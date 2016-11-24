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В резиденты Свободного порта Владивосток уже берут даже прачечные

24 Ноября 2016, 11:07 | Дальний Восток

Инвестор Свободного порта Владивосток - Компания «Идальго» построит высокотехнологичную прачечную во Владивостоке. Запуск проекта запланирован на 3 квартал 2019 года, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Общая сумма частных инвестиций в проект составит 23,2 млн. рублей. Средства будут направлены на завершение строительно-ремонтных работ и наладку производственной линии. Предприятие планирует предоставить 24 рабочих места.

Компания намеренна увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды. Также произвести расширение налоговой базы за счет сопутствующих направлений – увеличение объемов реализации (торговли) и потребляемых услуг.

«Работа над проектом ведется на протяжении нескольких лет. Представленный бизнес-план является завершающим этапом проекта. С вступлением в силу закона о свободном порте, мы получили возможность стать резидентами СПВ и реальную поддержку государства в виде налоговых преференций. Льготный налоговый режим позволит нам направить высвободившиеся средства на успешное завершение инвестиционного проекта», - говорит генеральный директор ЗАО «Идальго» Андрей Сапега.


 

В рамках создания промышленного комплекса планируется внедрение современного высокотехнологичного оборудования, что позволит принимать как крупные заказы от предприятий и организаций города, так и обслуживать частных клиентов.

Отметим, сегодня во Владивостоке в рамках действия режима СПВ реализуют инвестиционные проекты 43 резидента с объемом инвестиций 17,6 млрд рублей и планами на создание более 3 тысяч рабочих мест.

С начала реализации федерального закона о СПВ на рассмотрение в Корпорацию развития Дальнего Востока поступило 182 заявки на общую сумму инвестиций более 255,2 млрд рублей и перспективой создания более 27 тысяч рабочих мест.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: полпред  Галушка  порто-франко  бизнес-план  Трутнев  минвостокразвития  свободный порт 



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