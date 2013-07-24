По Северному морскому пути стали плавать в пять раз чаще

В этом году количество рейсов по Северному морскому пути достигнет рекордных значений, что говорит о появление нового перспективного маршрута из Европу в Азию, пишет Financial Times. В этом году уже 204 судна получили разрешение на проход от российской администрации СМП. В 2012 году этот путь проделали 46 судов, а в позапрошлом всего 4.

Опрошенные FT эксперты прогнозируют дальнейший рост арктического судоходства в ближайшие десятилетия, но отмечают, что пройдет еще немало времени, прежде чем этот маршрут станет коммерчески привлекателен.

По оценке морского института Южной Кореи, Севморпуть может привлечь четверть от всего объёма торгового судоходства между Азией и Европой к 2030 году.

Генеральный директор Норвежской ассоциации судовладельцев Стурла ХЕНРИКСЕН, выступая на конференции по Арктике, заявил, что «активность судоходства в этом районе будет активно увеличиваться», вместе с тем коммерчески потенциал СМП, с его точки зрения будет ограничен «в течение довольно многих лет ".

Валентин ДАВЫДЯНЦ, капитан российского атомного ледокола, прогнозирует более чем десятикратное увеличение судоходства между Азией и Европой к 2021 году, когда проход судов будет возможен восемь месяцев в году. По его мнению, к этому времени только из России станет возможно перевозить по СМП до 25 тыс. тонн сжиженного природного газа и нефти.

FT отмечает, что арктическое судоходство интересно не только России и азиатским странам, но и Европе.

Исландия, к примеру, рассматривает возможность строительства арктического незамерзающего порта на северо-востоке страны. Для сотрудничества планируется привлечь немецкую группу Bremenports.

Путь вдоль северных берегов России короче существующего южного пути через Суэцкий канал на тысячи километров, что может позволить перевозчикам сэкономить время и деньги.

Время в пути от Роттердама до Японской Кобе, или южнокорейского Пусана, через СМП составляет 23 дня, что на 10 дней быстрее, чем по южному пути. Из Мурманска тот же путь займет 18 дней, в то время как через Суэцкий канал и южные моря корабль идет в среднем 37 дней, сообщает «Прайм».

Между тем, сообщается, что руководство предприятия «Ямальские олени» подписало дополнительные соглашения с европейскими партнерами на поставку около 125 тонн мяса северного оленя в Финляндию и Германию. Финской компании «POLARICA OY» планируется поставить 105 тонн, немецкой компании «GETTI WILBA GMBH» – около 20 тонн. Ориентировочная дата отгрузки товара - 25-30 июля, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Помимо этого, финские партнеры выказали заинтересованность в покупке субпродуктов оленины в будущем.

Кроме того, в ходе переговоров был представлен новый метод транспортировки ямальского мяса и рыбы по Северному морскому пути – с помощью уже функционирующего судна типа «река-море» «Нум» и недавно спущенного на воду судна «Полярная звезда».

Ожидается, что благодаря новому типу транспортировки будет организована прямая поставка мяса оленины и рыбы в Европу, что позволит значительно сократить транспортные расходы, и сделает ямальскую продукцию более привлекательной для европейских потребителей.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.