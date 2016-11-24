Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Аэропорт Хабаровска ждет долгосрочного регулирования тарифов
Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о переходе на принцип долгосрочного регулирования тарифов в аэропортах РФ. Сейчас такие сборы и тарифы устанавливаются Федеральной антимонопольной службой в предварительном порядке, затем могут меняться в зависимости от разных факторов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».
«Это, конечно, создает неопределенность, поэтому мы решили изменить порядок регулирования цен и в результате устанавливать долгосрочные тарифы и сборы минимум на три года», - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.
Сегодня нормативная база позволяет регулировать деятельность субъектов естественных монополий в действующих аэропортах. Здесь больших проблем, по словам вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА, нет, хотя иногда возникает конфликт интересов между компаниями, которые оказывают аэропортовые услуги, и авиакомпаниями.
«А если говорить о потенциальных инвесторах в аэропорты - у нас таких достаточно много, в частности сейчас большой интерес к инвестициям в аэропорт Хабаровска со стороны японских инвесторов. Уже идут инвестиции в ряд аэропортов, где будет проводиться чемпионат мира 2018 года, например ростовский аэропорт - здесь вообще нет нормативной базы, которая позволяет заранее определить тарифы, применимые с момента ввода в эксплуатацию соответствующего аэропорта», - сказал вице-премьер.
По его словам, подписанное постановление позволяет это делать. То есть либо до начала осуществления инвестиций, либо когда этот процесс только начался Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет иметь возможность произвести необходимые расчеты с учетом обоснований, предоставленных инвестором, и установить тариф на период с момента ввода в эксплуатацию аэропорта как минимум на три последующих года или более, если это представляется целесообразным.
В таком случае тарифное регулирование можно будет осуществлять и с помощью нового метода, который ранее не применялся. Речь идет о методе сравнения с аналогичными аэропортами, что позволит избежать экономически необоснованных затрат, а следовательно, излишней нагрузки на потребителей и пассажиров.
«При этом долгосрочные инвестиционные проекты, о которых идет речь, будут проходить через правительственную комиссию по транспорту, чтобы совместить интересы авиакомпаний и аэропортов, чтобы здесь не было давления либо с той, либо с иной стороны и принималось сбалансированное решение», - пояснил Дворкович.
Новости тематики
- Аэропорт Хабаровска ждет долгосрочного регулирования тарифов
- Дальний Восток опять секвестировали
- Порто-франко смещают к границам с Китаем
- Бизнес Приморья пошел в "Рост"
- Опубликован рейтинг эффективности бизнеса 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Грузы уперлись в подъезды
- Японцы распробовали уголь Сахалина
- На ВЭФ во Владивостоке презентованы проекты на сумму на 1,5 трлн рублей
- Палочки для еды из Приморья набирают популярность в АТР
- Более миллиона пластиковых карт эмитировано на Дальнем Востоке в 2016 году
Новости раздела
- Аэропорт Хабаровска ждет долгосрочного регулирования тарифов
- Дальний Восток опять секвестировали
- Порто-франко смещают к границам с Китаем
- Недра Дальнего Востока остаются наиболее привлекательными для инвестиций
- Бизнес Приморья пошел в "Рост"
- Жители Хабаровского края не пускают в квартиры специалистов для проверки газового оборудования
- Опубликован рейтинг эффективности бизнеса 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Правительство Сахалина совместно с АТБ откроет кредитную программу для малого бизнеса региона
- Энергетики резко нарастили прибыль
- "Ночь пожирателей рекламы" впервые с участием создателя шоу!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, что будет с Владивостоком, если на него сбросят ядерную бомбу (фото)
- Приморцев вновь ждет дефицит авибилетов на рейсы в Москву
- Крокодил в Свободном порту Владивосток не ловится
- Улететь из Владивостока становится все сложнее и сложнее
- Капремонт в Приморье с 1 января резко подорожает
- Владивостокский порт поработал на китайскую атомную электростанцию
- Во Владивостоке работников Следственного комитета поблагодарили за арест Улюкаева (фото)
- Игроки "Луча-Энергии" отказались выходить на поле, но потом победили
- Землей в Приморье активно интересуются жители Якутии
- В Приморье авторемонт отключил овердрайв