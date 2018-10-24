Рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока расскажет об экономике региона всё

В октябрьском номере межрегионального делового журнала «Дальневосточный капитал» опубликованы результаты проекта «100 крупнейших компаний Дальнего Востока». Проект имеет давнюю историю – нынешнее исследование уже 14-е. Рейтинг весьма популярен не только в российских деловых кругах. Его результатами пользуются представители властей, иностранные инвесторы АТР и даже ученые.

Полная версия «100 крупнейших компаний Дальнего Востока» опубликована в бумажной версии журнала, который можно купить в киосках и в других торговых учреждениях, а также заказать в редакции. А вот электронная версия будет обнародована на сайте dvkapital.ru в усеченном виде. Заказать и купить pdf-версию рейтинга можно по телефону 8-423-245-04-85 или по электронной почте priem@zrpress.ru. Стоимость электронной версии - 1500 рублей.

Дальний Восток простирается все выше - в космос, все дальше - в Арктику. А вот быстро не получается

В залах ВЭФ-2018 пахло деньгами. Большими деньгами. И не только потому, что здесь собралось столько миллиардеров из списка «Форбс», что их состояния хватило бы купить оптом не только остров Русский, который в четвертый раз собрал сильных и влиятельных. А если прибавить активы 340 иностранных компаний, посетивших Восточный форум, то и на весь Дальний Восток хватит. Или не хватит? Сколько стоит Дальний Восток, и когда Россия начнет прирастать его богатствами?

Итак, сколько стоит. В валовом внутреннем продукте России доля Дальневосточного экономического региона все более расплывчата. Поскольку данные Росстата по валовому региональному продукту за 2017 год еще не опубликованы, то воспользуемся исследованиями международной консалтинговой компании Deloitte, которая недавно открыла офис во Владивостоке и зачастую выступает консультантом инвесторов мира.

Восточный курс с поправками

Эксперты «Делойтта» проанализировали «Деловой и финансовый климат Дальневосточного региона» и оценили валовый региональный продукт по итогам 2017 года в 3,9 трлн руб. - 5,5% от общероссийского ВВП. Кстати, темпы роста ВРП в регионе в последние годы были ниже общероссийских. Зато на душу населения «продукта» выдано почти на треть больше (29% в 2017 г.). И какого продукта! Экспортного, востребованного на рынке, и не только в АТР.

Пожалуй, это в свое время, 29 декабря 2014 года, сподвигло российское правительство предложить Дальнему Востоку беспрецедентный особый экономический режим: ТОРы и Свободный порт. Мотивация на поверхности. Населения на Дальнем Востоке - чуть больше 6 млн человек, а добавочная стоимость природного ресурса сама по себе растет на глазах. Ведь на востоке России находятся значительная доля мировых запасов углеводородов, руд железа, титана, марганца, калийных солей и другого минерального сырья. Здесь добывается более трети угля страны, 100% сурьмы, 98% российских алмазов, 80% олова, 90% борного сырья, 50% золота, 14% вольфрама, цинк, серебро, платина, нерудное сырье. Плюс водные и земельные ресурсы, что для стремительно растущего 3-миллиардного региона АТР не менее заманчиво, чем нефть.

Правда, чтобы взять этот ресурс, надо много и быстро вложить. С госвложениями много не получилось. Пусть Дальний Восток - и национальный приоритет на ХХI век, но ближе оказались сиюминутные политические проблемы, которые отвлекли бюджетные финансы: Крымский мост и ЧМ-2018 по футболу, реновация столичного мегаполиса и стремительное накачивание оборонных бицепсов. В общем, на Восточную стратегию федерального бюджета не хватило. Даже у Сахалина изъяли нефтегазовый «припек» по соглашениям о разделе продукции (СРП). В 2017 году доля федерального бюджета в общих инвестициях в дальневосточную экономику составила 5,9%.

Востоку России помогли санкции - российским миллиардам стало неуютно даже на банановых островах. В итоге - беспрецедентный рост частных инвестиций в экономику Дальнего Востока.

Впервые в 2017 году восток России обогнал самые привлекательные по рейтингу регионы России. По данным Росстата, объем инвестиций в основной капитал в ДФО составил 1,217 трлн рублей или 117,1% по отношению к 2016 году, в то время как в среднем по стране этот показатель составил 104,4%. Российский капитал стал стремительно прирастать дальневосточными активами. Использовали два способа - поглощения регионального бизнеса и разработка природных ресурсов. Третий, предложенный правительством перенос юрисдикции корпораций, - игнорировали. Российский бизнес предпочитает управлять активами в регионе из Первопрестольной - ближе к чиновникам.

В Минвостокразвития поспешили назвать рост инвестиций «дальневосточным экономическим чудом» и объяснить его внедрением новых экономических механизмов в виде режимов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ). Вот только из триллиона рублей частных инвестиций в регионе доля вкладов резидентов этих зон в экономику ДФО составила чуть более 90 млрд рублей (7%). При этом доля собственных средств бизнеса в основной капитал на Дальнем Востоке традиционно велика - 40,2%. А то и на порядок больше, если б кто-нибудь посчитал привлеченные капиталы с офшорных зон, где держат юрисдикцию почти все владельцы экспортных компаний.

