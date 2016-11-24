Аэропорт Хабаровска ждет долгосрочного регулирования тарифов

Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ подписал постановление о переходе на принцип долгосрочного регулирования тарифов в аэропортах РФ. Сейчас такие сборы и тарифы устанавливаются Федеральной антимонопольной службой в предварительном порядке, затем могут меняться в зависимости от разных факторов, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

«Это, конечно, создает неопределенность, поэтому мы решили изменить порядок регулирования цен и в результате устанавливать долгосрочные тарифы и сборы минимум на три года», - сказал Медведев в ходе совещания с вице-премьерами.

Сегодня нормативная база позволяет регулировать деятельность субъектов естественных монополий в действующих аэропортах. Здесь больших проблем, по словам вице-премьера Аркадия ДВОРКОВИЧА, нет, хотя иногда возникает конфликт интересов между компаниями, которые оказывают аэропортовые услуги, и авиакомпаниями.

«А если говорить о потенциальных инвесторах в аэропорты - у нас таких достаточно много, в частности сейчас большой интерес к инвестициям в аэропорт Хабаровска со стороны японских инвесторов. Уже идут инвестиции в ряд аэропортов, где будет проводиться чемпионат мира 2018 года, например ростовский аэропорт - здесь вообще нет нормативной базы, которая позволяет заранее определить тарифы, применимые с момента ввода в эксплуатацию соответствующего аэропорта», - сказал вице-премьер.

По его словам, подписанное постановление позволяет это делать. То есть либо до начала осуществления инвестиций, либо когда этот процесс только начался Федеральная антимонопольная служба (ФАС) будет иметь возможность произвести необходимые расчеты с учетом обоснований, предоставленных инвестором, и установить тариф на период с момента ввода в эксплуатацию аэропорта как минимум на три последующих года или более, если это представляется целесообразным.

В таком случае тарифное регулирование можно будет осуществлять и с помощью нового метода, который ранее не применялся. Речь идет о методе сравнения с аналогичными аэропортами, что позволит избежать экономически необоснованных затрат, а следовательно, излишней нагрузки на потребителей и пассажиров.

«При этом долгосрочные инвестиционные проекты, о которых идет речь, будут проходить через правительственную комиссию по транспорту, чтобы совместить интересы авиакомпаний и аэропортов, чтобы здесь не было давления либо с той, либо с иной стороны и принималось сбалансированное решение», - пояснил Дворкович.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.