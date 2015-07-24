Началась прокладка оптоволоконной линии связи Магадан-Сахалин-Камчатка

Судно-кабелеукладчик "Кэйбл Инноватор" начал прокладку оптоволоконной линии связи Магадан-Сахалин-Камчатка. Прокладка лини началась о населенного пункта Ола, расположенного на побережье Магаданской области, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Строительство ПВОЛС стартовало в начале 2015 года в рамках реализации программы устранения цифрового неравенства и находится в активной стадии. Наземные работы идут на территории Магаданской области, Хабаровского края, Сахалина и Камчатки. 23 июля кабелеукладочное судно «Cable Innovator» приступило к практической прокладке подводного кабеля, взяв старт в Магадане.

Линия связи пройдет по дну Охотского моря с заглублением в дно до полутора метров. Протяженность прокладки составит около 930 км от населенного пункта Ола до поселка Оха, расположенного на северо-восточном побережье острова Сахалин и примерно столько же до Камчатского края. Выход на берег состоится в районе поселка Усть-Большерецк.

К сентябрю будет выполнена глубоководная прокладка кабеля первой очереди (Магадан-Оха). Прокладку кабеля второй очереди (Оха – Усть-Большерецк) планируется завершить до декабря 2015 г. Сдача объекта в эксплуатацию планируется в июне 2016 г. Общая протяженность линий связи составит около 2 тыс. км, максимальная пропускная способность системы – 400 Гбит/с на каждое направление (с возможностью расширения до 8 Тбит/с).

Компания «Ростелеком», реализующая проект, провела в 2014 г. открытый конкурс на выбор производителя оборудования и поставщика услуг и материалов, а также выполнения работ для проекта ПВОЛС по маршруту «Магадан — Сахалин — Камчатка». Победителем стала китайская компания Huawei. Оценочный объем стоимости проекта — около 3 млрд рублей. Морской и береговой частью работ занимается выигравшая конкурс компания Huawei Marine Networks Co., Ltd. Имея опыт прокладки подводных линий связи, в России фирма это делает впервые. Около 30% используемого при реализации проекта оборудования и материалов – российского производства.

Для участия в старте проекта строительства подводной волоконно-оптической линии связи (ПВОЛС) Магадан – Сахалин – Камчатка в Магадан прибыл замминистра связи и массовых коммуникаций РФ Дмитрий АЛХАЗОВ.

Отвечая на вопросы журналистов на презентации проекта перед началом работ, он отметил:

- До сегодняшнего момента таких проектов в области сетей связи общего пользования в Российской Федерации не было. Таких длинных подводных систем не монтировалось. Магаданскую область можно назвать первопроходцем в реализации проектов подобного уровня технологической сложности.

- Проблему цифрового неравенства в Магаданской области мы стали поднимать на федеральном уровне еще два года назад, - рассказал историю вопроса губернатор Магаданской области Владимир ПЕЧЕНЫЙ. - Хочу выразить искренние слова благодарности министру связи и массовых коммуникаций Николаю НИКФОРОВУ – без его энергичной и действенной поддержки этот проект мог бы не состояться. Мы все помним непростую историю, когда «Большая тройка» операторов связи вышла из проекта волоконно-оптической связи Магадан-Сахалин-Камчатка, и проект застопорился. К счастью, «Ростелеком» принял решение довести задуманное до конца, а министр Николай Никифоров этот проект не просто сопровождал, но активно продвигал. И сегодня реализация самой сложной его части – прокладка оптоволоконного кабеля по дну Охотского моря становится реальностью. Соответственно, реальностью становится и устранение цифрового неравенства», - сказал Владимир Печеный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.