Экстренное предупреждение о возможном опасном явлении объявлено в Приморье

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю, в связи с ожидаемым выходом тайфунов Soulik и Cimaron в Японское море вечером пятницы, 24 августа, в заливе Петра Великого ожидается опасная высота волн – 4 метра.

Вдоль побережья Приморского края ожидается подъем уровня моря до критических отметок. Явление сохранится в течение суток.

Спасатели рекомендуют владельцам баз для стоянок маломерных судов принять необходимые меры по своевременному укрытию и надежному закреплению маломерных судов, плавучих объектов и причальных сооружений, обеспечить выпускной режим с баз, и не допустить выхода судов в плавание при ухудшении погодных условий. Дежурным на базах для стоянок маломерных судов необходимо информировать об опасном явлении владельцев маломерных судов.

Запланированное проведение спортивных, туристических и других массовых мероприятий на водных объектах следует отменить или перенести на другие даты.

Напомним, в Приморье по поручению главы региона Андрея Тарасенко продолжает работу оперативный штаб по контролю за складывающейся обстановкой при прохождении тайфунов. Его возглавляет первый вице-губернатор Александр Костенко.

Представителям органов ГОЧС муниципальных образований и директорам пожарно-спасательных подразделений противопожарной службы Приморского края поставлены задачи по непрерывному мониторингу обстановки, оповещению населения о неблагоприятных и опасных гидрологических явлениях, подготовке сил и средств, применяемых для ликвидации ЧС.

Автор фото – Марина Божко