Бизнесмены Дальнего Востока размышляют о завтрашнем дне региона

Сколько бы ни вкладывали федеральные власти в развитие Дальневосточного региона, какие бы программы ни разрабатывали, все же будущее региона складывается из будущего конкретных людей, которые в нем живут, - из их личных представлений о завтра.

Насколько прочно связаны с Дальним Востоком вы? И каким видите свое профессиональное будущее, своего бизнеса, региона? - поинтересовался «ДК» у своих читателей.

Юрий ШАТОВ, директор Дальневосточного филиала ОАО «СОГАЗ»:

- Несмотря на имеющиеся сложности, у региона наблюдается позитивная динамика. Это подтверждают и создание Министерства по развитию Дальнего Востока во главе с Виктором ИШАЕВЫМ, и объемы средств, которые вновь намерен вкладывать в регион федеральный центр: 9 трлн рублей до 2020 года. А разрабатываемая стратегия развития Дальнего Востока рассчитана до 2050 года, поскольку серьезные инвестиции приходят только под долгосрочные программы. Государство уверенно взяло курс на Восток и сегодня действительно развернуто лицом к региону, имея серьезные планы по его развитию. Один за другим возникают новые интересные проекты, требующие не только финансовых, но и значительных кадровых вливаний. Мне интересны все процессы, происходящие в регионе, я охотно поделюсь своими знаниями, опытом и готов к движению в любом направлении на территории Дальнего Востока.

Я прочно связываю свое будущее с регионом. Сегодня здесь реализуются самые амбициозные и масштабные проекты, отчего испытываешь профессиональный драйв. Дальневосточная экономика переживает модернизацию, серьезные инфраструктурные изменения определяют выходы на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, являющегося сегодня локомотивом глобальной экономики, что дает дополнительный импульс развитию территории, а со временем позволит оказывать и серьезное влияние на процессы, происходящие в АТР.

Что же касается будущего отрасли, то сегодня происходит усиление социально-экономической роли страхования в России. Череда чрезвычайных происшествий - на Саяно-Шушенской ГЭС, в Крымске и т. д. - доказывает, что именно страхование должно сыграть ключевую роль в покрытии расходов по убыткам, связанным с техногенными катастрофами, а главное, оно вполне может стать источником «длинных денег» для решения пенсионных и прочих проблем, в которых так нуждается Россия. Сегодня страхование ничуть не уступает банковской системе, но в отличие от нее не поддерживается государством. Надеюсь, что перелом в этом отношении произойдет уже в ближайшее время.

Александр ПАЛЬЦЕВ, управляющий Хабаровским филиалом ВТБ24:

- Несмотря на то что я родился и вырос в Ставрополье, после переезда в Хабаровск ощущаю себя настоящим дальневосточником. Ранее я никогда не был за Уралом, и мое представление о Востоке России было весьма общим. Планируя переезд, я много читал о регионе. В памяти зафиксировалось, что столица ДФО входит в число самых благоустроенных городов нашей страны. Приехав в Хабаровск, нашел подтверждение этой точки зрения. Регион имеет хорошую базу, мощный задел и большой потенциал для развития, дальневосточная земля богата природными ресурсами, но главная ценность региона - его жители. Первое, на что обращаешь внимание, - это радушие и гостеприимство дальневосточников.

Свои личные планы на будущее я связываю с Дальним Востоком, теперь я всегда говорю: «у нас в Хабаровске». И убежден, что у Востока России замечательные перспективы, его развитию сегодня уделяется большое внимание, это один из самых привлекательных районов для инвестиций. Подтверждением этого является тот факт, что банк ВТБ24 имеет серьезные намерения по развитию сети отделений на территории Дальнего Востока.

Тамара ВАВИЛОВА, генеральный директор компании «Гостиный двор»:

- Насколько прочно я связана с регионом? Этой связи уже без малого 80 лет, и ее корни берут начало в 1934 году, когда на Дальний Восток приехали мои бабушка и дедушка. Доставшийся им крохотный домик в пригороде Владивостока со временем вырос в полноценную семейную усадьбу, и теперь у всей нашей большой семьи есть четкое ощущение малой Родины, связанное с регионом.

Мое профессиональное становление также проходило на Дальнем Востоке. Здесь я получала образование, делала первые шаги в бизнесе, открывая одно за другим семейные предприятия и передавая эстафету дочери, а теперь и внуку.

