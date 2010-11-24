Диспропорции поддержки

Почти два года на территории края реализуются различные программы поддержки предпринимательства. Бюджеты всех уровней участвуют в финансировании определенных программных мероприятий, и сотни предпринимателей Приморья получили реальную поддержку. Но эффективность этих затрат, как показала дискуссия, возникшая в ходе круглого стола, вызывает споры.

Впрочем, окончательные выводы о результатах реализации этих программ пока делать рано. Тем не менее предприниматели обратили внимание на некоторые проблемы и высказали свои предложения, которые будут включены в резолюцию, подготовленную к предстоящему съезду предпринимателей Приморского края.

Подобные программы в Приморье реализуются впервые. За период с 2008 по 2010 год краевая программа получила из краевого бюджета более 100 млн руб, из федерального - более 500 млн руб. Помимо этого муниципалитеты разработали в прошлом году свои программы поддержки предпринимателей, определив в них собственные приоритеты. Во Владивостоке, например, 62% от общей суммы поддержки получили предприятия розничной торговли, тогда как в Находкинской программе приоритет был отдан производству.

Наиболее востребованным направлением, по имеющимся на сегодняшний день итогам реализации Владивостокской программы, стало субсидирование процентной ставки по кредитам - 58% средств было освоено таким образом. Кроме того, программа поддерживает предприятия, приобретающие основные средства, подключающиеся к инженерным сетям, участвующие в ярмарочно-выставочной работе и т.д.

В то же время предприниматели говорили об иных проблемах, не решаемых подобными программами. «Проблемы бизнеса идут не от объемов финансовой поддержки, - сказал Валерий МИШКИН, предприниматель из Находки, - косвенные налоги и поборы в виде необоснованных ростов тарифов, какими бы хорошими ни были программы, нас задавят в первую очередь. Те полномочия, которые государство дает местной власти, используются максимально. Сказали увеличить тариф до 15% - увеличивают до предела, местные налоги устанавливают максимально возможные. Возьмите любую калькуляцию - все ложится на нас, а потом - на потребителей. Не надо нам деньги, создайте благоприятную ситуацию для работы. Я пытался получить поддержку по программе и в кризисное время открыть шесть новых рабочих мест. Мне ответили: нет, ты действующий, а мы создадим новый бизнес. Но ведь придет новый, неопытный, столкнется с налоговой и растворится в этом. Узкие эти программы».

Довольно резкой критике была подвергнута и сама программа, в которой упор сделан на отдельного предпринимателя. И не учитываются ни возможные бизнес-проекты, ни стратегические программы развития региона.

«Учитывая опыт иностранных программ, механизм поддержки должен быть такой: выявляется инфраструктура, из нее выделяют наиболее эффективную и оптимально действующую часть, поддерживают и усиливают именно ее, - говорит президент общественной организации строителей «Властра» Людмила ДАВЫДЕНКО. Далее можно переходить к поддержке каких-то предпринимательских программ. В наших программах очевидны две диспропорции. Первая: соотношение «инфраструктура - начинающий бизнес». Инфраструктура поддерживается в объеме 50% не более чем на сумму 200-250 тыс. рублей, начинающие поддерживаются до 90% на сумму до 700 тыс. рублей. Как на это посмотреть? Любое предприятие инфраструктуры занимается развитием и поддержкой всех бизнесов, т.е. его действие имеет мультипликативный эффект и отражается на многих других бизнесах. Из начинающих бизнес единицы выживут и эта поддержка будет оправдана. Мы не можем сейчас говорить об эффективности вложений в них потому, что оценивать это можно только через 3-5 лет.

Вторая диспропорция: «действующий бизнес - начинающий бизнес». Поддержка действующего бизнеса в кризисной ситуации для региона, заинтересованного в производстве ВВП, тоже является важной. Но это не учитывается. Что потеряет начинающий бизнес, у которого пока еще ничего нет, а есть только 300-350 тыс. руб, которые ему дали ни за что ни про что? Почему же ему 90% поддержки, а не 50%? Мы с самого начала паразитарно выстраиваем схему взаимоотношений входа в бизнес. А ведь у нас в Гражданском кодексе написано: под свою ответственность, страх и риск. Где этот страх и риск? Я понимаю - помочь разработать бизнес-план, выявить ниши для бизнеса, где он востребован.

Давайте включим те направления, которые нужны предстоящему саммиту АТЭС. Все-таки мы должны облагораживать город Владивосток. Отсутствие критериев приоритетного отбора проектов для финансирования не украшают программу».

В то же время стратегическим направлением могла бы стать интеграция с соседними странами, по крайней мере, об этом много говорят на высоком правительственном уровне. Предложение о включении этого направления в программу было высказано председателем правления торгово-промышленной палаты Находки Евгением ЛУНЕВЫМ:

«В этом году мы создали три консорциума, два из которых международные. Это строительные консорциумы. Здесь просматривается возможность дотянуться до ресурсов Китая. Было бы хорошо, если бы программы могли поддержать наших предпринимателей и выступить каким-то образом гарантом. Тогда бы импортно-экспортный банк, China банк могли бы напрямую финансировать совместные российско-китайские проекты строителей, реализуемые на территории РФ. Третий консорциум мы создали из предприятий Приморского края», - говорит он.

Кроме того, на круглом столе прозвучало много вопросов, касающихся подготовки кадров. Кадровая проблема - одна из наиболее острых, о чем и говорили почти все выступавшие предприниматели, но ни краевой программой, ни программой Владивостока поддержки этой проблеме не предусмотрено. Предложение о включении в программу направления, связанного с подготовкой специалистов, прозвучало не один раз. Отдельное внимание было уделено таким социальным группам, как молодежь и пенсионеры. Появившийся не так давно новый термин «социальное предпринимательство» предполагает перепрофилирование пенсионеров в самозанятость. Экономический эффект от этих затрат очевидно был бы ощутимым.