На Дальнем Востоке бедным делать нечего. Российские корпорации это уже поняли. Они и устроили инвестиционный бал, ориентируясь на быструю отдачу. Потому приток инвестиций среди дальневосточных регионов неравномерен как в абсолютных цифрах, так и в процентном трафике.

Лидерами в регионе в 2017 году стали Амурская область - 186 млрд 624,1 млн рублей (+36,6%), Якутия - 384 млрд 853,3 млн рублей (+35,4%) и Сахалинская область - 299 млрд 467,1 млн рублей (+17,3%). Здесь разворачивают свои мегапроекты госкорпорации № 1 «Роснефть» и № 2 «Газпром». Попытки федерального бюджета сбалансировать развитие регионов госинвестициями, напомним, за год 5,9%, естественно не спасли положение. 5 субъектов потеряли инвестиции даже к уровню предыдущего года.

Адреса инвестиций показывают, что корпорации идут в регион с «короткими рублями» в расчете на быструю отдачу. Однозначным лидером по объемам инвестиций является добыча полезных ископаемых. По данным исследования «Делойтта», инвестиции в основной капитал в этой отрасли за год приросли на 8,6%. А доля отрасли в структуре инвестиций за год увеличилась с 23,8% до 25,1%. На втором месте - транспортировка и хранение (доля в инвестициях 18,1%), вложения в которую выросли на 8,8%. Речь не только о портах и терминалах. Торговый капитал региона ускоренно строит складские мощности, аккумулируя оптовую торговлю региона.

А вот с обрабатывающими производствами дело застопорилось. Начатые проекты по модернизации старых мощностей и строительству новых замедлились. Долю в общем объеме инвестиций в основной капитал здесь маленькой не назовешь (16%), но в 2017 году вложения в данную отрасль снизились на 0,8%.

Этот отраслевой расклад объясняет, почему настоящего экономического рывка на Дальнем Востоке не случилось. Хотя темпы роста в промышленности региона превысили среднероссийские показатели, но, как признали в Минвостокразвития, всего на 2,2%.

Все эти тренды макроэкономики, как в зеркале, отразились в нашем Рейтинге крупнейших компаний Дальнего Востока по итогам 2017 года. Присутствие крупного капитала российских корпораций в топ-150 растет пропорционально росту инвестиций в регион. Для наглядности на этот раз мы указали корпоративную принадлежность участников рейтинга - конечного бенефициара.

Компания № 1 Дальнего Востока – «АЛРОСА» выдержала даже трагическую остановку рудника «Мир»



Атланты дальневосточной экономики

По итогам 2017 года журнал «Дальневосточный капитал» собрал отчетность 174 крупнейших компаний Дальнего Востока с валовой выручкой не менее 3,6 млрд руб. - цифра отсечения прошлого рейтинга. Однако в нынешний топ-150 планка отсечения поднялась до уровня 3,8 млрд руб. выручки. Больше прошлогоднего на 200 млн руб. или 5,5%. Действительно, крупный бизнес прирос.

Кстати, этому критерию - по выручке - соответствует еще полсотни компаний, работающих на территории, но они не представлены в Рейтинге-2017 по причине закрытости баланса или ограничения «дееспособности». Даже не все публичные общества представлены в топ-150.

Как сообщила «Дальневосточному капиталу» пресс-служба Дальневосточного главного управления Центрального банка РФ, всего в Дальневосточном округе зарегистрировано 48 публичных акционерных обществ. Еще ряд акционерных обществ отвечают признакам публичных, но до сих пор не привели свой статус в соответствие с ГК РФ и по-прежнему именуются ОАО или ЗАО. А вот в листинге Московской фондовой биржи (665 ПАО) дальневосточных компаний - единицы. И лишь одну, с натяжкой, можно назвать «голубой фишкой» - ПАО «АЛРОСА». С нее по традиции и начнем.

Как и в прежние годы, ПАО «АЛРОСА» возглавляет Рейтинг-2017 крупнейших компаний Дальнего Востока. Крупнейший в России и в мире производитель алмазов: 29% мировой и 95% российской добычи, 12-е место в российском рейтинге экспортеров. Для Республики Саха (Якутия) алмазный монополист - основа финансового благополучия территории. «АЛРОСА» впервые в прошлом году достигла выручки в 200 млрд руб. Хотя весь год ее преследовали несчастья, столп якутской экономики оказался устойчив.

Добыча алмазов после катастрофы 4 августа на руднике «Мир» снизилась, но незначительно - задел первого полугодия и увеличение добычи на руднике «Юбилейный» и других алмазных месторождениях сгладили потери 2017 года. В финансовом плане выручили «закрома», куда прежнее руководство алмазного холдинга откладывало алмазы при низкой конъюнктуре мирового рынка. На фоне роста спроса растут и коммерческие доходы. И 2017-й компания завершила с ростом и прибылью.

