Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Расходы на геологоразведку на шельфе должны взять на себя госкомпании
Шельф перестает быть самым малоизученным. Об этом рассказал в Южно-Сахалинске на конференции «Нефть и газ Сахалина» замминистра природных ресурсов Денис ХРАМОВ.
«Ресурсы составляют на сегодняшний день 115 млрд, выросли за 5 лет и запасы. Около 2/3 всех новых запасов - это работа на шельфе, в том числе приросты на глубоководной его части». Замминистра сообщил также, что Минприроды РФ считает нецелесообразным дальнейшее выделение средств на геологоразведочные работы на шельфе и полагает, что данные работы должны производиться за счет госкомпаний, которые допущены к его освоению – в настоящее время работать на российском шельфе могут фактически только "Роснефть" и "Газпром".
"С учетом того, что шельф - это теперь зона ответственности госкомпаний, то мы бюджетных средств в шельф вкладывать не будем", - сказал Храмов. Он отметил, что средства федерального бюджета необходимо направлять на геологоразведку внутренних вод, территориальных морей.
«Мы подготовили программу модернизации флота для контроля текущих работ на месторождениях, 8 судов надо ввести в эксплуатацию в ближайшие годы, всего – 20 судов.
Так как все лицензии выдаются примерно в одно и то же время, в период с 2020 по 2025 годы практически по всем выданным лицензиям будет пересечение обязательств, т. е. бурение и сейсмика, например. Выполнить это с имеющимися сейчас установками будет нереально. Нужна будет обеспеченность судами и буровыми установками к этому времени. Портфель заказов оценивается в 512 судов. Без привлечения иностранных ресурсов это невозможно. Надеемся, что созданные условия позволят переложить многие риски на инвесторов. Конечно, они тоже хотят получить свою норму прибыльности, поэтому для рентабельности и был внедрен тот налоговый режим, что принят в третьем чтении и в ближайшее время будет рассмотрен Советом Федерации. У нас сейчас самый либеральный налоговый режим по континентальному шельфу в мире. Т. е. государство свои обязательства в этом отношении выполнило.
Кроме того, стоит отметить, что сейчас активно ведется внешнеполитическая работа для шельфа. Россия завершает подготовку необходимых документов для включения большого сектора в Северном ледовитом в свои воды континентального шельфа, то же и по Охотскому морю. В ноябре мы представим дополнительные материалы в ООН и тогда практически все Охотское море станет доступным для изучения на углеводороды», - сообщил в своем докладе Денис Храмов.
Надежда ВОРОНЦОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- На Колыме прогнозируют рост добычи золота на россыпных месторождениях региона
- Колыма планирует увеличить добычу золота
- На Колыме перспектива ежегодной добычи 40 тонн золота становится реальной
- Основной объем геологоразведки золота будет происходить на Дальнем Востоке
- На Чукотке приступили к промышленной добыче золота
- На 12-20% упала добыча золота и серебра на Чукотке
- На Чукотке добыли около 20 тонн золота
- В Якутии найден уникальный розовый алмаз в 27,85 карата
- На Колыме добыто более 21 тонны золота
- В Магадане на "Майнекс-2017" собрались компании мирового уровня
Новости раздела
- Российские и корейские бизнесмены будут наводить девять мостов
- Во Владивостоке во время ВЭФ Якутия намерена подписать более 35 соглашений
- На Сахалине начали разводить "Белого Великана" и "Советскую шиншиллу"
- На Камчатке туристический поток увеличился более чем в два раза
- На Сахалине "Горный воздух" начнет новый горнолыжный сезон в обновленном виде
- Приморский филиал РАНХиГС объявляет курс Express MBA
- Якутия выбирает "цифру"
- Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской
- Дальневосточная железная дорога: к каждому клиенту - свой подход
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Во Владивостоке появится новый супермост
- Билет на рейс Москва - Владивосток побил рекорд стоимости
- Дарькин устроился на работу в банк супруги
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Неопознанный самолет вновь внаглую летал у берегов Приморья
- Экс-мэр Владивостока рассказал об уникальном объекте во Владивостоке
- Граница на чиновничьем замке
- Китайцы добрались до рыбных запасов озера Ханка
- Во Владивостоке покажут, приготовят и съедят гигантского "морского монаха"
- Во Владивостоке жилье сдается влет