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Анатолий Титов: Мы - восточный форпост Газпрома

24 Декабря 2013, 12:45 | Дальний Восток

В конце декабря, по традиции, генеральный директор компании «Газпром трансгаз Томск» Анатолий Титов провел пресс-конференцию с ведущими журналистами Сибири, посвященную итогам уходящего года.

Пишущую братию интересовало буквально все - от того, сколько часов длится рабочий день сотрудников предприятия, функционирующего в шести часовых поясах, до того, насколько производственные процессы компании соответствуют высоким стандартам Газпрома. Открытый и честный разговор длился полтора часа - этого времени вполне хватило, чтобы дать ответы всем, даже самым любопытным и настойчивым журналистам.

Могущество Сибири

- Анатолий Иванович, до Нового года остались считанные дни, а на дворе непривычно теплая погода. Температура атмосферного воздуха - один из факторов, влияющих на уровень потребления природного топлива: чем теплее, тем меньше кубометров газа требуется. Как сегодня выглядит динамика потребления?

- За одиннадцать месяцев мы транспортировали почти 17 миллиардов кубометров газа. И планируем, что около восемнадцати будет по итогам года. Из них 15 миллиардов - это поставки по Западной Сибири и 3 миллиарда - по Дальнему Востоку.

Сегодня список наших потребителей по Западно-Сибирскому региону - это более четырехсот больших и малых предприятий. Чтобы все они могли спокойно работать, нашей главной задачей на все времена была и остается одна - четкая, своевременная поставка газа. Наша компания за десять лет довела давление в газопроводах до проектных цифр - 5,4 МПа, что позволяет выбирать оптимальные режимы работы компрессорных станций, способствует экономии топливно-энергетических ресурсов и открывает возможности для увеличения объемов транспорта газа.

При этом не будем забывать, что многие газопроводы в Западной Сибири находятся в сложных условиях эксплуатации - проходят через самую большую в мире систему Васюганских болот. В Барабинских степях трасса эксплуатируется в условиях высокого содержания солей в почве и блуждающих токов от железнодорожного полотна. Поэтому каждый год мы уделяем пристальное внимание обновлению наших магистралей. Так, совсем недавно, в октябре, был завершен комплексный капитальный ремонт  52-километрового участка в Кемеровской области. Один из наиболее крупных ремонтных комплексов был проведен на участке магистрального газопровода Омск - Новосибирск. Теперь мы можем поднять давление в трубопроводе до проектного уровня, увеличивая пропускную способность томской газотранспортной системы.

Продолжаются работы и по дальнейшему развитию газотранспортной системы: на Алтае введен в эксплуатацию еще один газопровод-отвод в селе Нижняя Каянча. В планах на 2014 год - строительство  газопровода до села Ребриха. Теперь дело за местными органами власти, которые должны организовать работы по газификации населенных пунктов.

- Еще одно подтверждение того, что компания пристальное внимание уделяет надежности поставок, - это реализация программы по реконструкции электроприводных компрессорных станций. В какой стадии она находится сегодня?

- Эта программа близка к завершению. В 2014 году планируем завершить  работу на всех  КС. Сейчас мы проводим пуско-наладочные работы и готовимся ввести в эксплуатацию компрессорную станцию в селе Вертикос Каргасокского района Томской области. Завершит программу Александровская КС.

- Хорошо известно, что генеральный директор беседует буквально с каждым сотрудником, который будет принят на работу в компанию. Какими навыками должны обладать газовики?

- Профессионализм и дисциплина - основа наших кадров. Вообще, за последние десять лет численность коллектива ООО «Газпром трансгаз Томск» увеличилась с четырех до шести с половиной тысяч человек, и главным образом это связано с расширением географии нашей деятельности. Если говорить о подборе рабочих кадров, то тут существует несколько основных критериев. К примеру, необходим стаж работы по профильной или близкой специальности. После того как человек принят в нашу компанию на определенную должность, он обязательно проходит обучение в Корпоративном институте, до недавнего времени именовавшемся Учебным центром, кстати сказать, это тоже шаг навстречу мировым стандартам - только уже в образовательном процессе нашей компании. После обучения - непременная практика на объектах газопроводной системы предприятия. И только после этого - работа со всей ответственностью по заданному направлению. С 2006 года в компании работает «Школа кадрового резерва», основные задачи которой заключаются  в развитии у слушателей  навыков общего управления: от планирования до организации производственных процессов и отчета за выполнение поставленных задач. Из числа резервистов руководящими кадрами укомплектованы все наши дальневосточные филиалы.

