www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.03 р. 100 JPY: 62.35 р.
EUR: 80.36 р. 10 CNY: 10.09 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недра
Распечатать

Расходы на геологоразведку на шельфе должны взять на себя госкомпании

24 Сентября 2013, 16:16 | Дальний Восток

Шельф  перестает быть самым малоизученным. Об этом рассказал в Южно-Сахалинске на конференции «Нефть и газ Сахалина» замминистра природных ресурсов  Денис ХРАМОВ.

«Ресурсы составляют на сегодняшний день 115 млрд, выросли за 5 лет и запасы. Около 2/3 всех новых запасов - это работа на шельфе, в том числе приросты на глубоководной его части». Замминистра сообщил также, что Минприроды РФ считает нецелесообразным дальнейшее выделение средств на геологоразведочные работы на шельфе и полагает, что данные работы должны производиться за счет госкомпаний, которые допущены к его освоению – в настоящее время работать на российском шельфе могут фактически только "Роснефть" и "Газпром".

"С учетом того, что шельф - это теперь зона ответственности госкомпаний, то мы бюджетных средств в шельф вкладывать не будем", - сказал Храмов. Он отметил, что средства федерального бюджета необходимо направлять на геологоразведку внутренних вод, территориальных морей.

«Мы подготовили программу модернизации флота для контроля текущих работ на месторождениях, 8 судов надо ввести в эксплуатацию в ближайшие годы, всего – 20 судов.

Так как все лицензии выдаются примерно в одно и то же время,  в период с 2020 по 2025 годы практически по всем выданным лицензиям будет пересечение обязательств, т. е. бурение и сейсмика, например. Выполнить это с имеющимися сейчас установками будет нереально.  Нужна будет обеспеченность судами и буровыми установками к этому времени. Портфель заказов оценивается в 512 судов. Без привлечения иностранных ресурсов это невозможно.  Надеемся, что созданные условия позволят переложить многие риски на инвесторов. Конечно, они тоже хотят получить свою норму прибыльности, поэтому для рентабельности и был внедрен тот налоговый режим, что принят в третьем чтении и в ближайшее время будет рассмотрен Советом Федерации. У нас сейчас самый либеральный налоговый режим по континентальному шельфу в мире. Т. е. государство свои обязательства в этом отношении выполнило.

Кроме того, стоит отметить, что сейчас активно ведется внешнеполитическая работа для шельфа. Россия завершает подготовку необходимых документов для включения большого сектора в Северном ледовитом в свои воды континентального шельфа, то же и по Охотскому морю. В ноябре мы представим дополнительные материалы в ООН и тогда практически все Охотское море станет доступным для изучения на углеводороды», - сообщил в своем докладе Денис Храмов.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: Надежда Воронцова
Теги: недра  геологоразведка  бизнес  ресурсы  шельф 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru