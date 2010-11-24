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На опте зарабатывают крупные компании

24 Ноября 2010, 15:02 | Дальний Восток

Как сообщает Приморскстат, общий объем оборота оптовой торговли за десять месяцев текущего года составил 244,2 млрд рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 0,3%. При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (46% и 54%).

За десять месяцев текущего года крупными и средними организациями реализовано: топлива дизельного - 343 тыс. тонн, бензина автомобильного - 199, мазута топочного - 95,3, мяса и птицы - 55,7, изделий колбасных - 8,1 тыс. тонн, крупы - 435,5 тонны, масла животного - 264,3 тонны.

Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями, осуществляющими продажу алкогольной продукции для розничной торговли, реализовано водки и ликероводочных изделий - 1149 тыс. дкл, вина - 787, вин шампанских и игристых - 342, коньячных напитков и коньяка - 101 тыс. дкл.

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