Я много и с удовольствием путешествую, но всегда тороплюсь вернуться и воплотить лучшее из полученного опыта дома, в Приморье. Все направления нашего семейного бизнеса также продиктованы любовью к родному городу и краю, будь то открытие ресторана и сети кондитерских, арт-галереи, в которой мы продвигаем приморских художников, мастерской национальных костюмов или новый вид деятельности - изготовление сувенирных пряников ручной работы - «вкусной памяти» о Приморье. А сколько нам еще предстоит сделать! Восстановить полуразрушенный «владивостокский коллизей» на Семеновской, превратив его в уютное место встречи горожан и гостей города, разработать новые рецепты тортов и пирожных, удивляя наших старых поклонников, открыть не одно новое имя на арт-небосклоне края… Словом, мои личные и профессиональные устремления прочно связаны с регионом, в будущее которого я смотрю с оптимизмом.

Виктор ШАПОВАЛОВ, руководитель Приморскстата:

- С Приморским краем связана вся сознательная жизнь моих родителей, которых уже нет на свете, жизнь моей семьи, поэтому и мои планы на будущее тоже связаны с краем. А он у нас уникальный - не самый большой по территории, но при этом самый густонаселенный на Дальнем Востоке. Пересекая его с юга на север и с запада на восток, можно увидеть и непроходимую тайгу, и речные плодородные долины, и морское побережье с буйной растительностью, характерной для Юго-Восточной Азии. Поэтому убежден в том, что у региона с такими природными ресурсами и географическим расположением огромные возможности. И рациональное использование этих возможностей открывает хорошие перспективы для развития края и улучшения качества жизни населения.

Сегодня в крае есть стратегия социально-экономического развития до 2025 года, которая детализируется и изменяется в соответствии с реальными возможностями. Нельзя не видеть положительных изменений в энергетике, появления новых видов экономической деятельности: автомобилестроения, нефтяных и газовых проектов, современного судостроения и т.д. Сокращается бедность, увеличивается продолжительность жизни. Население Владивостока, Уссурийска, Артема, Большого Камня последние несколько лет не уменьшается. Конечно, всем нам хочется, чтобы позитивные изменения происходили более быстрыми темпами. И, думаю, многие из нас сегодня увлеклись критиканством - погоды, строителей, дорог, политики...

Уверен, что все это пройдет, как прошло во многих странах мира. Реализация проектов новой индустриализации экономики края потребует поиска позитивного опыта, а информирование о достигнутых положительных результатах в любой сфере жизни края будет способствовать формированию у жителей чувства гордости за Приморье. Это гораздо важнее, хотя и сложнее, чем непрерывный показ по телевидению и трансляция по радио сводок об авариях и происшествиях, сплетен, слухов, которые, кроме нервных потрясений, ничего не несут.

Поэтому считаю сегодня главной задачей Приморскстата как крупнейшего информационно-аналитического ведомства своевременно обеспечивать жителей края, предпринимателей, органы власти, СМИ разнообразной, объективной и полной информацией. Ведь, как говорил Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ: «Какой бы хорошей ни была стратегия, время от времени нужно смотреть на результаты».

Анастасия КОВЕХ, коммерческий директор ООО «Балтимор-Амур» (Хабаровск):

- Видимо, я патриот региона: мне очень нравятся его города, леса, относительно спокойный темп жизни. Хотя я, конечно, не могу не видеть того, что Дальний Восток занимает последнее место в стране по объему привлеченных инвестиций и первое - по миграции населения, что мы оторваны от центра России - и географически, и ментально - и что жить на Дальнем Востоке дороже и вообще сложнее, чем на западе страны. Тем не менее в ближайшие 5 лет я точно не планирую уезжать отсюда: у меня замечательная работа, хорошая должность, мне очень нравится наша команда, благодаря которой компания выходит в этом году на новый виток развития. Нам еще много предстоит сделать для дальневосточников, для того чтобы их столы были богаче, разнообразнее и вкуснее.

Владислав ГРЕБЕНЮК, вице-президент ОАО «НОМОС-РЕГИОБАНК»:

- Согласен, будущее региона напрямую зависит от тех, кто живет в нем сегодня. Я родился и вырос на Дальнем Востоке, люблю природу и людей, которые здесь живут, и уверен на сто процентов, что будущее у региона будет настолько светлым, насколько мы, дальневосточники, этого захотим. Сегодня мы видим существенные вложения федеральных средств в инфраструктуру Приморья, и, кто бы что ни говорил по этому поводу, я считаю это отличным толчком для развития края.

Я делаю ставку на рост, поскольку успешное развитие банковского бизнеса - неразрывное следствие роста бизнеса наших клиентов. А наша работа - давать финансовые рычаги для повышения его эффективности, обеспечивать оперативные расчеты между контрагентами во всех валютах, консультировать в части управления ликвидностью и анализа проектов финансовых вложений, давать возможность дальневосточникам реализовывать свои мечты через потребительское кредитование и ипотеку, а также формировать собственные накопления.

«Дальневосточный капитал».