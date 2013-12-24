В Приморье ищут золото, в Хабаровском крае – золото и цирконий

Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) объявил открытые конкурсы на право заключения госконтрактов на разведку золота и других металлов.

На сайте госзакупок ведомство выставило на конкурс 4 лота. Заявки принимаются до 29 января, подведение итогов запланировано на 10 февраля.

Начальная (максимальная) цена контракта на поиск золота и серебра в пределах Кузнецовской площади в Приморье составляет 140 млн рублей. Участки в Тернейском районе, по прогнозным оценкам, содержат 40 тонн золота и 300 тонн серебра (ресурсы категории Р2).

Второй лот – контракт на разведку Алгаминского рудопроявления циркония с начальной ценой в 300 млн рублей. Объект находится в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Прогнозные ресурсы диоксида циркония по категории Р1 - 200 тыс. тонн, Р2 - 400 тыс. тонн. По условиям контракта, победитель должен локализовать участки с рудами, пригодными для получения товарного циркон-бадделеитового концентрата.

Третий лот - контракт на разведку рудного золота в пределах Вьюнского рудно-россыпного узла. Начальная цена - 145 млн рублей. Узел находится на территории Ульчского и им. Полины Осипенко районов Хабаровского края. Прогнозные ресурсы по Р2 - 40 тонн.

Срок выполнения работ по всем трем контрактам – четвертый квартал 2016 года.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.