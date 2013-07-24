Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Южно-Сахалинске идет подготовка к традиционной конференции "НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2013"
23–26 сентября в Южно-Сахалинске откроет работу 17-я ежегодная конференция и выставка "НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2013".
Мероприятие пройдет под девизом «САХАЛИН и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ. Энергетическая стратегия – углубляясь на Восток»
Организаторы конференции предлагают присоединиться к руководителям Газпрома, Роснефти, «ЭксонМобил», Шелл, «Эксон нефтегаз лтд», «Сахалин Энерджи», Statoil, SINOPEC, ENI, Токио Газ, ONGC Videsh и многим другим! Вся информация о ней изложена в официальной брошюре, размещенной на сайте http://www.adamsmithconferences.com/AS223HDCapru
Там же можно найти полный список участников. Если зарегистрироваться до 23-го августа, то можно будет сэкономить €100!
Конференция "НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2013" – это:
80+ выдающихся докладчиков, включая:
Александр Хорошавин, Губернатор Сахалинской Области, Председатель Правительства Сахалинской Области;
Дмитрий Шелехов, заместитель Министра, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;
Александр Медведев, заместитель Председателя Правления, ОАО «Газпром» и генеральный директор, ООО «Газпром экспорт»;
Оливер Лазар, председатель концерна «Шелл» в России;
Лев Бродский, генеральный директор, «РН Шельф Дальний Восток»;
Роман Дашков, главный исполнительный директор, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»;
Джеймс Тейлор, президент, «Эксон нефтегаз лимитед».
Среди новых докладчиков и участников дискуссий в 2013 году:
Дэнни (Женвэй) Чен, генеральный директор, SOOGL Сахалин Co., SINOPEC;
Андреа Форзони, управляющий директор, ENI Norway;
Кейске Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности, Международное энергетическое агентство (МЭА);
Анатолий Титов, генеральный директор, ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром инвест Восток»;
Таку Минами, генеральный директор, Департамент газовых ресурсов, Tokyo Gas Company Ltd.;
Андрей Конопляник, советник генерального директора, ООО «Газпром экспорт», Профессор кафедры «Международный нефтегазовый бизнес», РГУ нефти и газа им. Губкина;
Александр Коликов, генеральный директор, ОАО «МРТС» (Межрегионтрубопроводстрой).
ЧТО ДЕЛАЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2012» УНИКАЛЬНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ СОБЫТИЕМ:
80+ докладчиков, тех, кто принимает решения о том, как будут развиваться проекты на Сахалине и Дальнем Востоке, выступят и предоставят стратегическую информацию, которая поможет принимать самые правильные решении;
30+ часов на деловое общение, расширенная социальная программа, включая 4 вечерних приема, дискуссии за круглыми столами, 2 экскурсии и доступ к уникальной онлайновой площадке e-Connect;
4 интенсивных рабочих дня, пленарные сессии и дискуссии по всем злободневным вопросам развития нефтегазового сектора Сахалина и Дальнего Востока России;
8 + презентаций от операторов проектов на Сахалине и на Дальнем Востоке России. Выступления будут представлены компаниями ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», «Эксон нефтегаз лимитед», « Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», SINOPEC, «Газпром добыча шельф», «Газфлот» и другими;
5 + презентаций от генеральных подрядчиков – практические примеры от «МРТС» (Межрегионтрубопроводстрой), Schlumberger, Baker Hughes, Fluor и других.
ВПЕРВЫЕ! Специальный фокус по теме перспектив развития производства СПГ на ДВ России – будущие планы и сроки;
Ключевые презентации от представителей руководства Правительственных органов РФ, в которых они проанализируют последние реформы и рассмотрят планируемые государственные инициативы и планы в нефтегазовом секторе на территории Дальнего Востока России;
ВПЕРВЫЕ! Международный ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР работы в российской Арктике – проект «ГОЛИАФ» в выступлении Андреа Форзони, управляющего директора ENI Norway;
ДЕБАТЫ ЭКСПЕРТОВ: дискуссия глобальных экспертов «Углубляясь на Восток. Энергетическая стратегия России и глобальные сценарии развития». Какое влияние оказывается на развитие индустрии на ДВ России?
ВПЕРВЫЕ! Голосование в реальном режиме: поучаствуйте и внесите вклад в решение тех или иных вопросов! Голосование позвонит увидеть реальную картину и ряд мнений экспертов в нефтегазовом секторе ДВ России
400+ участников – прекрасные возможности делового общения
ПЛЮС! НЕ ПРОПУСТИТЕ! – Предконференционный фокус-день – ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА для нефтегазового сектора, понедельник, 23 сентября 2013, в рамках которого будут представлены презентаций и последние сведения о передовых технологиях и решениях для проектов, разрабатываемых на Дальнем Востоке России. Среди докладчиков представители «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», «Газпром ВНИИГАЗ», «МРТС» (Межрегионтрубопроводстрой), Ван Оорд Оффшор Б.В., ExxonMobil Fuels & Lubricants и многие другие…
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ и присоединитесь к этому престижному и важному событию: http://www.adamsmithconferences.com/AS223HDCarru
Новости тематики
- Георгий Шперлинг: Газовые сети Дальнего Востока прирастают сотнями километров
- "Газпром" успеет с заводом в Приморье
- Дальневосточные предприятия сэкономят на энергетиках
- Президент РФ обратил внимание на развитие энергетики на Дальнем Востоке
- Снижение энерготарифов позволит сэкономить пяти регионам Дальнего Востока около 35 млрд рублей
- На Сахалине заканчивается строительство мини-завода СПГ
- Более 16 млн рублей задолжали учреждения Биробиджана за тепло и горячую воду
- Официальный ввод в эксплуатацию Якутской ГРЭС-2 состоится по нажатию кнопки из столицы
- На Чукотке планируют развивать ветроэнергетику
- На Дальнем Востоке готовят запуск ветропарка на японских технологиях
Новости раздела
- 15 новых туристических проектов презентовали на Камчатке
- Магаданскую делегацию на Дни Дальнего Востока в Москве сократили за счет робота
- Новая ферма даст жителям Сахалина до 7 тысяч тонн молока и 200 тонн мяса в год
- Якутск вошел в число пилотных "Умных городов"
- На Кунашире создается производство по глубокой переработке рыбы
- В Якутии вторую очередь тепличного комплекса "Саюри" запустят в феврале
- Камчатский край удостоен премии National Geographic Traveler Awards 2018
- На Сахалине будут сами ремонтировать маломерные суда
- В Амурской области завершена первая стадия "надвижки" пролетного строения моста через Амур
- Колыма идет на рекорд по добыче золота за последние 10 лет
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Дмитрий Медведев принял беспрецедентное решение по Приморью
- После выборов губернатора Приморье может заметно расшириться
- Медведев сделал автомобилистам подарок в преддверие зимы
- Избирком Приморья окончательно отказался регистрировать Ищенко кандидатом в губернаторы
- Прокуратура Хабаровского края опротестовала назначение врио мэра
- Главврач больницы в Приморье покинул свой пост
- Бывший глава Владивостока стал "Терминатором"
- "Аналог" уходит в прошлое
- "Как можно участвовать в таком масштабном событии как выборы губернатора в качестве "спойлера" или пиара ради?!"
- В деле экс-мэра Владивостока появился свидетель, которого знает и любит вся страна