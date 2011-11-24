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Сахалинская таможня заняла первое место по контрольным показателям эффективной деятельности в ДФО
ВЛАДИВОСТОК, 24 ноября, ZRPRESS. Дальневосточное таможенное управление подвело итоги выполнения таможенными органами Дальневосточного федерального округа контрольных показателей эффективности деятельности за III квартал 2011 года.
В этом году уже второй раз пальма первенства достается Сахалинской таможне. Благодаря высокому профессионализму каждого должностного лица, а также слаженной и эффективной работе всех подразделений в целом, было набрано наибольшее количество баллов, а общий итог - 100% выполнение всех установленных таможенным органам контрольных показателей.
Стоимость внешнеторгового оборота Сахалинской области в III квартале 2011 года составила $2,8 млрд. Экспорт составил – 49 %, импорт – 51 %. Основные товарные статьи экспорта: нефть сырая, газ природный, продукция лесопромышленного комплекса, водно-биологические ресурсы, уголь.
Импорт в Сахалинскую область товаров за отчетный период составил 282,22 тыс. тонн, что больше на 164,91 тыс. тонн аналогичного периода прошлого года.
Традиционно больше половины в структуре внешнеторгового оборота занимают товары, перемещаемые в рамках Соглашения о разделе продукции (СРП). В III квартале 2011 года импорт товаров по СРП составил 26,8%. Экспорт товаров по СРП составляет 83%.
Как сообщила ZRpress Стэлла Рева, помощник начальника Сахалинской таможни, плановое задание по перечислению таможенных платежей в федеральный бюджет Сахалинская таможня по итогам III квартала 2011 года выполнила на 650%, всего перечислено в федеральный бюджет около 6 млрд руб.
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