А по итогам первого полугодия «АЛРОСА» и вовсе попала в список 14 экспортеров для изъятия сверхприбыли. В 2017 году благодаря рыночной конъюнктуре крупные российские компании-экспортеры, не связанные с добычей нефти и газа, заработали более 1,5 трлн рублей, заплатив при этом на 21% меньше налогов, чем предприятия нефтегазовой отрасли. Общая сумма сверхдоходов, которые предлагается изъять у 14 компаний, - 513,7 млрд рублей. «АЛРОСА» выплатит свыше 67 млрд руб. в виде дивидендов. А потом, как водится, компании оплатят какую-нибудь дорогу до нового рудника в виде ГЧП….

Однако снижение добычи алмазов продолжилось на следующий год. Помимо консервации рудника в Мирном исчерпаны возможности открытого способа разработки руды в карьере трубки «Удачная». Да и складские запасы скудеют. Между тем, судьба реанимации рудника «Мир» до сих пор не решена даже технологически. Ранее сообщалось, что компания планирует получить модели от трех независимых инжиниринговых компаний из Германии и ЮАР. Добыча на руднике «Мир» после восстановления, считают в компании, продолжится еще не менее 30 лет с учетом запасов руды в 30-42 млн т. Но эксперты говорят, что восстановление рудника может занять 5-7 лет. Потому сегодня «АЛРОСА» форсирует реализацию своего крупнейшего инвестиционного проекта и планирует уже в октябре начать добычу руды на четырех кимберлитовых трубках нового Верхне-Мунского месторождения. В сентябре сдана дорога для переброски людей, оборудования и руды на переработку на Удачнинский ГОК. По прогнозу, лишь в 2019 году компания сможет нарастить объемы добычи.

«АЛРОСА» уверена в себе и открыта, чего не скажешь об остальных столпах дальневосточной экономики. Увы, закрытость финансовых показателей - лишь одно следствие встраивания дальневосточного бизнеса в вертикально-интегрированные корпорации страны и мира. Вертикаль жесткого менеджмента в российском бизнесе достигла предела. Вплоть до крайности - перевод базовых предприятий в ранг филиалов.

Таким филиалом ПАО «Компания «Сухой» стал Комсомольский-на- Амуре авиационный завод. Якорный инвестор Хабаровского края должен быть ее самым крупным налогоплательщиком. По валовой выручке и значению высокотехнологичной продукции (истребители 5-го поколения и «суперджеты») - это компания № 1 Хабаровского края. Но вместо того, чтобы обустроить себе под стать город базирования - налогов бы хватило, пришлось обращаться к президенту России, чтобы помог своим вниманием благоустроить хотя бы городскую набережную Комсомольска-на-Амуре.

Нет этого атланта авиационной промышленности Дальнего Востока в нашем топ-150: филиал не имеет самостоятельной отчетности по РСБУ. Нет в Рейтинге-150 и второго локомотива Хабаровского края - Дальневосточной железной дороги, которая формирует, пожалуй, не менее 5% ВВП Дальнего Востока. Во всяком случае, по оценкам недавнего исследования «Дейлотта», транспортная сфера занимает в экономике Приморского и Хабаровского краев в среднем порядка 20% ВРП, даже в Якутии, где железная дорога обрывается на юге, - около 9%.

Надо отдать должное, «РЖД» регулярно отчитывается о суммах налогов, перечисляемых в региональные бюджеты субъектов, где работают и живут железнодорожники. Однако вопрос юрисдикции остается открытым. Нет в топе и набирающих мощь золотопромышленных компаний того же «Полиметалла».

Экономическими опорами Хабаровского края в нашем топ-150 идут «Дальневосточная генерирующая компания» («РусГидро»), которая объединяет энергомощности ЕС Востока, и «РН-Востокнефтепродукт» (реализация нефтепродуктов «Роснефти» в регионе). Это, наверное, и объясняет, почему эксперты «Дейлотта» не смогли оценить реальный экономический потенциал Хабаровского края. Ни золотодобывающих компаний лидера отрасли «Полиметалл», ни реанимированной «АмурСтали».

Похожая ситуация - и в Сахалинской области. Крупнейшие корпорации островной области - операторы нефтегазового шельфа «Сахалин Энерджи Лтд» и «Эксон Нефтегаз Лтд» по договорам СРП - совместные предприятия с иностранным участием не публикуют отчетности. О доходах и трендах этих консорциумов можем судить лишь по бухотчетности российских участников и налоговым отчислениям в бюджет Сахалинской области.





Кто наполнит эту трубу из трех крупнейших производителей природного и сопутствующего газа на Сахалине, и главное – когда? Ответа нет

Поскольку в «Сахалин Энерджи» (проект «Сахалин-2») контроль у российского «Газпрома» (50% плюс одна акция), то и компания более открыта. 5 июля этого года здесь отпраздновали 20-летний юбилей первой в России платформы «Моликпак» (в переводе с языка аборигенов Канады - «большая волна»). В следующем году - юбилеи первой добытой нефти, 10 лет заводу СПГ и 25-летие самой компании.

