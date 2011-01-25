Система под контролем

В декабре ООО «Континент-Тау», чьей сферой деятельности вот уже 10 лет является создание автоматизированных систем управления промышленными объектами, заключило договор о долгосрочном сотрудничестве с Фраунхоферским институтом методов неразрушающего контроля (IZFP).

Цель российско-германского проекта - совместное создание интеллектуальной интеграционной платформы EasySync, которая будет применяться в различных автоматизированных системах неразрушающего контроля.

- Сотрудники Фраунхоферского института создали специальные аппараты, позволяющие в высоком качестве сканировать любые объекты в тех или иных целях, а наша задача - обеспечить качественную автоматизированную работу всего этого оборудования с помощью наших Profinet-контроллеров TAU. Инновационные системы неразрушающего контроля, разработанные на базе платформы EasySync, могут быть внедрены в автоматические производственные процессы, - считает коммерческий директор ООО «Континент-Тау» Людмила КОТОВА.

По завершении проекта в крае хабаровские и немецкие партнеры планируют создать совместное производство технологической измерительной аппаратуры и систем неразрушающего контроля на территории России и Германии.