалов: Я и сам часто сталкиваюсь с подобными опасениями. Но те из вас, кто уже получил пакет документов для обследования, наверняка видел крупную надпись на первой странице: «конфиденциальность гарантирована». Поверьте, нас не интересуют персоналии, мы по закону никому не имеем права передавать сведения! Главное, чтобы как можно больше предпринимателей ответили на вопросы анкеты и чтобы информация была максимально достоверной.

Полученная информация будет использоваться исключительно в обобщенном виде, без указания контактной информации и результатов деятельности конкретного юридического лица или предпринимателя, а также с учетом требований Закона о защите персональных данных.

Что получит бизнес?

Что получит от экономической переписи государство, понятно, а какова практическая польза для представителей реального бизнеса?

Роман ПАНЬКОВ, заместитель директора департамента экономики администрации Приморского края: Все краевые экономические программы, в том числе направленные на поддержку предпринимательства, разрабатываются на основе статистических показателей, и сплошное обследование поможет более точно и предметно формировать бюджеты и оказывать вам реальную помощь. И чем правдивее будут ваши ответы, тем больше мы сможем для вас сделать.

Елена БАРКОВА, главный редактор «ЗР»: Главное, что итоги переписи позволят самому бизнесу наконец-то увидеть структуру рынка и понять, куда двигаться и какие направления развивать. Вспомните, как когда-то рынок наводнился аптечными предприятиями, в результате чего резко просел. Подобных примеров много. У предпринимателей нет денег на полноценные маркетинговые исследования, а экономическая перепись может стать хорошей альтернативой. Конечно, при условии достоверности подаваемых сведений.

Статистика должна идти в ногу с бизнесом

Марина Шемилина: Первые данные по краю будут получены осенью, по муниципалитетам – только через год, но ведь малый бизнес очень мобилен, и выданные вами результаты наверняка будут отставать от реального положения дел. Вспомним 2006 год, когда с выходом федерального закона об изменениях в розничной реализации алкогольных продуктов ИП стали превращаться в ООО. Из-за внесения изменений в налоговое законодательство, скорее всего, ООО вновь станут перетекать в ИП. И хотя объемы рынка могут остаться прежними, его структура поменяется. А нам важно ее знать. Хочется, чтобы статистика жила темпами малого бизнеса.

Виктор Шаповалов: Мне, как выходцу из бизнеса, понятны ваши претензии. Мы стараемся ускорить получение данных и их обработку переходом на международные статистические стандарты и электронные формы работы. К тому же нынешний глава Росстата Александр СУРИНОВ не понаслышке знает проблемы бизнеса, заведуя кафедрой в Высшей школе экономики, и нацелен на внедрение самых прогрессивных методов работы.

Партнер должен быть понятен

Галина ШКАРУПА, генеральный директор компании «Восток-ИнвестСталь»: Перепись необходима бизнесу не меньше, чем государству, понятно. Проблема в другом. Обычно люди идут друг другу навстречу, когда уверены в партнере и не ждут от него подвоха. В этом случае многих пугает как раз печальный опыт партнерства с государством. Утеряно доверие, и его надо возвращать.

Максим ЕФИМОВ, директор компании «Ганга»: Предоставить данные не проблема. Причиной возможных затруднений или недостоверной информации является недоверие малого бизнеса к власти. Но надо делать шаги навстречу, потому что и у бизнеса, и у власти общая цель: наша деятельность должна работать на благо людей, делать их жизнь лучше, проще, свободнее. И в этом смысле мы партнёры.

Роман Паньков: Департамент экономики Приморского края всеми силами стремится выстраивать полноценные партнерские отношения с бизнесом, оказывая ему всемерную поддержку. Другое дело, не все предприниматели об этом знают. Зайдите на наш сайт, ознакомьтесь с программами – наверняка найдете подходящую.

Марина Шемилина: Часто сами бизнесмены пассивны. Когда в 2009 году заработала программа поддержки малого бизнеса, то первые полгода за помощью обращались единицы. Я ездила по краю, давала интервью - безрезультатно. Существовало мнение, что для получения помощи нужны связи, взятки. И только когда пошли реальные отзывы предпринимателей, люди поверили: к концу года от заявок отбоя не было.

Елена Баркова: Как бы там ни было, но без взаимодействия власти и бизнеса у нас тупиковый путь развития, и именно экономическая перепись должна помочь изменить ситуацию. Кризис показал, что крупный бизнес, безусловно, костяк экономики, но страну спасли предприниматели. Это реальная экономическая сила. Но для того чтобы малый бизнес и дальше играл роль надежной антикризисной подушки безопасности, он должен знать, в какую сторону ему идти, где находятся точки роста. И без итогов сплошного статистического обследования ему не обойтись.