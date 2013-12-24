Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье ищут золото, в Хабаровском крае – золото и цирконий
Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу (Дальнедра) объявил открытые конкурсы на право заключения госконтрактов на разведку золота и других металлов.
На сайте госзакупок ведомство выставило на конкурс 4 лота. Заявки принимаются до 29 января, подведение итогов запланировано на 10 февраля.
Начальная (максимальная) цена контракта на поиск золота и серебра в пределах Кузнецовской площади в Приморье составляет 140 млн рублей. Участки в Тернейском районе, по прогнозным оценкам, содержат 40 тонн золота и 300 тонн серебра (ресурсы категории Р2).
Второй лот – контракт на разведку Алгаминского рудопроявления циркония с начальной ценой в 300 млн рублей. Объект находится в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Прогнозные ресурсы диоксида циркония по категории Р1 - 200 тыс. тонн, Р2 - 400 тыс. тонн. По условиям контракта, победитель должен локализовать участки с рудами, пригодными для получения товарного циркон-бадделеитового концентрата.
Третий лот - контракт на разведку рудного золота в пределах Вьюнского рудно-россыпного узла. Начальная цена - 145 млн рублей. Узел находится на территории Ульчского и им. Полины Осипенко районов Хабаровского края. Прогнозные ресурсы по Р2 - 40 тонн.
Срок выполнения работ по всем трем контрактам – четвертый квартал 2016 года.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
Новости раздела
- На курильские острова Итуруп и Кунашир "Аврора" начала летать ежедневно
- Цех по производству ПЭТ-преформ открыл резидент ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы"
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин