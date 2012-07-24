РСПП подготовил заключение на законопроект о «прибрежке»

Российский союз промышленников и предпринимателей оценил регулирующее воздействие проекта ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», подготовленного Министерством сельского хозяйства. Соответствующий отзыв президент РСПП Александр ШОХИН направил в Минэкономразвития.

Как сообщили РИА Fishnews.ru в подкомиссии по рыбному хозяйству и аквакультуре РСПП, в отзыве четко указана необходимость создания благоприятных законодательных условий для производственной деятельности малых и средних предприятий в прибрежном промысле. Это включает правовое закрепление возможности перегрузов добытых уловов водных биоресурсов и выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью на рыбопромысловых судах.

Также в отзыве сделан вывод о строгом запрете работы крупнотоннажного флота в прибрежном промысле.

«Золотой Рог».