На фоне выработки основного нефтяного пласта финансовые показатели впечатляют. По словам заместителя главного исполнительного директора Sakhalin Energy Investment Company Ltd Оле Мыклестад, чистая прибыль по МФСО увеличилась в 2017 году на 52,1% к предшествующему году и составила 87,692 млрд рублей. Так что валовую выручку мегакомпании можно и прикинуть: компания № 1 в Сахалинской области, «Сахалин Энерджи», занимает 8-е место в российском экспорте. Ожидаемое падение добычи нефти на выработанном месторождении компания компенсирует ростом объемов СПГ. Именно «Сахалин Энерджи» стала единственной российской компанией, чей опыт вошел в число 39 международных примеров, которые «демонстрируют различные походы к реализации целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР)», отметили в ООН. А вот оператору «Сахалин-1» такого «устойчивого развития» не хватает.

В консорциуме «Эксон Нефтегаз Лтд» доля «Роснефти» даже не блокирующая: у ее дочерних компаний «Сахалинморнефтегаз-шельф» - 11,5%, «РН-Астра» - 8,5%. У оператора проекта - дочки американской ExxonMobil - доля 30%. Этим и объясняется, чьи интересы преобладают. Обе компании «Роснефти» обеспечили в 2017-м валовую выручку более 40,9 млрд руб. И судя по приросту за год - более 20%, прошлогодний сбой валютной выручки консорциумом преодолен - добыча растет, баррель дорожает. Но в освоении новых пластов шельфа сотоварищи утыкаются в санкции. Возможный рост консорциум связывает с «проектом будущего» - строительством вблизи Де-Кастри «Дальневосточного СПГ», который компания планирует запустить совместно с «Роснефтью» к 2025 году. Его годовая мощность составит 6,2 млн тонн сжиженного газа и поднимет «Эксон» в рейтинге крупнейших компаний острова… Если американские санкции не помешают.

Как осторожно заявил в сентябре президент «Эксон Нефтегаз» Стивен Батт, «Надо создать правильный проект в правильное время и в правильном месте. Мы все это понимаем и учитываем». Во всяком случае, длящийся уже более года конфликт между «Роснефтью» и «Эксон Нефтегаз» (невзирая на «дочек» в совместном предприятии) в сентябре был урегулирован до суда в пользу первой. Тем более, лицензии на морские месторождения Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, действие которых по соглашениям 1996 г. заканчивается в 2021-м, продлеваются еще на 30 лет на тех же условиях.

Между тем, на Сахалине подрастает еще одна нефтегазовая мегакомпания ООО «Газпром нефть шельф» (входит в ПАО «Газпром нефть»). Она осваивает месторождение Нептун по проекту «Сахалин-3». Так что нефтегазовый поток в ВРП Сахалинской области растет. А пока самой крупной компанией в топ-150 стоит СП «Сахалинские нефтегазовые технологии» («Роснефть») с выручкой 43 млрд руб.

Высоко эксперты оценивают экономический потенциал Приморского края, бизнес-лицо которого, пожалуй, самое универсальное. В крае прописано наибольшее количество крупных компаний нашего рейтинга - 53. Например, вторую строчку в Рейтинге-150 занимает ПАО «Дальневосточная энергетическая компания», зарегистрированная во Владивостоке.

Доля энергетических компаний в нашем топ-150 всегда была весомой. При «расселении» дочек ЕЭС Востока по территориям региона, Приморью достался «кассир» - «Дальневосточная энергетическая компания» занимается сбытом энергии и сбором платы со всей энергосистемы. Даже завалящей нефтяной скважины на юге Дальнего Востока пока не нашлось. Месторождения - свинца, цинка и иной руды истощены. Потому не удивительно, что «ДЭК» стала компанией № 1 для Приморского края.

2017-й для нее казался растущим. Выросли тарифы. Холодная зима и новые проекты обеспечили спрос на электроэнергию. Вот только уложиться в тариф, а главное - собрать с клиентов оплату компания не смогла. Причем энергетики передают убытки по технологической цепочке коллегам как марафонную палочку. На этот раз и генерация, и сбыт оказались в миллиардных убытках. Даже коллеги из «Восточной энергетической компании» («ИнтерРАО») в прошлом году «пролетели» (может и им стоит поднять тарифы?).





Арсеньевская авиакомпания «Прогресс» в прошлом году установила рекорд, сдав трехлетний госзаказ в срок. А заодно показала, что высокотехнологичное производство на Дальнем Востоке реально.

Для кого прошлый год стал звездным, так это для ПАО «Арсеньевская авиационная компания «Прогресс» («Вертолеты России»). Машиностроители с годовой выручкой 48,5 млрд руб. вышли на 5-ю строчку ДВ рейтинга. Сдача крупного госзаказа позволила в 4 раза превысить отгрузку и окупить капитальные вложения в модернизацию производства. Вторая среди машиностроителей - автомобильная компания Приморья «Мазда Соллерс Мануфакчуринг Рус» также приросла по объемам до 27 млрд руб. и расширяет производство - 15-е место в рейтинге. К тому же, финансово компания окрепла, завершив год с прибылью.

СП «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» чувствует себя на приморском рынке уверенно и готова начать новый проект – по выпуску автодвигателей.



Два года назад первая верфь ООО «ССК «Звезда» (АО «ССТ») была принята в производство, через год заложено первое судно. В этом году заложен сухой док… В общем - не быстро. Но со спуском первого судна со стапелей в Большом Камне Приморский край имеет шанс стать центром высокотехнологичного машиностроения на востоке страны. Тем более, в регионе есть потенциал крупного торгового капитала в лице ГК «ДНС» и иных оптовых компаний, который вполне может перетечь не в железобетон, а в высокотехнологичное производство.

К сожалению, на фоне громких разговоров о международных транспортных коридорах и челночных морских линиях, портовое хозяйство региона раздираемо корпоративными интересами. Лучшие порты в регионе - приморские: «Восточный порт» (14 млрд руб выручки) - лидер по грузообороту, «Транснефть - порт Козьмино» (10 млрд руб), «Владивостокский МТП» (8,4 млрд руб.). Но лишь владивостокский, с причалами почти в центре города, в 2017 году дал реальный рост грузооборота, выйдя на исторический рекорд. Коллеги из Находки снизили выручку. Сегодня порты работают в полсилы и …портовых мощностей не хватает.

Приоритетная для региона транспортная отрасль - напомним, 20% валового регионального продукта - развивается стихийно. Самый стабильный и выгодный груз - уголь - завалил все морские причалы региона. У каждого причала - свой владелец. А в портфеле у каждого владельца - проект собственного угольного терминала, свое маленькое окошко в океан. Сегодня - в пик спроса на уголь в Азии - выгодно. А завтра? Может, пора красивый логотип «Свободный порт Владивосток» наполнить иным материальным содержанием?

Эксперты все чаще поднимают голос о том, что пора строить крупные специализированные порты на вырост. Так, развитие «Восточного порта», через который идет треть перевалки российского угля, показывает большие возможности для эффективности и экологической безопасности грязного груза. Спад минувшего года в угоду экологических затрат подвигнул собственников на беспрецедентный по экологической защите проект третьей очереди. Специализированный терминал возводит в Ванино и «СУЭК». Смогут ли инвесторы иных проектов обеспечить такие капиталовложения? Ведь даже у стивидоров региона наметился тренд к укрупнению.

Провалился проект современной, в море, бункеровки судов нефтепродуктами у приморской компании «ДВ-Транзит», но что-то получается у камчадалов. Вдали от трубы, Транссиба и конкурентов компания «Морской траст» (11,4 млрд руб.) начала строительство первого на полуострове нефтеналивного терминала для снабжения, в том числе - всего рыбацкого флота на промысле. Уже сегодня «Морской траст», сделав ставку на обслуживание всех отраслей, стал компанией № 1 для Камчатского края.

Возможно, именно полуострову удастся сбалансировать экономику, избежав тяги к «натуральному хозяйству», чем грешат все пришлые инвесторы, и поддержать приоритеты. Именно на Камчатке сегодня сосредоточен самый крупный рыбный бизнес. Рыбная отрасль дает 14% ВРП Камчатки, для сравнения, в Приморье - около 5% и доля сокращается. Так, две приморские компании уже сменили прописку - поближе к промыслам. Не случайно в Камчатском крае сегодня базируется лидер дальневосточных рыбаков - «Океанрыбфлот» с выручкой 14,5 млрд руб.

Кстати, процесс аккумуляции капитала в рыбной отрасли еще не завершен. Поглощение местных компаний крупным капиталом продолжается. Того и гляди, скоро обернется монополизацией рыбного рынка. И тогда Федеральной антимонопольной службе придется беспокоиться не о трудностях вхождения в рыбный бизнес новых участников, а о диктате на рыбном рынке страны. Нынешняя стратегия Росрыболовства - к ресурсам через аукцион и строительство новых судов - весьма этому способствует. Местные власти, требуя от рыбаков «социальных цен» на рыбу для своих территорий, еще не осознали: при росте платы за ресурсы территории теряют больше - отдачу в региональные бюджеты. А пока - как в океане: «мелкую рыбешку» полуострова поглощает крупный бизнес. И вполне возможно, что у «Океанрыбфлота» в Рейтинге-150 скоро появятся, помимо сахалинского «Гидростроя», соперники под флагом «НОРЕБО», «Русской рыбопромышленной компании»…

Или же конкуренты из «Золота Камчатки», которая при поддержке «Ренова» в прошлом году добыла более 5 тонн золота. Но о золотой отрасли лучше всего говорить, рассматривая ситуацию с крупным бизнесом в Магаданской области и Чукотском автономном округе. Хотя золотой промысел коснулся всех территорий ДФО. В регионе занимается любимым делом российских миллиардеров 21 из 22 крупнейших золотодобывающих компаний России.