Край света

Потому он и Дальний Восток, что далеко-далеко в сторону, где восходит солнце. Но для компании «Газпром трансгаз Томск» «край света» не экзотика, а место деятельности ее многочисленных филиалов. Место работы. Поэтому служебные командировки в те края - вполне обычное и необходимое дело.

У журналистов со стороны такие масштабы вызывают вопросы.

- Анатолий Иванович, вы досконально знаете, что происходит в каждом из 22 филиалов вашей компании. Как вы успеваете не просто жить, а решать производственные вопросы в режиме, когда в Москве день, а в Петропавловске-Камчатском - полночь?

- Иногда выдаются такие недели, за которые успеваешь налетать 80 часов, притом что стандартная рабочая неделя длится в два раза меньше. Случаются и перепады часовых поясов - от минус трех до плюс пяти, отталкиваясь от томского времени. Но работа есть работа, и надо уметь действовать в тех условиях, которые заданы. Мы - восточный форпост Газпрома, наша сфера деятельности - огромная территория России от Иртыша до Тихого океана.

Но это лирика. Вообще же, за год сделано немало больших дел по реализации Восточной газовой программы. В сентябре введено в эксплуатацию Киринское газоконденсатное месторождение на севере Сахалина. Должен сказать, впервые в России там применены уникальные технологии - добычные подводные комплексы. От этого месторождения до головной компрессорной станции «Сахалин» проложен газопровод протяженностью 139 километров. Технический надзор за его строительством осуществляла наша компания. Теперь этот объект находится у нас в эксплуатации.

В сентябре состоялась презентация завода СПГ во Владивостоке. В соответствии с принятым Газпромом решением подача газа с Сахалинского центра газодобычи будет осуществляться именно на этот завод. В настоящий момент для увеличения производительности газопровода до уровня, обеспечивающего проектную производительность двух линий завода, ведется подготовка к реализации второго этапа проекта по магистральному газопроводу Сахалин - Хабаровск - Владивосток. Это 12 компрессорных станций, 400 километров газопровода по Хабаровскому краю, 140 километров по Приморью… В этой части  проекта наша компания определена заказчиком строительства.

- С начала реализации Восточной газовой программы прошло шесть лет. Изменилось ли за это время число потребителей природного топлива?

- Главная цель программы - формирование  в регионе эффективной газовой отрасли. Это база для динамичного социально-экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. В целом на Дальнем Востоке потребление газа выросло в три раза, хороший прирост дал ушедший год. В Хабаровске газифицирована ТЭЦ-1. Во Владивостоке переведены на газ две теплоэлектроцентрали. В Южно-Сахалинске основная ТЭЦ города была переведена на газ. На Камчатке создана уникальная в своем роде система добычи и потребления газа - она локальна. То есть газ, добываемый на месторождениях Камчатки, никуда не уходит. Сами добыли - сами и потребили. За те пять лет, что на Камчатке существует магистральный газопровод, люди настолько привыкли к газу, что даже уже не волнуются: как пережить зиму… Спокойнее стало.

В начале нашей беседы вы спросили меня - как удается решать производственные  задачи, выходящие за рамки города, области, региона. Скажу честно - один я бы не сделал ничего. Наша сила - в коллективе, в людях. Каждую работу можно сделать по-разному: как попало, лишь бы избавиться от задания или по-честному, с тем усердием и прилежанием, которые достойны похвалы. Наш коллектив обладает энергией созидателей и единомышленников, а когда все выполняют работу с душой - можно добиться больших результатов.

Интервью подготовили  Татьяна КУПЦОВА,  Елена КИРИЧЕНКО, газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: итоги-2013  СПГ  газпром  Газпром трансгаз Томск 



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