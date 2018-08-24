Руководство страховой компании "Хоска" подозревают в выводе активов

В связи с несоблюдением публичным акционерным обществом «Страховая компания «ХОСКА» (далее — Общество) требований к обеспечению финансовой устойчивости и платежеспособности приказом Банка России от 21.05.2018 № ОД-1265 с 22.05.2018 назначена временная администрация Общества.

Неустранение Обществом в установленный срок нарушений страхового законодательства явилось основанием для отзыва у Общества приказом Банка России от 31.05.2018 № ОД-1358 лицензий на осуществление страхования.

Временной администрацией в рамках реализации своих полномочий установлены обстоятельства, которые дают основание полагать наличие в деятельности бывшего руководства и собственников Общества признаков осуществления операций, направленных на вывод активов Общества.

По оценке временной администрации, размер имущества (активов) Общества недостаточен для исполнения обязательств перед кредиторами и обязанности по уплате обязательных платежей.

Арбитражный суд Хабаровского края 23.07.2018 принял решение о признании Общества банкротом. Конкурсным управляющим утверждена государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

Информацию о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами Общества, Банк России направил в правоохранительные органы Российской Федерации для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Газета "Золотой Рог", Владивосток