В 2017 году Магаданская область сохранила 2-е место (после Красноярского края) в России по добыче золота и 1-е - по серебру. 168 компаний-недропользователей, имеющих право на добычу драгоценных металлов на Колыме, добыли 32,95 тонны золота. Правда, 30 компаний пропустили сезон. Но среди остальных самая весомая доля - у компаний АО «Полиметалл» (ООО «Омолонская золоторудная компания» и АО «Серебро Магадана») - 6,7 т или 20,5% от общей добычи.





Запуск ГОКа на самом крупном Наталкинском месторождении Магаданской области в сентябре 2017 года означает, что на первые позиции в регионе выходит корпорация «Полюс».

В пятерке самых крупных золотопромышленников (по доле добычи) - АО «ЗРК Павлик» - 6,5 т (19,7%), ОАО «Сусуманзолото» - 5 т (15,4%), концерн «Арбат» - 2,9 т (9,0%), ОАО «ГДК Берелех» - 1,9 т. Но уже в следующем году в этот расклад вмешается ПАО «Полюс» (82,44% Саида КЕРИМОВА). Корпорация размещает свои акции на Лондонской бирже, входит в 10-ку крупнейших в мире по добыче золота (67,2 т - в 2 раза больше, чем вся Магаданская область), начала добычу на одном из крупнейших в мире месторождений, в 400 км от Магадана.

В сентябре 2017 года сам президент России, прямо с площадки ВЭФ, нажал кнопку «Пуск» для Наталкинского ГОКа (ОАО «Рудник им. Матросова»). Ровно через год на той же на площадке ВЭФ-2018 гендиректор «Полюса» Павел ГРАЧЕВ подтвердил: «Наталка запустилась и практически вышла на проектные показатели. В этом году мы произведем 5 тонн золота. Проектная мощность - 13 тонн золота ежегодно». Это означает, что у Магаданской области появился новый локомотив, который уже вложился в инфраструктуру территории и готовит себе площадку на 31 год стабильной работы.

Вот только в Рейтинге крупнейших компаний ДВ из вышеназванного списка представлена лишь одна компания - ОАО «Сусуманзолото». На Лондонской бирже не размещается, но открывать бизнес-лицо землякам не стесняется. Выше в рейтинге стоит «Колыманефтепродукт», которая по выручке занимает место между «Омолонской ЗРК» и «Серебром Магадана».

Инфраструктурными компаниями представлен в Рейтинге-150 и Чукотский округ. Без сомнений, самой крупной в окрестностях Анадыря (каких-то 400 км) является АО «Чукотская горно-геологическая компания» (канадская корпорация «Кинросс Голд»), а точнее, рудник Купол, где добывают золото, серебро и металлы платиновой группы. Потому данные о финансовых показателях не публичны. Оценочно, по объему валовой выручки «дочка» «Кинросса Голд» должна быть в первой десятке нашего топа. Но для нашего Рейтинга эта компания интересна тем, что в чистом виде демонстрирует самый эффективный на сегодня вахтовый метод освоения Дальнего Востока. Насколько эффективный - поговорим в Рейтинге по эффективности дальневосточного бизнеса.

Чукотка - пример и того, как укрупнение компаний в инфраструктуре региона помогает снизить себестоимость затрат. В Рейтинг-150 северо-восток России выставил 3 компании ГУП «Чукотснаб», АО «Чукотэнерго» и АО «Чукотская торговая компания». На 49 тыс. населения округа немало.

А вот из трех «китов» экономики Еврейской АО в Рейтинг-2017 попала лишь одна компания. Но, уверены, всерьез и надолго. «Кимкано-Сутарский ГОК», второй проект ГК «Петропавловск-Черная металлургия», заработал в 2017 году, невзирая на очередной перенос даты ввода в эксплуатацию железнодорожного моста через Амур в Китай, на 2019-й. Пока, как заявил генеральный директор IRC Юрий МАКАРОВ на площадке ВЭФ-2018, найдено оптимальное решение с ДВЖД. До ближайшего потребителя железной руды на китайской территории продукция из ЕАО сегодня доставляется через железнодорожный пункт пропуска Суйфэньхэ (Гродеково, Приморский край). Но поскольку из Сибири на юг, к приморским портам, непрерывно идут составы с углем, то железнодорожники готовы взять любой груз, чтоб не гнать в Сибирь порожняк. И у Новокузнецкого металлургического комбината появился новый поставщик.

Надеемся, временно, поскольку проект ГК «Петропавловск-Черная металлургия» задумывался для выхода в АТР с новым продуктом. Кстати, каждый работник Кимкано-Сутарского комбината производит около 36 железнодорожных вагонов концентрата в год - это 2,2 тысячи тонн. Это по поводу ВРП на душу.

