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Туркомпаниям расскажут о защите прав потребителей

24 Ноября 2010, 15:01 | Дальний Восток

Руководители и сотрудники туристских организаций Приморского края приглашаются на информационно-обучающий семинар, который состоится в администрации края 23 ноября. Главная тема - обеспечение защиты прав потребителей в сфере туристских услуг.

Как рассказали в департаменте международного сотрудничества и туризма края, среди основных вопросов для обсуждения - соблюдение законодательства РФ в сфере защиты прав потребителей при оказании туристских услуг.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю расскажут об основных нарушениях прав потребителей, допускаемых туристскими организациями Приморского края. О правилах пожарной безопасности на маршруте, которые должны соблюдать как туристы, так и гиды, сопровождающие их, проинформируют представители государственного учреждения «Отряд технической службы ФПС по Приморскому краю».

Участники семинара рассмотрят также основные обращения граждан по фактам реализации путевок туристскими организациями Приморского края. Кроме того, будет обсуждаться сотрудничество Приморской Торгово-промышленной палаты и торгово-промышленного управления города Хуньчунь в области защиты прав потребителей.

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