В Южно-Сахалинске идет подготовка к традиционной конференции "НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2013"

23–26 сентября в Южно-Сахалинске откроет работу 17-я ежегодная конференция и выставка "НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2013".

Мероприятие пройдет под девизом «САХАЛИН и ДАЛЬНИЙ ВОСТОК РОССИИ. Энергетическая стратегия – углубляясь на Восток»

Организаторы конференции предлагают присоединиться к руководителям Газпрома, Роснефти, «ЭксонМобил», Шелл, «Эксон нефтегаз лтд», «Сахалин Энерджи», Statoil, SINOPEC, ENI, Токио Газ, ONGC Videsh и многим другим! Вся информация о ней изложена в официальной брошюре, размещенной на сайте http://www.adamsmithconferences.com/AS223HDCapru

Там же можно найти полный список участников. Если зарегистрироваться до 23-го августа, то можно будет сэкономить €100!

Конференция "НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2013" – это:

80+ выдающихся докладчиков, включая:

Александр Хорошавин, Губернатор Сахалинской Области, Председатель Правительства Сахалинской Области;

Дмитрий Шелехов, заместитель Министра, Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока;

Александр Медведев, заместитель Председателя Правления, ОАО «Газпром» и генеральный директор, ООО «Газпром экспорт»;

Оливер Лазар, председатель концерна «Шелл» в России;

Лев Бродский, генеральный директор, «РН Шельф Дальний Восток»;

Роман Дашков, главный исполнительный директор, «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»;

Джеймс Тейлор, президент, «Эксон нефтегаз лимитед».

Среди новых докладчиков и участников дискуссий в 2013 году:

Дэнни (Женвэй) Чен, генеральный директор, SOOGL Сахалин Co., SINOPEC;

Андреа Форзони, управляющий директор, ENI Norway;

Кейске Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности, Международное энергетическое агентство (МЭА);

Анатолий Титов, генеральный директор, ООО «Газпром трансгаз Томск» и ООО «Газпром инвест Восток»;

Таку Минами, генеральный директор, Департамент газовых ресурсов, Tokyo Gas Company Ltd.;

Андрей Конопляник, советник генерального директора, ООО «Газпром экспорт», Профессор кафедры «Международный нефтегазовый бизнес», РГУ нефти и газа им. Губкина;

Александр Коликов, генеральный директор, ОАО «МРТС» (Межрегионтрубопроводстрой).

ЧТО ДЕЛАЕТ КОНФЕРЕНЦИЮ «НЕФТЬ И ГАЗ САХАЛИНА 2012» УНИКАЛЬНЫМ И ПОЛЕЗНЫМ СОБЫТИЕМ:

80+ докладчиков, тех, кто принимает решения о том, как будут развиваться проекты на Сахалине и Дальнем Востоке, выступят и предоставят стратегическую информацию, которая поможет принимать самые правильные решении;

30+ часов на деловое общение, расширенная социальная программа, включая 4 вечерних приема, дискуссии за круглыми столами, 2 экскурсии и доступ к уникальной онлайновой площадке e-Connect;

4 интенсивных рабочих дня, пленарные сессии и дискуссии по всем злободневным вопросам развития нефтегазового сектора Сахалина и Дальнего Востока России;

8 + презентаций от операторов проектов на Сахалине и на Дальнем Востоке России. Выступления будут представлены компаниями ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», «Эксон нефтегаз лимитед», « Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», SINOPEC, «Газпром добыча шельф», «Газфлот» и другими;

5 + презентаций от генеральных подрядчиков – практические примеры от «МРТС» (Межрегионтрубопроводстрой), Schlumberger, Baker Hughes, Fluor и других.

ВПЕРВЫЕ! Специальный фокус по теме перспектив развития производства СПГ на ДВ России – будущие планы и сроки;

Ключевые презентации от представителей руководства Правительственных органов РФ, в которых они проанализируют последние реформы и рассмотрят планируемые государственные инициативы и планы в нефтегазовом секторе на территории Дальнего Востока России;

ВПЕРВЫЕ! Международный ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР работы в российской Арктике – проект «ГОЛИАФ» в выступлении Андреа Форзони, управляющего директора ENI Norway;

ДЕБАТЫ ЭКСПЕРТОВ: дискуссия глобальных экспертов «Углубляясь на Восток. Энергетическая стратегия России и глобальные сценарии развития». Какое влияние оказывается на развитие индустрии на ДВ России?

ВПЕРВЫЕ! Голосование в реальном режиме: поучаствуйте и внесите вклад в решение тех или иных вопросов! Голосование позвонит увидеть реальную картину и ряд мнений экспертов в нефтегазовом секторе ДВ России

400+ участников – прекрасные возможности делового общения

ПЛЮС! НЕ ПРОПУСТИТЕ! – Предконференционный фокус-день – ТЕХНОЛОГИИ ПРОРЫВА для нефтегазового сектора, понедельник, 23 сентября 2013, в рамках которого будут представлены презентаций и последние сведения о передовых технологиях и решениях для проектов, разрабатываемых на Дальнем Востоке России. Среди докладчиков представители «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», «Газпром ВНИИГАЗ», «МРТС» (Межрегионтрубопроводстрой), Ван Оорд Оффшор Б.В., ExxonMobil Fuels & Lubricants и многие другие…

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ СЕГОДНЯ и присоединитесь к этому престижному и важному событию: http://www.adamsmithconferences.com/AS223HDCarru

ZRPRESS.Ru, Владивосток.