А вот «Теплоозерскому цемзаводу» из ЕАО никак не удается вернуться в Рейтинг-150. Даже на фоне растущих мегастроек региона. Очевидно, пока бизнес братьев Пушкаревых не выйдет из зала Тверского суда, ждать рекордов, при нарастающем спросе, не приходится.

Впрочем, насколько просела стройиндустрия Дальнего Востока, видно даже там, где развернулись стройки века - в Амурской области. Этот регион готовится внести самые большие изменения в Рейтинг крупнейших компаний ДВ. Сегодня в Рейтинге-150 крупнейших Амурская область представлена АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» «РусГидро» (30,6 млрд руб.). Но, по нашим расчетам, большую выручку в 2017 году дали компании ГК «Петропавловск».

Напомним, Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Это первая дальневосточная компания, которая вышла на Лондонскую биржу. Основные активы сосредоточены в Амурской области, где работает четыре горно-гидрометаллургических комбината - «Покровский рудник», «Пионер», «Маломыр» и «Албын». Попытки со стороны «Ренова» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА захвата контроля в этой компании, которая при реализации инвестиционных проектов попала в финансовый переплет, привели к уходу ее основателей и срыву планов по вводу объектов. Укрепление рубля и вовсе грозило обернуться непоправимыми последствиями. Однако «Ренова» не смогла выстроить стратегию амурских предприятий, объединить их (как планировалось) со своими активами «Золото Камчатки» и вынуждена была отказаться от пакета в пользу казахского миллиардера Кенеса РАКИШЕВА. Новый совет директоров, по ходатайству менеджеров (редкий случай в крупном бизнесе), вновь пригласил одного из основателей «Петропавловска» Павла МАСЛОВСКОГО на должность генерального директора. Губернаторы двух областей облегченно перевели дыхание: главный якорный инвестор и крупнейший налогоплательщик сохраняет надежность.

Впрочем, уже не главный. Амурская область обеспечила по итогам прошлого года увеличение грузооборота транспорта (эта отрасль дает 7,1% ВРП) и объемов строительства, что вывело в топ-150 две компании стройиндустрии - ФГУП «Главное военное СУ-21» (остатки былого гиганта «Дальспецстроя», Хабаровск) и АО «Асфальт» (Благовещенск). Не только за счет космодрома Восточный, который вряд ли станет крупнейшим налогоплательщиком регионального бюджета. А вот возведение трансграничного мостового перехода Благовещенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), магистрального газопровода «Сила Сибири», Амурского газоперерабатывающего завода («Газпром»), Амурского газохимического комбината «СИБУР» (бенефициар Леонид МИХЕЛЬСОН (48,5% акций) , как продолжение переработки сопутствующего газа с Амурского ГПЗ, потребует наращивания мощности стройиндустрии.

ГПЗ у города Свободный станет крупнейшим в России и вторым по мощности в мире предприятием по переработке природного газа. И конечно, изменит бизнес-лицо Приамурья. А вот свою былую роль в экономическом раскладе, как житница Дальнего Востока, Амурская область рискует потерять. Практически здесь осталось только два участника - «АмурАгроцентр» и «Хладокомбинат». «Амурский бройлер», вслед за «Хабаровским» и «Михайловским бройлером», потерял свои позиции на региональном рынке. Его спасли, дав статус репродуктора племенного стада. Но миллиардные инвестиции, включая иностранные, в агропром региона пока не вырастили ни одного участника рейтинга. Вопрос не только в участившихся эпидемиях вирусов в поголовье скота и птицы, но и в перекосах технологической цепочки - от поля до прилавка. Это делает успехи аграрного бизнеса нестабильными.

Локомотивы не значит драйверы

В общем, сенсаций в нашем Рейтинге крупнейших компаний в 2017 году не случилось. Отраслевые перекосы видны наглядно. В этом году мы прибавили еще один показатель - принадлежность участника к той или иной корпорации. В итоге очевидным стало не только присутствие на Дальнем Востоке почти всех российских корпораций, а заодно и миллиардеров из списка «Форбс». Где уж региональному бизнесу тягаться с финансовым и административным ресурсом новых якорных инвесторов. С трендом - сужение рынка для регионального бизнеса - не поспоришь. Даже в исконно дальневосточных отраслях, будь то рыба или строительство. Последний оплот регионального бизнеса - торговля.

Здесь также стремительно происходит аккумуляция капитала, больше напоминающая предпродажную подготовку. Местные бизнесмены готовятся к приходу федеральных сетей - от логистики до розницы. Куда, если не в офшоры, пойдут реинвестиции? К сожалению, уступая активы, местный бизнес сворачивает активность.

Принимая стратегию - развитие Дальнего Востока с помощью госкорпораций и крупного российского капитала - правительство рассчитывало на побочный эффект: развитие малого и среднего бизнеса для обслуживания новых мегапроектов. Однако происходит обратное. Иллюстрацией может быть происшедшее в Приморском крае, где в 2008-2012 г.г. развернулось многомиллиардное строительство.

