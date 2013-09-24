Расходы на геологоразведку на шельфе должны взять на себя госкомпании

Шельф перестает быть самым малоизученным. Об этом рассказал в Южно-Сахалинске на конференции «Нефть и газ Сахалина» замминистра природных ресурсов Денис ХРАМОВ.

«Ресурсы составляют на сегодняшний день 115 млрд, выросли за 5 лет и запасы. Около 2/3 всех новых запасов - это работа на шельфе, в том числе приросты на глубоководной его части». Замминистра сообщил также, что Минприроды РФ считает нецелесообразным дальнейшее выделение средств на геологоразведочные работы на шельфе и полагает, что данные работы должны производиться за счет госкомпаний, которые допущены к его освоению – в настоящее время работать на российском шельфе могут фактически только "Роснефть" и "Газпром".

"С учетом того, что шельф - это теперь зона ответственности госкомпаний, то мы бюджетных средств в шельф вкладывать не будем", - сказал Храмов. Он отметил, что средства федерального бюджета необходимо направлять на геологоразведку внутренних вод, территориальных морей.

«Мы подготовили программу модернизации флота для контроля текущих работ на месторождениях, 8 судов надо ввести в эксплуатацию в ближайшие годы, всего – 20 судов.

Так как все лицензии выдаются примерно в одно и то же время, в период с 2020 по 2025 годы практически по всем выданным лицензиям будет пересечение обязательств, т. е. бурение и сейсмика, например. Выполнить это с имеющимися сейчас установками будет нереально. Нужна будет обеспеченность судами и буровыми установками к этому времени. Портфель заказов оценивается в 512 судов. Без привлечения иностранных ресурсов это невозможно. Надеемся, что созданные условия позволят переложить многие риски на инвесторов. Конечно, они тоже хотят получить свою норму прибыльности, поэтому для рентабельности и был внедрен тот налоговый режим, что принят в третьем чтении и в ближайшее время будет рассмотрен Советом Федерации. У нас сейчас самый либеральный налоговый режим по континентальному шельфу в мире. Т. е. государство свои обязательства в этом отношении выполнило.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас активно ведется внешнеполитическая работа для шельфа. Россия завершает подготовку необходимых документов для включения большого сектора в Северном ледовитом в свои воды континентального шельфа, то же и по Охотскому морю. В ноябре мы представим дополнительные материалы в ООН и тогда практически все Охотское море станет доступным для изучения на углеводороды», - сообщил в своем докладе Денис Храмов.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.