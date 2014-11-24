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Около 7000 вагонов простаивает на ДВЖД в ожидании выгрузки

24 Ноября 2014, 19:02 | Дальний Восток

По информации Дальневосточной дирекции управления движением, 24 ноября 2014 года на станциях Дальневосточной железной дороги отставлены от движения 82 поезда, в том числе 40 поездов (49%) – в адреса грузополучателей Хабаровского края, 42 поезда (51%) – в адреса грузополучателей Приморского края.

Назначением на  станцию Ванино в адрес ОАО «Дальтрансуголь» отставлены от движения 23 груженных углем составов. Основная причина отставления от движения поездов – поломка вагоноопрокидывателя с 19 по 21 ноября 2014 года. По указанной причине объем переработки угля значительно снижен: 19 ноября терминалом  выгружено 114 вагонов (при норме 760), на станции в ожидании выгрузки простаивало 657 вагонов; 20 ноября суточная выгрузка составила 520 вагонов, остаток - 576 вагонов.

Назначением на станцию Крабовая в адрес ООО «РН-Находканефтепродукт», ввиду несвоевременного вывоза груза с причалов портов из-за неподхода флота отставлены от движения 5 составов – 354 вагона с нефтепродуктами. Слив дизельного топлива летнего и мазута ограничен.

Грузополучатель ООО «Стивидорная компания Малый порт» станции Находка-Восточная, ввиду поломки кранов, не обеспечивает выгрузку в соответствии с установленной договором перерабатывающей способностью (выгружает 93 вагона ср/сут, норма - 120), как итог – на дороге в «брошенных» поездах простаивает 700 вагонов с углем (11 составов).

Напомним, увеличение количества «брошенных» поездов негативно влияет на эксплуатационную работу железной дороги, серьезно нарушает технологический процесс по подаче вагонов для погрузки и выгрузки, что влечет за собой невыполнение перевозчиком обязательств по срокам доставки других народно-хозяйственных грузов. Руководство Дальневосточной железной дороги настойчиво призывает всех грузополучателей, во избежание введения конвенционных ограничений на погрузку, строго соблюдать достигнутые ранее договоренности по объемам выгрузки.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: двжд  грузоперевозки 



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