На стройки мостов, крупных объектов и жилых микрорайонов были привлечены крупнейшие строительные компании региона. Правда, в роли подрядчиков, которые в большинстве своем разорились. Где сегодня крупнейшие мостостроительные компании, которые реально и возвели Золотой и Русский мосты - «Тихоокеанская мостостроительная компания» из Уссурийска и «Мостовик» из Омска? Обанкрочены. А их руководителям, непосредственным организаторам строительства, вместо орденов раздали уголовные дела и сроки. Без сомнений - по закону. Но специалисты знают: при форсировании сроков нарушаются все нормативы, но бюджетом это не предусмотрено. Космодром Восточный подтвердил это. Стройка стала последней ямой для крупнейшего строительного треста региона - «Дальспецстрой». Хищения, коррупция - и ни слова об откатах.

В итоге Приморский и Хабаровский края потеряли свои крупнейшие строительные мощности. Пришедший на смену капитал «не высовывается», дробит строительный процесс по технологической цепочке даже на возведении одного жилого дома. В регионе вновь разворачиваются масштабные стройки. Похоже, их придется вести вахтовым способом федеральным игрокам. Метод отработан в советское время на ударных комсомольских стройках. Вот только времена романтики канули в Лету, а профессионалам и в комфортных местах страны рады.

Развития МП в Приморье ждали и от автомобильного проекта «Соллерса». Предполагалось, что переход от сборки крупных узлов к мелкой повлечет создание целого шельфа МП по диверсификации производства. Однако все компании предпочитают создание собственного натурального хозяйства - от логистики до общепита. Оборачивается все разбалансировкой регионального рынка.

А новая экономическая политика с точками роста на земельных лоскутах ТОРов лишь подтвердила: разное налогообложение, лоббирование и льготное кредитование резидентов отнюдь не способствует развитию рынка. Чаще это оборачивается разорением прежних предприятий, оставшихся за забором. Сегодня нет области и края на Дальнем Востоке, где бы власти не опекали проект собственной птицефабрики или теплицы. Между тем, при их же полном попустительстве, были разорены и обанкрочены крупнейшие птицеводческие предприятия региона. Разрушен цивилизованный рынок, где парное мясо птицы было доступно уже даже Магадану и Камчатке. Подобное происходит сегодня и с производством свинины и говядины.

Настоящим прорывом для развития отдаленных территорий стало введение с 1 января 2017 г. единого энерготарифа для промышленных потребителей пяти регионов - 4 руб./кВт. Единым он, конечно, не стал, но в среднем тарифы снизились в 2 раза и составили:

Чукотский АО 12,76 руб. за 1 кВт·ч (снижен на 68,6%); Республика Саха (Якутия) 7,61 руб./кВт·ч (снижен на 47,4%); Магаданская область 6,06 руб./кВт·ч (снижен на 34%); Камчатский край 5,99 руб./кВт·ч (снижен на 33,2%); Сахалинская область 5,76 руб./кВт·ч (снижен на 30,5%).

Экономия дальневосточных предприятий составила 21 млрд рублей. Но энергопредприятия, объединенные ЕЭС и сдерживаемые жесткими тарифами, оказались в миллиардных убытках. Не спасет ситуацию и формирование газоэнергетики. А все потому, что баланс топливных ресурсов на протяженной территории, при отсутствии единой энергетической системы, не корректировался десяток лет.

Также не сбалансирована и транспортная система. 15 лет продолжается перешивка узкоколейной магистрали острова Сахалин на общесетевой стандарт. А сколько лет понадобится на прокладку второго пути на Транссибе? Уже через год могут встать ж/д составы в Южной Якутии.

Резкий рост добычи и экспорта угля в регионе выявил узкие места не только Транссиба и портовой инфраструктуры, но и отсутствие флота. К чести правительства, удалось отстоять право российскому «Совкомфлоту» возить нефть с сахалинских шельфов. Правда, построил крупнотоннажные танкеры для этого частный бизнес в лице компании PRISCO. На грани разорения сегодня и FESCO. Ситуация с судоходным бизнесом на Дальнем Востоке куда более запущенная, чем в рыбной отрасли. Если с крупнотоннажным флотом ее призваны разрешить верфи ССК «Звезда», то с сухогрузами и малыми танкерами придется идти на мировую барахолку.

Исторически развитие Востока России двигалось с возведением мегапроектов. И создание Министерства развития Дальнего Востока было призвано рассчитать и обеспечить баланс производительных сил и инфраструктуры территории. Увы, акцент на экспорт, без сбалансирования внутреннего рынка региона, без учета темпов развития рынка АТР, рискует обернуться неэффективным бизнесом. А освоение Дальнего Востока колониальным способом - ресурсы - надолго оставит территорию дотационной для страны.

Елена БАРКОВА.

Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2018 год.