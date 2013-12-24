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Приморские лифты вышли на рынок России

24 Декабря 2013, 15:31 | Дальний Восток

27 декабря 2012 года во Владивостоке открылся завод «Унгерт-Элеваторз». Для создания единственного на Дальнем Востоке лифтостроительного предприятия потребовалось три года тщательной подготовки. В сравнении с этим, год с момента официального открытия - не такой большой срок, однако компания успела добиться немалых успехов.

На разных стадиях готовности сейчас 60 лифтов «Унгерт». Часть из них уже функционирует в жилых домах, остальные находятся в процессе сборки, монтажа, а также в пути до места установки.

Штат компании за прошедший год вырос на 20%. Со временем завод выйдет на полную производственную мощность и сможет выпускать до 50 лифтов в месяц. При этом завод уже вышел на национальный уровень: заказчиками стали организации из Уссурийска, Находки, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Якутска, Иркутска и Новосибирска.

Сейчас компания продолжает улучшать характеристики своей продукции. В ближайшее время планируется приступить к выпуску лифтов, не требующих машинного отделения.

Частыми гостями предприятия стали студенты ДВФУ. Для молодых специалистов организуют экскурсии по заводу, несколько человек проходят производственную практику.

Продукция «Унгерт» побывала на двух выставках: «Город» во Владивостоке и «Лифт Экспо 2013» в Москве. С последней компания привезла домой награду за лучший дизайн.

Национальный лифтовый союз (НЛС) в августе провел региональную встречу работников производства, в ходе которой генеральный директор ООО «Унгерт-Элеваторз» Дмитрий МЕРКУЛОВ был единогласно выбран региональным представителем союза по ДФО.

Совместно с «Унгерт» институт ДальНИИС РААСН организовал в декабре семинар «Проблематика лифтового хозяйства в свете изменения законодательства с 1 января 2014 года». Председатель НЛС Иван ДЬЯКОВ, посетивший мероприятие, вручил отраслевые награды за вклад в развитие российского лифтостроения Дмитрию Меркулову и главному инженеру «Унгерт-Элеваторз» Евгению ЧЕРНОМУ.

Компания заявила о себе и в общественной сфере. «Унгерт» поддержал владивостокский фуникулер в конкурсе «7 чудес Приморья», приуроченном к 75-летию края. Заняв четвертое место, это уникальное сооружение заслуженно вошло в список лучших рукотворных достопримечательностей региона.

«Унгерт-Элеваторз» стал информационным партнером традиционного чемпионата мира по ралли-рейду на аквабайках во Владивостоке, в котором участвовали спортсмены 10 стран.

В новом 2014 году «Унгерт» готовится принять во Владивостоке юбилейное заседание НЛС в преддверии его 25-летия. Юбилей будет отмечать и один из учредителей «Унгерт-Элеваторз» - 20 лет работы отпразднует ООО «Корпорация «Дальтехимпорт».

Спустя год работы список достижений предприятия уже внушительный. Теперь Владивосток станет известен и как столица лифтостроения на Дальнем Востоке.

Виктор КУДИНОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Виктор Кудинов
Теги: итоги-2013  Унгерт-Элеваторз 



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