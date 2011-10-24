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Дальний Восток отстает от российских показателей объема строительства в четыре раза
Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Виктор Ишаев на совещании в полпредстве подвел итоги социально-экономического развития регионов Дальнего Востока за 9 месяцев текущего года.
Индекс промышленного производства за 9 месяцев по сравнению с таким же периодом 2010 года составил 109,8%.
В Республике Саха (Якутия) индекс промпроизводства составил 114,2%, в Камчатском крае – 118,2%, Приморском крае – 121,1%, Хабаровском крае – 109,9%, Амурской области – 121,0%, Магаданской области – 106,3%, Сахалинской области – 105,7%, Еврейской автономной области – 105,4%, Чукотском автономном округе – 95,1%.
Производство продукции сельского хозяйства на Дальнем Востоке увеличилось на 16%, в то время как в среднем по Российской Федерации – на 15%.
Объем строительных работ на Дальнем Востоке увеличился на 2%. В среднем по стране – на 7,9%.
Индекс потребительских цен в федеральном округе по сравнению с декабрем 2010 года составил 105,3%. Цены на услуги выросли на 8,4%. Среднероссийский индекс цен и тарифов –104,7%.
Полпред обсудил также с сотрудниками своего аппарата ситуацию на рынке труда. Сегодня в Дальневосточном федеральном округе насчитывается 67,4 тысяч безработных. За неделю количество безработных снизилось на 740 человек. Число вакансий - 112,2 тыс. мест. Уровень безработицы в округе составляет 1,08%.
На совещании подведены промежуточные итоги иммунизации населения. Уже проведена вакцинация против вирусов гриппа 20% дальневосточников. В том числе, например, 26% жителей Хабаровского края, 24% - республики Саха (Якутия), 11% - Приморского края. До сих пор не началась вакцинация жителей Чукотского автономного округа.
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