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Алмазные "короли" летят во Владивосток

24 Августа 2018, 13:28 | Дальний Восток

Саммит алмазных бирж Азиатского региона, входящих во Всемирную Федерацию Алмазных Бирж (WFDB), впервые пройдет в России. 26-27 августа участников и гостей саммита примет Владивосток.

Принимающей стороной саммита является московская «Алмазная Биржа», которая представляет Россию в этой международной организации. Спонсором и организатором мероприятия является компания АЛРОСА. 

Такого рода встречи президентов алмазных бирж Азии проводятся ежегодно с 2010 года. Настоящий саммит отличается рекордным количеством участников, в числе которых президент WFDB г-н Эрнест БЛОМ (ЮАР), вице-президент г-н Иорам ДВАШ (Израиль), президенты тринадцати алмазных бирж, представители Гохрана и Министерства Финансов РФ, а также делегация Кимберлийского процесса, находящаяся с визитом в России.

 «Для нас это большая честь провести очередной Азиатский саммит во Владивостоке, новой, быстро развиваю­щейся алмазной столице России, - комментирует событие президент московской «Алмазной биржи» Алекс ПОПОВ. - Присутствие высокопоставленных гостей из 12 стран, представляющих более 90% всей мировой торговли алмазами и бриллиантами, говорит о важности события и о том уважении, которым российская отрасль пользуется в мире».

Досье  ЗР: WFDB создана в 1947-м году для поддержки и руководства мировой алмазной и бриллиантовой отраслью. Основными целями федерации являются поддержка высоких стандартов, защита репутации и обеспечение устойчивости и доходности индустрии, а при необходимости, принятия дисциплинарных мер для этого. В организацию входят 31 биржа из 22-стран. Президентом WFDB является г-н Эрнест Блом, президент алмазной биржи Южной Африки.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: владивосток  Алроса  саммит  алмазы 



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