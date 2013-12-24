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Москвичи купили в Приморье оловянно-вольфрамовую жилу, почти не напрягаясь
Управление по недропользованию по Приморскому краю провело аукцион на право разведки и добычи вольфрама и олова на Забытом оловянно-вольфрамовом месторождении. Месторождение было выставлено на торги за 36,1 млн руб., а продано за 39,71 млн.
Победителем объявлена компания «Приморвольфрам» (ООО), дочерняя структура ЗАО «Вольфрам» (Москва).
Компания «Вольфрам» владеет в России рядом металлургических производств: Нальчикским гидрометаллургическим комбинатом (ОАО «Гидрометаллург» - 56,72%), «Заводом тугоплавких металлов» - 100%, имеет более 25% доли в ОАО «Победит». Кроме того, в активе компании два добывающих предприятия – ЗАО «БурятВольфрам» (70% доля) и ОАО «Кабардино-Балкарская вольфрамо-молибденовая компания» (37,5% доля), которой принадлежит лицензия на крупнейшее в России Тырныаузское месторождение вольфрама и молибдена. Тем не менее «Вольфрам» остро нуждается в сырье. По словам заместителя генерального директора по организации горного производства ЗАО «Вольфрам» Валерия РЯБОВА, разработка Тырныаузского месторождения не ведется.
Рябов не скрывал, что руководство «Вольфрама» в конце 2012 года добилось от правительства введения 10%-й пошлины на экспорт вольфрамового концентрата. Это фактически была попытка оказать давление на ОАО «Приморский ГОК», вынудить его продавать концентрат на внутреннем рынке по цене ниже Лондонской биржи металлов.
По условиям аукциона начало строительства горно-обогатительного комбината на месторождении Забытое должно начаться не позднее 42 мес. с даты выдачи лицензии, а ввод его в эксплуатацию – спустя 6 лет. Затраты на освоение Забытого инвестор оценивает в 1 млрд руб.
Месторождение находится в Красноармейском муниципальном районе. Объем извлекаемых металлов, согласно выявленным запасам, оценивается в 11,3 тыс. т триоксида вольфрама и более 750 т олова. По условиям лицензионного соглашения в течение ближайших двух лет собственник лицензии должен продолжить разведку и провести подсчет запасов, а также завершить все необходимые согласования для начала добычи.
Надежда ВОРОНЦОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
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