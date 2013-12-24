В столице ДФО новый аэровокзал спланируют немцы

ООО «Ассманн Бератен+Планен» (российская «дочка» Assmann Beraten+Plannen, Германия) признано победителем объявленного в августе тендера на проектирование нового аэровокзального пассажирского комплекса в международном аэропорту Хабаровска.

Как говорится в материалах на сайте госзакупок, «Ассманн Бератен+Планен» предложило конечную цену контракта в 118 млн рублей. Всего аукцион собрал 9 заявок. Срок проектных работ - с января по октябрь 2014 года включительно.

Ввод нового пассажирского терминала намечен на конец 2017 года. Новый терминал площадью более 40 тыс. кв. м должен быть рассчитан на пассажиропоток 4 млн человек в год к 2025 году. Терминал будет обслуживать внутренние и международные рейсы.

Проектирование проводится в рамках программы комплексного развития инфраструктуры международного аэропорта «Хабаровск» («Новый») до 2030 года.

Assmann Beraten+Plannen уже занималась проектированием нового пассажирского терминала аэропорта «Кневичи» (Владивосток), а также железнодорожной станции аэроэкспресса в «Шереметьево».

Юрий РОГОВ, газета "Золотой Рог", Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.